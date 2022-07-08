Школьница рассказала о роли педагогов и наставников

27 июня 2022 года Владимир Путин подписал Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». Свое мнение по этому поводу высказала Ольга Кухарева, ученица Школы № 460 г.Москвы имени Дважды Героев Советского Союза А.А. Головачева и С.Ф. Шутова, слушатель «Школы журналистики».

— Оля, познакомились ли ты с этим Указом и что думаешь по этому поводу?

— Да, конечно, на мой взгляд это дело нужное, так как будут расширены возможности педагогов, воспитателей, учителей, наставников в целях создания более высокого уровня и качественного содержания всех видов урочной и внеурочной жизни школьников.

— В Указе определена роль педагога и наставника. А какая, на твой взгляд, разница в их функционале?

— Педагоги — это специалисты школы, которые занимаются проведением образовательно-воспитательного процесса. А наставник — это человек, который обладает богатым опытом, делится своими знаниями, прививает навыки и создает условия для социально-культурной адаптации ребенка.

— Был ли у тебя опыт работы с наставником?

— Конечно, такой положительный опыт у меня был и к моей радости он продолжается. Более 3-х лет назад в нашей школе № 460 открылась «Школа журналистики», на первое занятие которой пришел Эдуард Борисович Родюков — член-корреспондент Академии военных наук. Он провел увлекательный урок, рассказал об основах журналистики, поделился своим богатым журналистским и писательским опытом и предложил детям принять участие в создании своего авторского историко-библиографического сборника «Бессмертный полк моей семьи. Живая память поколений». Школьники активно включились в эту работу и я тоже написала историю о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны. Моя работа была признана лучшей и опубликована в этой книге. Были еще встречи. Школьники выразили желание видеть Эдуарда Борисовича чаще и он стал руководителем Экспертного совета «Школы журналистики», в который вошли другие наставники -ученые, академики искусства, культуры. С наставниками мы публикуем материалы в книгах, журналах, газетах, проводим телемосты, снимаем фильмы, участвуем в художественных выставках, литературных, музыкальных вечерах. Мы посещаем различные интересные мероприятия, выезжаем на экскурсии: были на открытии Главного Храма Вооруженных Сил в Парке Патриот, на Авиашоу аэродрома Кубинки, в Новоиерусалимском монастыре, памятных местах формирования дивизий Московского Народного ополчения. Наша постоянная работа с авторитетными наставниками безусловно сказалась и на наших журналистских успехах: их опыт, советы помогли нам стать победителями многих конкурсов, проектов. «Школа журналистики» в течение последних 2-х лет премировалась поездками в ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек», где мы также встретились с руководителями, педагогами и наставниками Творческого объединения Юнпресс и Лиги юных журналистов. Они передали нам свои знания, познакомили с миром талантливых людей с богатым научным и образовательным потенциалом, высокой эстетикой журналистики. Вот такие замечательные наставники окружают нас, трудятся вместе с нами. Поэтому, конечно, 2023 год принесет нам новые встречи, интересные дела с педагогами, наставниками, дружбой с которыми мы очень гордимся!»

На такой эмоциональной основе, закончив разговор с Олей, я решилась позвонить Эдуарду Борисовичу Родюкову и спросила о его мыслях о Годе педагога и наставника. И вот что он рассказал о своем профессиональном мнении на этот счет:

— Это будет очень значимое событие в моей жизни, так как я был воспитан в семье педагогов. Посвятил всю жизнь военной службе, но она всегда была тесно связана с педагогикой и по сегодняшний день я продолжаю читать лекции в Военном университете Министерства обороны, также являюсь руководителем Экспертного совета «Школы журналистики». Я вижу большую значимость этой работы с детьми, так как мир стремительно меняется и наша задача педагогов и наставников, состоит в том, чтобы передать всю значимость историко-культурного наследия нашей страны и поделиться своим опытом в журналистике, сориентировать детей в бурлящем информационном пространстве. На сегодняшний день дети обладают большими возможностями коммуникаций, особую роль играет формирование общественного мнения, в том числе и возможностями юной журналистами.

Очень важно показать детям сложность труда педагогов в школе, привить к их труду уважение и значимость тех знаний, что они получают в стенах школы, дать представление в выборе будущей профессии. Я рад, что судьба подарила мне счастье заниматься с детьми и молодежью. Уже 4-ый год я взаимодействую с «Школой журналистики», интересными и талантливыми детьми, идущими на искренний диалог со старшим поколением. У нас с ними много добрых дел и проектов. Один из проектов «Академики пошли в школу», уже само название определяет суть взаимодействия школьников и наставников, было признано профессиональным педагогическим сообществом как наиболее успешным. И поэтому весной этого года нам была предоставлена площадка Общественной палаты РФ для проведения силами "Школы журналистики" и наставниками Форума «Академики пошли в школу», где были представлены самые передовые педагогические практики в области образования, культуры, журналистики. Состоялась актуальная и содержательная дискуссия о взаимодействии системы образования, общественных организаций, творческих объединений. В 2023 году будет придано особое внимание представлению успешных детских проектов с наставниками, популяризации новых прогрессивных тенденций, поэтому, дорогие друзья, перед нами стоит прекрасный период общения, знакомств и познания, и я вас благодарю за то, что вы, юные журналисты, первые отслеживаете эти новости и советуетесь со старшим поколением. Я признателен вам за замечательную тему к обсуждению. Призываю, приглашаю к этой дискуссии педагогов, воспитателей, учителей, наставников, журналистов и в целом все наше гражданское сообщество.»