Врач рассказал, как принимать солнечные ванны без вреда для здоровья

Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце. Об этом вчера заявил директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Алексей Кубанов. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно загорать без вреда для здоровья.

Летом мы много времени проводим на открытом воздухе, под солнечными лучами. Однако, стремясь получить красивый загар, часто не задумываемся о том, как сделать это правильно и безопасно. А ведь ультрафиолетовые лучи весьма коварны. С одной стороны, они помогают организму получить необходимый витамин D, который укрепляет иммунитет и поддерживает работу нервной системы. А с другой — провоцируют преждевременное старение кожи и опасные заболевания. Чтобы солнечные ванны принесли только пользу, важно соблюдать ряд правил.

— Перед тем как отправиться загорать, обязательно проскрабируйте кожу — так загар ляжет ровнее, — говорит «Вечерке» врач-дерматолог Олеся Медведцкова. — При выборе средства надо учитывать особенности вашей кожи. Для светлой необходимы средства с более высокой степенью защиты (SPF 50), а для смуглой кожи подойдет уровень полегче (SPF 30).

А после загара не забудьте увлажнить кожу специальными средствами, содержащими алоэ вера.

Лучшее время для солнечных ванн — в промежутке до 12 часов дня и уже после 16 часов. В это время солнце менее активно.

— В «спокойные» часы на солнце можно находиться три-четыре часа. А в пик активности — не больше двух часов. Важно помнить, что лучи просачиваются даже через зонт и облака, поэтому необязательно лежать на солнцепеке, — добавила Медведцкова.

Первый признак обгорания — красная кожа и боль при нажатии на это место. Если вы заметили эти симптомы, укройте этот участок кожи от солнца и нанесите пантенол.

Загорать не рекомендуется людям с заболеваниями кожи, аллергией на солнце, онкологией и диабетом.

Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Забудем про сметану

Солнечный ожог — очень опасная вещь, которая может привести к тяжелым последствиям. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, чем эффективнее всего лечить ожоги.

Если ваша кожа обгорела на солнце, в первые часы, по словам специалиста, важно прикрыть воспаленный участок одеждой и стараться больше не появляться на солнцепеке. Такие действия помогут уменьшить боль и степень ожога.

— Забудьте о бабушкиных методах, — утверждает Лариса Алексеева. — Не все проблемы можно решить подручными средствами. Сметана и кефир могут ненадолго избавить вас от боли, но в итоге просто стянут кожу, что вызовет дополнительные неудобства.

Лечить ожог и лучше всего специальными заживляющими мазями. Перед нанесением средства желательно принять прохладный душ без очищающего геля и иных мыльных растворов, чтобы лишний раз не травмировать и без того поврежденную кожу.

— Я рекомендую использовать против ожогов мази, в которых есть пантенол или алоэ вера. Они помогут успокоить кожу и увлажнить ее, — добавляет Алексеева.

А если солнечный ожог привел к повышению температуры и сильным болевым ощущениям, надо выпить таблетку парацетамола и постараться уснуть. Если боль не стихает, обратитесь к врачу.

— Ни в коем случае не мажьте пораженный участок вазелином или подсолнечным маслом — можно занести инфекцию. Затягивать с лечением ожога тоже опасно, — предупреждает специалист.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Топ-7 ошибок на пляже

Врач-дерматолог Евгения Тихонова рассказала, какие ошибки совершают отдыхающие, когда отправляются загорать.

— Не пользоваться солнцезащитным средством

Без защитных средств на открытом солнце можно находиться максимум 15 минут. В противном случае это нанесет серьезный ущерб здоровью.

— Наносить средство во время загара

По словам специалиста, самое главное заблуждение заключается в том, что защиту от солнца нужно наносить сразу на пляже. Однако важно использовать его минимум за полчаса до появления на солнце, чтобы оно успело распределиться на коже и создать защитный барьер.

— Использовать для лица и тела один крем

Многие грешат тем, что наносят одно и то же средство от солнца на тело и лицо. Это неправильно. От солнечных ожогов вы так не спасетесь. Кожа лица более тонкая и чувствительная, поэтому средство должно содержать больше минеральных ингредиентов — диоксида титана и оксида цинка.

— Доверять народным средствам

Некоторые отдыхающие в целях экономии используют вместо солнцезащитного крема подручные средства. Например, детское масло для кожи или даже... пиво. Никакой защиты это не вам даст, так что лучше все-таки приобрести специальное средство, чем потом лечиться от ожогов.

— Загорать часами в надежде получить бронзовую кожу

Убеждение, что красиво загореть можно, только проводя много времени на лежаке, ошибочное. Напротив, загар таким образом «прилипает» хуже. Так вы скорее заработаете солнечный удар. Да и процесс старения кожи значительно ускоряется под агрессивным воздействием солнечных лучей.

— Воздерживаться от купания

На самом деле загорать лучше всего именно в воде. Она отражает лучи, поэтому пигмент на коже проявится сильнее и быстрее. Важно также обновлять солнечную защиту после того, как вы искупались. Даже если она водостойкая, есть риск, что из-за контакта с водой защита ослабеет.

— Не прикрывать голову и глаза

Первое, что вы должны сделать, когда придете на пляж, — надеть головной убор и прикрыть те участки тела, на которых есть какие-то раны. Просидев без головного убора всего один час, вы рискуете получить солнечный удар — головокружение, повышенную температуру. Наденьте и солнцезащитные очки