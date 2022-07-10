Басков пляшет на Датче: где проводят летние отпуска знаменитости

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Летний сезон отпусков в разгаре, и звезды шоу-бизнеса ловят момент, чтобы выложить в сеть свои фотоотчеты с отдыха. «Вечерняя Москва» узнала, куда отправились нынче греть косточки наши селебрити.

В большое путешествие вместе с детьми отправился певец Филипп Киркоров. Сначала семейство посетило Армению. Из Еревана на частном самолете Киркоровы переместились на остров Крит (Греция) в дорогой отель и продолжили отдых. Многие знаменитости предпочли самое популярное заграничное направление россиян — Турцию.

Звезда «Универа» Анна Хилькевич и певец Николай Басков уже отметились на турецких побережьях. Артистка поехала отдыхать всей семьей с двумя маленькими детьми. Звезда выбрала отель с приличным ценником — 51 тысяча за сутки. «Натуральный блондин» решил быть поближе к народу и вовсю отплясывает на турецких дискотеках на полуострове Датча. Телеведущая Ксения Бородина зависла в Турции на целый месяц. Правда, не все оказались довольны отдыхом в этой стране. Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова вчера призналась у себя в блоге, что турецкий отпуск прошел у нее из рук вон плохо. Актриса жаловалась на скверное обслуживание, плесень и грязь в отеле.

Уже июль, но некоторые звезды еще не определились с планами на лето. Как рассказал «Вечерке» продюсер Иосиф Пригожин, они с Валерией пока в Москве.

— Раньше ездили на Женевское озеро, у нас там дача, но сейчас обстоятельства изменились, — признался «Вечерке» продюсер. — Хотели взять дачу на лето в Подмосковье, но цены просто космос. За то, что стоит рубль, просят три. Стараемся отдыхать в Москве. У нас с Лерой есть привычка — любим гулять по центру города. Ходим по 10 километров в день. Столица сейчас выглядит фантастически, тротуары — класс! Но пока доходим до центра, час уходит на то, чтобы раздать автографы, сфотографироваться, просто пообщаться с поклонниками. Спасибо им, конечно, за внимание. В общем, гулять непросто, но мы это делаем. В последнее время пытались гулять вечером, чтобы не сильно привлекать внимание.

Семья — лучший отдых

Сергей Безруков в своем телеграм-канале искренне пишет о том, как он радуется лету.

Июнь у народного артиста выдался насыщенный. Он объехал с гастролями Махачкалу, Владикавказ и Нальчик. И остался в восторге от национальных блюд Дагестана и Кабардино-Балкарии. Потом Безруков посетил города Сибири. В перерывах между гастролями худрук Московского Губернского театра с удовольствием проводит время на подмосковной даче в кругу семьи. Именно рядом с женой и детьми актер и режиссер по-настоящему отдыхает. «На даче — хорошо! И даже мошкара настроения не испортит...» — признается Сергей Безруков.

Рабочая атмосфера

Ольга Бузова проводит лето на съемках нового сезона телепередачи «Звезды в Африке».

Поскольку действие шоу происходит в Южно-Африканской Республике, поющая ведущая находится именно там. Утром, до начала рабочего дня, Ольга успевает позагорать и сделать пару «горячих» автопортретов на фоне роскошных пейзажей и морских деликатесов, чтобы порадовать поклонников в соцсетях. В выходные артистка ездит гулять в Кейптаун. Она уже посетила местный зоопарк.

Если ехать, то в Крым

Верность отечеству при выборе отпускных направлений продемонстрировали многие знаменитости.

Особенно пользуется успехом Крым. Актриса Эвелина Бледанс отдыхает в санатории на знаменитом Сакском озере. Певица Алена Свиридова проводит большую часть лета на даче недалеко от Керчи. Еще один крымский дачник — звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин: у него собственное жилье в Евпатории.