Липовый дефолт: почему зарубежные инвесторы не могут получить свои выплаты

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Западные медиа вновь надувают щеки и запугивают россиян ужасами дефолта, который грозит нам из-за того, что Россия якобы не может заплатить свои внешние долги.

По уверениям солидных зарубежных информационных агентств, Россия «впервые с 1918 года» допустила дефолт по внешнему государственному долгу. «Вечерка» с помощью экспертов решила в очередной раз разобраться, что происходит. Итак, речь о двух выпусках еврооблигаций: долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

Жулики из Бельгии

Зарубежные инвесторы должны были получить выплаты по этим облигациям, соответственно, в долларах и евро. Деньги, по данным Минфина РФ, были перечислены еще 20 мая 2022 года платежному агенту «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), поэтому свои обязательства российское финансовое ведомство считает выполненными.

Финансовым посредником для зарубежных держателей этих выпусков выступала в том числе международная расчетно-клиринговая система Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии. И до сих пор неясно, с какой стати Euroclear заблокировала у себя валютные средства Минфина, причитающиеся иностранным кредиторам, учитывая, что лицензия Минфина США, разрешавшая обслуживание валютного суверенного долга России, истекла лишь 25 мая.

— Все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт. Честно говоря, вся эта ситуация выглядит как фарс, — прокомментировал действия бельгийского посредника российский министр финансов Антон Силуанов, подчеркнув, что Россия не отказывается от выполнения обязательств перед всеми категориями инвесторов.

Аналитик финансовой группы компаний Владимир Сагалаев считает, что на самом деле дефолта как такового нет.

— Этот дефолт — технический. Вот в 1998 году у России действительно не было денег платить по своим обязательствам. И тогда дефолт был бы настоящим. А сейчас долг — 100 миллионов долларов. Это мизерная сумма, если учесть, что у нас 600 миллиардов долларов резервов. Так что это событие символическое, и в какой-то степени эта ситуация с дефолтом искусственно создана Западом, — говорит эксперт.

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Обывателей не затронет

На россиян, по мнению Сагалаева, прямо сейчас сложившаяся ситуация никак не повлияет. Для отечественных инвесторов новости о дефолте также не несут рисков. Выплаты по еврооблигациям продолжатся, но просто в рублях по текущему курсу. А вот держатели облигаций, например фонды, инвестирующие в российские ценные бумаги, могут понести убытки. Следовательно, инвестиционная привлекательность России в целом может снизиться.

Заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики более пессимистичен в оценках.

— Да, дефолт чисто технический, но он все-таки был. Не сейчас, но в отдаленной перспективе он может привести к снижению инвестиций в нашу страну, сокращению импорта, а значит, некоторому снижению количества товаров. Возможно, будет создано меньше рабочих мест. Иными словами, эффект будет отложенным, — отмечает он.

Эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт уверен, что ничего подобного не случится.

— Весь мир прекрасно понимает, что деньги у России есть, платить по своим долговым обязательствам мы можем, просто в силу чисто политических обстоятельств не принимают сам платеж. Иными словами, нет ситуации 1998 года, когда России реально было нечем платить. Второй момент, который нужно понимать. В 1998 году был сначала дефолт и как его следствие — кризис. Сейчас ровно наоборот: сначала кризис, потом дефолт. Проще говоря, все самое страшное уже случилось: санкции, эмбарго, уход с российского рынка ряда зарубежных компаний, кража валютных резервов... Дефолт на фоне всего этого — мелочь, ерунда, о которой можно забыть.

Есть, впрочем, и иное мнение. Дескать, в будущем, когда экономические и политические связи России и Запада восстановятся, этот дефолт плохо скажется на инвестиционной привлекательности России. Может, и так. Но пока, в обозримом будущем, никакого восстановления связей России и Запада не видно. Поэтому есть дефолт, нет дефолта — нам без разницы.

Это мнение отчасти подтверждается и выводом западного аналитического агентства Bloomberg (именно это медиа одним из первых стало «разгонять» тему с российским «дефолтом»).

— Учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, этот дефолт сейчас имеет в основном символическое значение и мало влияет на россиян, — пишет агентство.

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Станем даже богаче

Сложившаяся ситуация, как считает ряд экспертов, способна вывести Россию на новую экономическую и политическую орбиту. Ведь кража валютных резервов, санкции и технический дефолт окончательно разводят нас с Западом, который выкачивал из России все соки. До сих пор из валютных излишков страна формировала резервы, которые хранила в крупнейших западных банках. Теперь, спасибо санкциям, продолжать подобную денежную политику не получится.

— Как было до последнего времени? Мы продаем газ в Германию, немцы платят за него в евро, — поясняет член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, действительный государственный советник РФ Евгений Федоров. — Затем большая часть этих евро зачисляется в наши валютные резервы. Но вот беда: все было устроено так, что сами эти резервы в российскую экономику никогда не попадают! Сам конституционный механизм России устроен таким образом, что эту валютную «кубышку» невозможно использовать.

Но деньги — это не золото. Лежа в иностранных банках или в американских ценных бумагах, они не росли, а постепенно обесценивались. За пять-десять лет они фактически превращались в ничто. Заморозив наши валютные резервы, американцы лишь в один момент сделали то, что раньше делали в течение срока пять-десять лет. Иными словами, на нашей российской экономике эта «заморозка» никак не сказалась и дальше не скажется.

Как отмечает Федоров, в досанкционной ситуации от поставляемых за рубеж ресурсов Россия реально получала только малую часть.

Ведь до сих пор почти вся валютная выручка «складировалась» и лежала мертвым грузом в иностранных банках.

— Вот и получалось, что мы производили шесть процентов мирового ВВП, а потребляли всего 1,5 процента. Как такое получалось? А просто — деньги за наш товар утекали за границу, да там и оставались! — рассказывает Евгений Федоров. — Такая ситуация сложилась еще в 1990-е. Это американские советники Ельцина схему порекомендовали. Вы зарабатываете, но особо не тратите, а деньги несете в наши банки и вкладываете в наши ценные бумаги, поэтому и доход от ваших заработков остается не у вас, а у нас. Здорово, правда? И мы так десятилетиями жили. И не только мы, многие страны. Больше того: по требованию Международного валютного фонда мы еще и брали кредиты. Как они говорили, «для сбалансированности экономики».

Когда начались санкции, в экономике, как ни странно, сложилась более благоприятная ситуация: Россия стала получать от экспорта больше реальных денег.

— Теперь, когда доллары и евро не утекают в валютные резервы, мы можем купить на них товары, которые реально нужны стране: автомобили, станки, технологии, бытовую технику, — говорит парламентарий. — Новая схема международной торговли, которую предложил Владимир Путин, позволяет нам не «утилизировать» валютную выручку, размещая ее в западных банках под низкий процент, а покупать на нее реальные товары. По сути, это революция, потому что растет доходность нашей экономики в целом. А чем выше доходность экономики, тем выше рано или поздно будет доход граждан.

По мнению депутата, России в этом году стоит ждать резкого притока доходов от экспорта. Второй прогноз — укрепление рубля. Третий — рост доходов бюджета.

Все опрошенные «Вечеркой» эксперты в целом сходятся во мнении: называть сложившуюся ситуацию реальным дефолтом минимум некорректно. Скорее просто смешно. Ну представьте: заняли вы у соседа 500 рублей, потом возвращаете долг, а он деньги не берет да еще и всякие гадости про вас говорит?

СПРАВКА

Дефолт (англ. — «невыполнение обязательств») — нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность производить своевременные выплаты.

Первый вид дефолта — настоящий — обозначает банкротство заемщика, то есть невозможность выполнения своих обязательств.

Второй вид дефолта — технический. Это ситуация, когда заемщик нарушил договор займа, но физически он этот договор выполнять может.

Под нарушением договора может подразумеваться: отказ платить проценты или основную часть долга, отказ предоставить необходимые документы (например, годовой отчет) или любое другое нарушение пункта договора займа.

КСТАТИ

Настоящие дефолты в истории

— Мексика (1982 год) Страна не смогла обслуживать свой долг в размере $86 млрд и $21 млрд в виде процентов перед глобальными финансовыми рынками и 1 тысячей кредиторов. Страна выпутывалась из ситуации до середины 1990-х.

— Россия (1998 год) Российское правительство объявило 90-дневный мораторий на выплату внешнего долга, фактическую девальвацию рубля и дефолт по внутреннему долгу. Внешний долг страны составил $141 млрд, а внутренний, в том числе в рублях, достиг эквивалента $50,6 млрд.

— Аргентина (2001 год) Не смогла выплатить долг на сумму около $100 млрд перед частными кредиторами.

— Эквадор (2008 год) Страна приостановила выплату почти 40 процентов внешнего долга. Он составил $9,9 млрд, или 19 процентов ВВП страны.

— Греция (2015 год) Греция стала первой развитой страной, объявившей дефолт по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ). В полночь 30 июня 2015 года страна пропустила платеж в размере $1,7 млрд, а спустя две недели — еще один в размере $502 млн.