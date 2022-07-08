Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Убивают в первую очередь»: кардиолог объяснил, как сохранить здоровье сердца и сосудов

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Убивают в первую очередь»: кардиолог объяснил, как сохранить здоровье сердца и сосудов
Фото: Depositphotos

Сердечную мышцу невозможно натренировать. Однако есть шанс сохранить здоровье сердца и сосудов, если позаботиться об этом заранее, рассказал «Вечерней Москве» главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев.

— Я как кардиолог до конца и не знаю, зачем тренировать сердечную мышцу. Она примерно то же самое, что мотор. У нее есть свой ресурс. Тренировать мотор невозможно. Каждое упражнение — это повышенная нагрузка на сердце. Это приводит к более быстрому износу, — заявил специалист.

Врач отметил, что не существует тренировок для сердечной мышцы, которые помогали бы ей в будущем. Важнее обратить внимание на сосуды. Также отказ от вредных привычек пойдет на пользу здоровью сердца.

— Я рекомендую сохранять сердце и сосуды в здоровом состоянии. Чем меньше мы их экстремально напрягаем, тем лучше они себя чувствуют впоследствии. Сохранить сердечную мышцу в здоровом состоянии поможет отказ от вредных привычек. Они убивают ее в первую очередь. Это курение, алкоголь и стрессы. Сопутствующие заболевания также плохо влияют на состояние сердца. Например, сахарный диабет, артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца уменьшают срок его службы, — пояснил Шугушев.

Кардиолог подчеркнул, что было много исследований, которые пытались найти нужную тренировку для сердца. Однако никакая из гипотез не нашла свое подтверждение в научном мире. Например, всем известное правило 10 тысяч шагов в день — это абсолютно бесполезное действие для сердечной мышцы, предупредил врач.

Ранее врач-кардиолог, сосудистый хирург Алексей Утин рассказал «Вечерней Москве» о способах снижения давления без таблеток.

Здоровье Врачи Кардиологи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте