Сезонные летние фрукты могут нанести ущерб фигуре

Москвичка Татьяна Юркова держит корзинку с клубникой возле торгового места / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С наступлением летнего сезона многие стараются в рацион ввести больше фруктов, чтобы сбросить парочку лишних килограммов и запастись витаминами на весь год. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, почему польза фруктов преувеличена.

Многие не подозревают о том, что во фруктах содержится огромное количество фруктозы, а это очень коварная «девица».

— Наш организм расщепляет глюкозу для получения энергии, но при переизбытке глюкозы организм откладывает ее сначала в виде гликогена в печени и мышцах и лишь потом запасает в жировых клетках, — рассказала эксперт Роскачества, врач-диетолог Наталья Григорьева. — С фруктозой все гораздо сложнее. Ферментов, которые бы ее расщепляли, в организме нет. Вся поступившая в организм фруктоза отправляется в печень и после выводится из организма. Если печень не справляется с нагрузкой, часть фруктозы прямиком отправляется в жировое депо и откладывается там в жировых клетках. В результате вместо того, чтобы худеть на фруктах, вы будете набирать вес.

Врач-диетолог Ольга Сердюк подчеркивает, что фрукты гораздо калорийнее, чем кажется.

— Из-за высокого содержания сахара мы получаем повышенный калораж. Мы не привыкли есть по 100 граммов, например, любимой черешни. А съедаем за один присест 500, а то 600 граммов. А это уже почти 300 калорий. Больше всего фруктозы, кстати, содержится в винограде, бананах, черешне, вишне, груше — от 4,4 до 7,7 грамма на 100 граммов. Поэтому не стоит ими злоупотреблять, — подчеркивает Ольга Сердюк.

Кстати, самое низкое содержание фруктозы в абрикосах, персиках, цитрусовых — до 1,5 грамма на 100 граммов съеденных фруктов.

— Лучше всего есть фрукты и ягоды в первой половине дня, — подчеркивает Сердюк. — Тогда они расщепляются на витамины.

Из-за наличия во фруктах органических кислот они вызывают аппетит, поэтому человеку хочется есть их как можно больше. Лучше всего утолять фруктовую жажду яблоками — в них не так много сахара и содержится легкоусвояемое железо.

— ВОЗ дала четкую рекомендацию по суточной норме всех фруктов в день — не более 500 граммов, — добавил эксперт.

Кстати, если планируете сесть на модную фруктовую диету, помните — могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также может возникнуть аллергическая реакция. Во фруктах содержатся кислоты, которые могут спровоцировать гастрит и язву.

— Старайтесь не есть фрукты вечером. Активность организма падает, и фруктоза начинает копиться в виде жировых отложений. В это время метаболизм замедляется,— подчеркнул эксперт.

Самыми «жирными» считаются экзотические фрукты: манго, авокадо и кокос. А самые низкокалорийные: грейпфрут, слива и голубика. Если чередовать их в то или иное время суток, можно восполнить запас витаминов и даже похудеть.

— Утро стоит начать с нескольких долек арбуза или дыни, — подчеркивает Ольга Сердюк. — Они насытят организм, а в период жарких дней помогут избежать обезвоживания. Днем — легкий перекус с абрикосами, клубникой или ананасом. А на ужин лучше всего оставить себе немного черешни, — рассказал диетолог.

Двойную пользу можно получить, если смешать фрукты с творогом и устроить себе полезный завтрак. Так фруктоза немного нивелируется, а организм получит дополнительную дозу кальция. Еще одна важная рекомендация — питаться только сезонными фруктами, поэтому не стоит покупать арбуз раньше августа или, наоборот, клубнику в конце июля.

— Ранние фрукты напичканы пестицидами, которые убивают все витамины и активизируют в них содержание сахара. Пользы практически никакой, только лишние килограммы, — добавила Сердюк.

Похудеть на фруктах можно, главное — не перебарщивать с ними и есть их в определенное время дня. Так и организм начинает лучше работать, и процесс метаболизма ускоряется.

Фото: Unsplash

Салатик спасет от морщин

Летом сам бог велел побаловать себя вкусным фруктовым салатиком. Врач-диетолог Нина Сафонова рассказала, как сделать это блюдо максимально полезным для организма и снизить количество сахара в нем.

Специалист уверен, что во фруктовом салате для человека больше пользы, нежели вреда. Ведь там содержится большое количество полезных веществ: клетчатки, минералов, белков и витаминов. Конечно, без сахара никуда, однако его содержание нивелируется важными свойствами.

— С фруктовым разнообразием мы получаем фитохимические вещества. Они помогают организму снять хроническое воспаление, которое приводит к развитию опасных заболеваний и преждевременному старению, — добавил врач-диетолог.

То, что в таком салате нельзя смешивать кислые и сладкие фрукты, не более чем миф. Сафонова объясняет, что в этом нет никакого вреда, однако стоит учитывать особенности своего здоровья.

— Если у вас, допустим, сахарный диабет, то стоит отказаться от большого количества сахарных фруктов. А если у вас проблемы ЖКТ, то откажитесь от большого количества кислых фруктов, которые могут раздражать кишечник, — пояснил врач-диетолог.

Также важно обращать внимание на особенности тех или иных фруктов в салате. Например, если у вас синдром раздраженного кишечника, то лучше исключить оттуда яблоко или банан, которые чаще всего вызывают негативную реакция организма при таком диагнозе. Также не стоит добавлять туда арбуз или дыню, если вы страдаете от проблем с почками и поджелудочной. Они могут привести к усугублению ситуации или содержания некоторых веществ.

— Если вы хотите похудеть, то сбалансированный фруктовый салат, приправленный натуральным йогуртом, — одно из лучших блюд. Употреблять его стоит утром или в обед, чтобы дать организму быстро переварить его и забрать самые полезные вещества, — рассказал специалист.

Для более низкой калорийности не стоит заправлять фруктовой салат молочной смесью или вареньем. Так можно не только приблизить себя к лишним кило, но и увеличить риск развития сахарного диабета.

— Старайтесь употреблять фруктовый салат не чаще двух-трех раз в неделю по 500 граммов. Это оптимальная норма, которая только положительно скажется на организме.