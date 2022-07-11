Пусть балкон цветет и пахнет: какими растениями можно украсить лоджию летом

Фото: Unsplash

Если вы не успели озеленить балкон весной, сделать это не поздно и сейчас! Какие растения можно посадить на лоджии летом «Вечерней Москве» рассказала ландшафтный дизайнер Мария Цепкова.

В старых домах балконы часто были небольшими, хотя в московских сталинских высотках, например, наоборот, не большими могли быть квартиры, а вот примыкающие к ним балконы-террасы позволяли (и позволяют) любителям зелени развернуться. Сама лично видела такой огород и сад под столичным небом! Но сейчас почти во всех новостройках просто рай для любителей зелени. Там на балконах прекрасно растут и цветы, и даже овощи. Важно лишь выбирать те растения, которые устойчивы, например, к ветрам. Еще один важный момент: высаживать на балконах стоит именно однолетники, у них не такая мощная корневая система, они не повредят обшивку балкона и не потребуют слишком объемных горшков или кадок под посадку.

Содержать на балконе можно массу культур: безусую землянику, огурцы, балконные томаты черри. Понятно, что тут дело не в урожае, а в интересе! А вот насколько экологичны будут такие овощи — вопрос сложный. Я бы, честно говоря, обошлась зеленью на подоконнике и цветами. И, кстати, непременно выставила бы на балкон комнатные цветы — погулять.

Базилик для салатов

Прекрасная и по вкусу, и по декоративности культура. Ароматные листья имеют высокую кулинарную ценность, а также украшают балконные посадки, ведь они эффектно блестят на солнце. Сеять базилик не поздно и сейчас. Можно высадить на балкон растения, купленные в горшочке в магазине.

Бальзамин для нежности

Это прекрасное растение из года в год лидирует по продажам на рынках западных стран, а у нас оно отчасти недооценено. Посадите бальзамин, он будет цвести и зимой! Правда, уже в комнате.

Фото: Unsplash

Суп из мангольда

Листовая свекла отлично чувствует себя на балконах, приносит ощутимый урожай листочков, которые просто идеальны для супов. Внешне мангольд тоже не проигрывает — за счет яркости и цвета листьев.

Шнитт-лук для вкуса

Прекрасно растет в ящике, имеет и вкусовую ценность, и декоративную, особенно когда зацветает. Перышки лука желательно есть молодыми, позже они грубеют. Шнитт используют и для сухих букетов.

Бархатцы набирают мощь

Идеальное растение для балконной высадки: редко болеющее, долго цветущее. Обрывайте отцветшие головки, этим вы продлите цветение.

Свои помидорки

Желтые, красные, шоколадно-коричневые томатики черри вызревают на балконе без проблем. В холодные ночи желательно закрывать окно на балконе или укрывать их нетканым материалом. Урожай черри бывает обильным, маленькие помидорки вкусны и ароматны. Сейчас реально купить и высадить на балконе рассаду с завязавшимися плодами.

Фото: Unsplash

Земляничная радость

На балконе можно выращивать любую садовую землянику, ведь у нее не так велика корневая система. Лучше всего удается земляника мелкоплодная, обильно плодоносящая ягодами некрупного размера, постоянно цветущая, очень ароматная. Выращивание этой культуры на балконе — огромное развлечение и радость для детей. Оптимальный вариант — попросить несколько растений у друзей, ее многие растят на даче.

Огурчики для засолки

Корнишонами называют маленькие огурчики, рекомендованные для посадки как в теплице, так и просто в грунт. Растение приносит большое количество небольших огурчиков, которые прекрасны в засолке и для маринования. Рассада корнишонов еще встречается на рынках и в магазинах, можете успеть ее вырастить.

Целебная календула

Неприхотливые ноготки разного цвета, посаженные рядом, создадут атмосферу праздника — они так ярки, будто светятся изнутри. Лепестки календулы некоторые любители чая любят добавлять в заварку. Считается, что это профилактическое средство от онкологии. Если посадите ноготки сейчас семенами, можете дождаться позднего ее цветения.

Благородная фасоль

Зерновая и спаржевая фасоли прекрасно чувствуют себя в ящике с плодородной землей. Спаржевая фасоль, особенно высокорослая, будет настоящим украшением балкона, да и урожай принесет ощутимый. Ваша задача — найти ее рассаду.

Фото: Unsplash

Настурция для наслаждения

Идеальна для посадки на балконе, благодарное растение. Почву под настурцию можно использовать не самую плодородную, чтобы она не зажировала, не бросила энергию в листья в ущерб цветению. Цветки настурции засахаривают и используют как украшение блюд.

Оптимистичная виола

Анютины глазки обожают жить на балконе, активно цветут, обрадуются подкормкам после первого цветения. Поскольку в продаже множество сортов «глазок», посадите микс — будет ярко и солнечно, ведь виолы очень оптимистичны.

Красавица петуния

Прекрасно будет цвести в подвесной корзине, радуя до осени. Благодарная красавица любит уход: если не забудете прищипывать петунию, оно сохранит форму. Раз в месяц ее нужно подкормить, а в жару — опрыскать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— У меня есть личный опыт выращивания на балконе и зелени, и огурцов, и томатов. Но самый серьезный урожай принесла мне фасоль. Кроме того что она поднялась по опорной сетке до верха балкона и прикрывала комнату от изнуряющего солнца, она прекрасно вызрела и позволила собрать с 20 растений три трехлитровые банки прекрасных семян, которые пошли на лобио и супы. Сейчас, в начале июля, последний срок ее посадки — торопитесь, есть шанс успеть это сделать и даже получить урожай!