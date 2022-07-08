«Убивают в первую очередь»: кардиолог объяснил, как сохранить здоровье сердца и сосудов

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Сердечную мышцу невозможно натренировать. Однако есть шанс сохранить здоровье сердца и сосудов, если позаботиться об этом заранее, рассказал «Вечерней Москве» главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев.

— Я как кардиолог до конца и не знаю, зачем тренировать сердечную мышцу. Она примерно то же самое, что мотор. У нее есть свой ресурс. Тренировать мотор невозможно. Каждое упражнение — это повышенная нагрузка на сердце. Это приводит к более быстрому износу, — заявил специалист.

Врач отметил, что не существует тренировок для сердечной мышцы, которые помогали бы ей в будущем. Важнее обратить внимание на сосуды. Также отказ от вредных привычек пойдет на пользу здоровью сердца.

— Я рекомендую сохранять сердце и сосуды в здоровом состоянии. Чем меньше мы их экстремально напрягаем, тем лучше они себя чувствуют впоследствии. Сохранить сердечную мышцу в здоровом состоянии поможет отказ от вредных привычек. Они убивают ее в первую очередь. Это курение, алкоголь и стрессы. Сопутствующие заболевания также плохо влияют на состояние сердца. Например, сахарный диабет, артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца уменьшают срок его службы, — пояснил Шугушев.

Кардиолог подчеркнул, что было много исследований, которые пытались найти нужную тренировку для сердца. Однако никакая из гипотез не нашла свое подтверждение в научном мире. Например, всем известное правило 10 тысяч шагов в день — это абсолютно бесполезное действие для сердечной мышцы, предупредил врач.

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