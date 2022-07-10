Держи краба: какие экзотические питомцы живут в аквариумах москвичей

Ярко-голубой краб рода Uca / Фото: Из личного архива

Новый тренд у столичных любителей экзотической живности — ракообразные и моллюски. Держат таких питомцев не в гастрономических целях, а для красоты и для души.

Ярко-желтые, синие, красные — в неподвижном состоянии они похожи на пластиковые игрушки. Но стоит им чуть шевельнуться — сразу видно, настоящие живые крабы! Правда, очень маленькие, размер панциря — от одного до пяти сантиметров в поперечнике.

Владелицу крупного крабового питомника зовут Анастасия Абакумова. Сейчас ее хозяйство насчитывает более 2000 особей. Часть популяции обитает в Москве, часть — в Калужской области. Анастасия разводит наземных крабов, которые полностью порвали с водной средой обитания.

— Сначала я взяла несколько штук для интереса, а затем поняла, что их можно коллекционировать, — рассказывает заводчица. — Еще их можно разводить, заниматься селекцией и получать новый окрас. Есть такие, которые выведены искусственно. Их не встретить в дикой природе. Это новое направление в террариумистике, которое быстро развивается. Они в отличие от морских проще размножаются .

Далеко не все виды наземных крабов окончательно порвали с водной средой обитания. Многие обитающие на суше ракообразные в сезон размножения возвращаются к воде, куда и мечут свои икринки.

У сухопутных все иначе: икру откладывают, но носят ее у себя под брюшком. Там и вылупляются крабики. Несколько дней «новорожденных» самка носит прямо у себя на спинке.

Дома Анастасия держит геосесарм и потамонов. Первые мельче, вторые крупнее. Особенно красиво смотрятся крабы геосесармы окраски red ruby — ярко-красные, словно лакированные.

— Мы обмениваемся с другими заводчиками из разных стран. Иногда удается найти редкие виды. И если распространенные виды относительно дешевы — в среднем от тысячи рублей, то более редкие могут стоить как крыло от самолета, — продолжает заводчица. — За крабами интересно наблюдать. Тех, что покрупнее, можно приучить есть с рук, а можно пускать побегать по руке.

Фото: Unsplash

Срок жизни питомцев в зависимости от вида варьируется от 4–5 до 10–15 лет.

— Как и многие другие животные, тропические сухопутные крабы в неволе живут дольше: у них нет стресса, они не сталкиваются с хищниками, корма всегда в достатке, — поясняет Анастасия.

Для содержания двух крабов достаточно небольшого террариума на 10 литров. Можно приобрести «дом» побольше. В нем они будут размножаться и образуется колония. В террариум укладывают грунт и мох сфагнум. Обязательно стоит емкость с пресной водой. Ее питомцы пьют, в ней же линяют. Питаются тропические сухопутные крабы в основном насекомыми и растительной пищей.

— Это очень простые питомцы, они подходят людям, которые много работают, часто уезжают ненадолго, — рассказывает Анастасия. — Тропических сухопутных крабов нужно кормить один-два раза в неделю. Их можно спокойно оставлять дома и уезжать в отпуск.

Еще один необычный питомец, живущий у Анастасии, — рак-отшельник. В свернутом виде и со спрятанными клешнями внешне он напоминает креветку.

— Свое название он получил из-за того, что ворует раковины у других животных, — говорит Анастасия. — Они тоже живут в тропических лесах. Но размножаются сложно, откладывают икру в море. Поэтому дома таких разводить непросто.

Обитатели аквариума

Еще в Москве все устойчивее мода на различных моллюсков — от обыкновенных жемчужниц и мидий до весьма редких для наших широт видов. Из ракообразных еще держат креветок, наиболее популярна сейчас у аквариумистов ярко-зеленая бабаулти, которая при этом способна менять свой окрас, синяя креветка блю дрим и прозрачная дальневосточная. Некоторые держат даже медуз.

Любители рыбок тоже не отстают: кто заводит кошачью акулу (вырастают до метра в длину), кто рыбу-клоуна — как в популярном мультфильме «В поисках Немо».

— Долгое время считалось, что рыбу-клоуна сложно завести дома, так как ей нужна специальная морская вода, — рассказывает сотрудница «Москвариума» Елизавета Перетокина. — Но чтобы завести дома такой аквариум, достаточно специальной морской соли. Вообще мы во многом просвещаем начинающих и опытных террариумистов и аквариумистов. Многих пугает, что такое увлечение окажется сильно затратным. Но это не так. Дорогим будет только первое вложение, и если подготовиться, приобрести качественный стартовый комплект, то проблем в дальнейшем не будет.