В «Моей работе» пройдут открытые отборы сотрудников для «Сбербанка»

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В июле на базе центра «Моя работа» пройдут три открытых отбора на вакансии в «Сбербанк». Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе набирает сотрудников на позиции: финансовый консультант, клиентский менеджер прямых продаж, старший клиентский менеджер и менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса. Подробнее о вакансиях, датах отборов и требованиях к соискателям рассказал директор центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов.

— Центр занятости «Моя работа» развивает партнерство со «Сбербанком» — одним из лидеров в банковской сфере. Компания предоставляет соискателям отличную возможность строить карьеру в финансовом секторе. В июле банк проведет на базе центра «Моя работа» три открытых отбора. 12 июля рекрутеры проведут встречи с кандидатами на позиции финансовых консультантов и клиентских менеджеров прямых продаж, 20 июля — на позиции старших клиентских менеджеров и 21 июля — на должность менеджеров по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса. Уровень заработка с учетом премий составит от 65 тысяч рублей для финансового консультанта до 120 тысяч рублей для менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, — рассказал директор Центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

12 июля в 10:00 на мини-ярмарке вакансий «Сбербанк» будет искать кандидатов на позиции финансовых консультантов и клиентских менеджеров прямых продаж.

Финансовому консультанту предстоит проводить от 7 до 15 встреч в день для выдачи банковских карт клиентам. Также в обязанности специалиста входит продажа дополнительных продуктов и услуг компании. Он должен быть готов к разъездной работе.

Вакансия предполагает наличие у кандидата среднего специального образования, уверенных цифровых навыков, коммуникабельности, стрессоустойчивости, грамотной речи, нацеленности на результат. Позиция подразумевает гибкий график — 5/2 с плавающими выходными. Совокупный доход (оклад + премия) на этой позиции составит до 68 тысяч рублей.

Клиентский менеджер прямых продаж занимается привлечением новых клиентов на обслуживание в банк. В его обязанности входят холодные звонки, и работа с физическими лицами, продажа продуктов банка и экосистемы «Сбербанка» — кредитов, банковских карт и подписок на сервисы. Работодатель готов рассматривать соискателей без опыта работы, но с высшим образованием. Кандидат должен быть готов к разъездной работе и рассчитывать на два–три выезда в день. Максимальный доход на этой позиции с учетом премии может составлять около 90 тысяч рублей.

20 июля в 14:00 рекрутеры «Сбербанка» проведут массовый открытый отбор на должность старшего клиентского менеджера. В его обязанности входит предложение клиентам продуктов и услуг «Сбербанка», включая ипотеку. Кроме того, специалист будет консультировать клиентов по возникающим вопросам, помогать им оформлять услуги и необходимые документы, совершать транзакционные операции и вести клиентские базы.

От кандидата требуется наличие среднего профессионального или высшего образования, опыт работы в сфере продаж в банковской сфере не менее 6 месяцев. Доход менеджера с учетом премий составит около 100 тысяч рублей. Позиция предполагает гибкий график — 5/2 с плавающими выходными.

21 июля в 14:00 пройдет открытый отбор на позицию менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса. В его обязанности входит проведение переговоров с клиентами на территории компаний-партнеров, привлечение новых клиентов, проведение переговоров с предпринимателями и руководителями компаний, выстраивание долгосрочного сотрудничества с партнерами.

В числе требований к кандидатам — опыт работы от года в сфере продаж корпоративным клиентам в банковской сфере и готовность к разъездной работе. Важным будет понимание основ ведения бизнеса: финансового анализа, баланса компании, кредитных сделок, продуктовой линейки. Соискателям будет предложен стандартный пятидневный график работы — с 9:00 до 18:00. Максимальный доход на этой позиции составит около 120 тысяч рублей с учетом премий.

«Сбербанк» предлагает своим сотрудникам комфортные условия и перспективы для развития: регулярное обучение за счет компании и возможность карьерного роста, оплату транспортных расходов, ДМС с первого дня работы практически на всех позициях, мобильную связь и корпоративный iPad, а также бесплатную подписку на «СберПрайм»+ и скидки на продукты компаний-партнеров.

Более подробно ознакомиться с актуальными вакансиями и записаться на открытые отборы можно по активной ссылке. Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы.

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина д. 38, с.1 и улице Шаболовке д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, с. 1, и Кадровый центр для сотрудников, находящихся под угрозой высвобождения, на ул. Куусинена д. 2 с. 1.