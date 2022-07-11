Авто по осени скупают: что происходит с рынком машин в стране

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5 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на машины в стране. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас происходит на автомобильном рынке и чего можно ожидать в ближайшем будущем.

В начале марта многие иностранные производители автомобилей объявили о приостановке работы своих заводов на территории России и прекращении поставок новых моделей. Тогда цены на японские, американские и немецкие марки выросли в разы — а ведь именно они составляли порядка 60 процентов автомобильного рынка страны. Сейчас ситуация потихоньку стабилизируется — введение параллельного импорта помогает завозить в Россию санкционные машины и запчасти к ним, а рубль укрепляется.

— Сегодня в автомобильных салонах машин пока хватает. На место таких гигантов, как Mercedes, BMW, Toyota, Renault и Volkswagen, начали приходить китайские автомобили, — рассказывает «Вечерке» эксперт по торговле Павел Зинченко. — Они уже были в нашей стране, но не в таких масштабах. Можно сказать, что рынок выбирается из пропасти, в которой оказался несколько месяцев назад.

Действительно, сейчас цены на иностранные автомобили начинают снижаться, пусть и очень медленно. Ведь ввоз машин через третьи страны обходится поставщикам дороже. Однако ощутимое снижение стоимости покупатели заметят примерно к середине осени, когда все процессы наладятся.

По мнению Павла Зинченко, сейчас не самое подходящее время для покупки автомобиля. Ведь цены даже на подержанные авто нестабильны. Оставшиеся бренды не торопятся уходить с нашего рынка, но цены на их автомобили тоже постоянно и быстро меняются.

— Я не стал бы приобретать автомобиль до конца года. Ситуация все еще турбулентна, адекватные цены на авто будут позже. Возможно, что в итоге машины будут стоить даже дешевле, чем до санкций, — прогнозирует эксперт.

Немалую роль в этом сыграет в том числе увеличение производства автомобилей внутри страны. Машины, выпущенные в нашей стране, создадут баланс на рынке и помогут заместить часть моделей.