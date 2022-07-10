Как заниматься любимым видом спорта без вреда для семейного бюджета

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Занятия спортом сегодня популярны не только среди столичной молодежи. Выбрать подходящий вид физической активности может также каждый представитель старшего поколения. Было бы желание, а возможности найдутся, если знать, как сделать спортивное увлечение не слишком обременительным для бюджета.

В Москве функционируют около 28 тысяч зон спорта и досуга, в их числе спортивные и тренажерные залы, бассейны, крытые катки, тренажерные городки, спортплощадки, футбольные поля, велодромы, скалодромы и другие. Также в городе есть различные спортивные секции и кружки, занятия в которых проходят бесплатно.

Есть из чего выбрать

Для людей разных возрастов круглогодично проводится большое количество мероприятий, в том числе на свежем воздухе. Среди них — танцы, фитнес, йога, восточная гимнастика цигун. Групповые занятия, как правило, проходят в живописных парках и зонах отдыха Москвы.

Проект «Спортивные выходные» предлагает жителям заняться скандинавской ходьбой, пилатесом, сухим плаванием, функциональными тренировками, медитациями. Мероприятия на свежем воздухе ведут квалифицированные тренеры, их расписание размещается на сайте проекта «Спортивные выходные»: https://sportsweekend.ru.

Возраст не помеха

Бесплатные курсы по восточной гимнастике цигун пользуются большой популярностью, в том числе среди представителей старшего поколения. Для любителей двигаться под музыку организованы бесплатные групповые занятия по зумбе и латиноамериканским танцам. Для участия можно записаться через организатора мероприятия или воспользоваться официальными сервисами портала мэра Москвы mos.ru.

В рамках проекта «Московское долголетие» проводятся занятия для населения старшего возраста по игровым видам спорта, гимнастике, общей физической подготовке, боевым искусствам, стрельбе из лука. Наряду с привычным офлайн-форматом занятия проходят и в онлайн-режиме. Участниками могут стать люди, достигшие 55- и 60-летнего возраста (как женщины, так и мужчины), а также получающие досрочную страховую пенсию по старости либо по выслуге лет независимо от возраста.

Обязательно наличие регистрации по месту жительства в Москве и отсутствие медицинских противопоказаний.

Подать заявку и ознакомиться со всей интересующей информацией можно на портале мэра Москвы mos.ru. Для записи потребуется паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.

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Для детей

Регулярные занятия спортом с малых лет укрепляют здоровье и вырабатывают дисциплинированность. Заняться спортом бесплатно юные москвичи могут в различных секциях: карате, ОФП, айкидо, плавание, футбол, хоккей, керлинг, волейбол.

Найти подходящий вариант недалеко от дома несложно, поскольку спортивные залы расположены по всему городу. Для поиска подходящего спортивного центра воспользуйтесь специальным сервисом на официальном портале мэра Москвы mos.ru. На сайте Мосгорспорта (https:// mosgorsport.ru) содержится информация о спортивных мероприятиях, занятиях с тренерами, секциях, кружках, сдаче нормативов ГТО, а также расписание и удобная форма для записи.

Занятия в спортклубе

При выборе спортклуба или фитнес-центра учитывайте его местоположение. Гораздо удобнее, если он расположен в пешей доступности от дома. Бесплатные пробные занятия, предлагаемые фитнес-центрами, помогут окончательно определиться с выбором. Уточните информацию о возможности такого посещения на официальном сайте фитнес-центра или в социальных сетях.

Стоимость абонемента зависит от набора выбранных услуг, периодичности и времени занятий (утреннее, вечернее или неограниченное), срока его действия.

Например, стоимость дневного абонемента значительно ниже стоимости вечернего, поскольку количество посетителей в дневные часы значительно меньше.

Нередко цена абонемента включает в себя возможность посещения групповых занятий, тренажерного зала, бассейна и сауны. С целью экономии денежных средств заранее определитесь, какими услугами вы сможете воспользоваться.

При покупке абонемента обращайте внимание на акции и специальные предложения. Информация о них обычно размещается на официальном сайте или в социальных сетях.

Некоторые компании оплачивают сотрудникам абонементы в фитнес-центры или частично компенсируют их стоимость. Дополнительную выгоду предоставляют кредитные организации по программе кешбэка, позволяющей вернуть часть потраченных денег. Перед оплатой абонемента уточните наличие такого предложения в мобильном приложении или на официальном сайте кредитной организации.

Может случиться, что по причине болезни или отъезда у вас временно не будет возможности посещать занятия, поэтому уточните заранее порядок временной приостановки действия абонемента. Как правило, услуга входит в его стоимость, но иногда эта опция предлагается отдельно на платной основе. Заранее уточните, как активировать абонемент после временной приостановки его действия.

Единые абонементы

Универсальные единые абонементы позволяют воспользоваться услугами нескольких фитнес-центров. Несмотря на то, что по стоимости они значительно дешевле абонемента конкретного фитнес-центра, на них могут распространяться ограничения по количеству занятий в одной студии. Такой вариант является оптимальным для любителей разных спортивных дисциплин.

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Личный тренер

Нередко спортивные клубы предлагают бесплатные пробные занятия с персональным тренером. Такие занятия помогут овладеть правильной техникой выполнения упражнений без ущерба здоровью. Персональный тренер составит индивидуальную программу тренировок и питания, учитывающую физиологические особенности и поставленные цели.

Этот необходимый минимум знаний может быть достаточным для дальнейших самостоятельных тренировок и сэкономит денежные средства, ведь стоимость услуг квалифицированного личного тренера, как правило, высока. А цена годового абонемента с постоянными занятиями с инструктором может быть выше, чем обычного.

Покупка экипировки

Всем известно, что одежда и обувь для занятий спортом должны быть функциональными и удобными. Однако для этого совсем не обязательно покупать спортивную форму известных брендов по завышенной стоимости. Некоторые сети спортивных магазинов предлагают спортивную одежду под собственной торговой маркой, не уступающую по качеству мировым брендам, при этом ее стоимость на порядок ниже аналогов.

Приобретать спортивную экипировку выгоднее всего в конце сезона, в период распродаж. Например, горные лыжи лучше покупать весной или летом, когда цены на них снижены.

Налоговый

С 1 января 2022 года у россиян появилась возможность получить налоговый вычет за занятия спортом как взрослых, так и детей. Правом на его оформление обладают лица, доход которых облагается по ставке 13 процентов.

Возврату подлежат 13 процентов от потраченной за год суммы на спортивные и оздоровительные услуги, включенные в перечень правительства РФ. Максимальная сумма годовых затрат на физкультурно-оздоровительные услуги, с которой можно получить налоговый вычет, — 120 тысяч рублей. В этом случае максимальная сумма возврата денежных средств составит 15 600 рублей. Так, если годовой абонемент на занятия в фитнес-центре обошелся вам в 50 тысяч рублей, то с помощью вычета вы сможете вернуть 6500 рублей.

Налоговый вычет предоставляется на услуги, оказываемые организациями или индивидуальными предпринимателями, внесенными в реестр Минспорта России. Получить налоговый вычет можно через работодателя или налоговую инспекцию по месту жительства.

Оформить вычет у работодателя можно уже в 2022 году. Для этого следует обратиться в территориальный налоговый орган с заявлением о подтверждении права на его получение, предоставив договор и чек. При положительном решении налоговая инспекция направит по месту работы уведомление о подтверждении права на вычет.

После этого нужно будет подать работодателю соответствующее заявление.

Оформить вычет непосредственно в налоговой инспекции станет возможно с 2023 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Михайлов, руководитель ГКУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Городские власти активно содействуют развитию профессионального и любительского спорта в столице, обеспечивая круглогодичное функционирование площадок для занятий спортом. Покупку дорогостоящего абонемента в фитнес-центр смогут заменить бесплатные регулярные занятия на свежем воздухе. Кроме того, в городе реализуется проект «Мой спортивный район», благодаря которому жители могут регулярно заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров — мастеров спорта и призеров всероссийских чемпионатов. Список занятий разнообразен, включает в себя многофункциональные тренировки, кардиотренировки, игровые виды спорта. Занятия бесплатные, доступны для всех желающих старше 18 лет.

В настоящее время в проекте задействовано более тридцати площадок, которые есть в разных районах города. Запись осуществляется на официальном сайте проекта «Мой спортивный район». Благодаря подобным проектам каждый житель столицы сможет найти себе занятие по душе, укрепить здоровье, приобрести новые спортивные навыки, а также сэкономить личные денежные средства.