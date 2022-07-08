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В Москве назвали основные причины обращений жителей по шуму

Полина Французова
Общество
В Москве назвали основные причины обращений жителей по шуму
Фото: Вечерняя Москва

Акустическую обстановку в городе проверяет аккредитованная испытательная лаборатория контроля уровня шума ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Более 90 процентов обращений горожан по теме шума связаны с проведением строительных, дорожно-ремонтных работ и работ по благоустройству городских территорий. Такие данные приводятся в докладе о состоянии окружающей среды Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы за 2021 год.

Обращения жителей также касались инженерно-технического оборудования зданий и сооружений, промышленных предприятий, объектов общественного питания.

Акустическая обстановка проверялась в рамках рейдов аккредитованной испытательной лаборатории контроля уровня шума ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты при оценке ситуации ориентируются на нормы СанПиН 1.2.3685-21, а сами измерения проводятся в соответствии с ГОСТ 233372014.

Информация о результатах обследований и измерений уровня шума ежемесячно размещается на портале открытых данных правительства Москвы. Данные находятся в открытом доступе.

Всего в 2021 году в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поступило более 7,5 тысячи обращений по вопросам повышенного уровня шума, обусловленного влиянием различных источников. При этом количество жалоб за прошлый год в сравнении с 2018–2019 гг. снизилось на 14 процентов.

— Одним из самых значимых физических факторов, оказывающих влияние на среду обитания человека, является шумовое воздействие. В условиях плотной городской застройки Москвы наибольший вклад в шумовое загрязнение вносят автотранспорт, железнодорожный транспорт, строительные объекты, — отмечается в докладе ведомства.

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