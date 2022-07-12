Топ-5 советов, как сохранить память: советы психолога

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Способность схватывать на лету, уметь пользоваться большим объемом знаний и информации — залог успеха в любой сфере деятельности. Трудно достичь выдающихся результатов, если в голове ничего не держится дольше пяти минут. О том, как натренировать память, запомнить сложные термины, номера телефонов и лекции в университете, «Вечерней Москве» рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Каждому знакома ситуация, когда нужно вспомнить название улицы или имя человека, вытянуть техническую информацию, необходимую для работы, но мучительное напряжение не дает результата или слишком затягивает процесс. Разумеется, само по себе забывание не является чем-то негативным — без него мы были бы просто перегружены бесконечным потоком поступающей информации.

— Сложности в этой сфере создает и образ жизни: постоянные недосып и нарушенный сон, стрессы на работе и сложности дома, деструктивные привычки вроде курения и алкоголя. Помимо всего, конечно, есть ряд объективных причин, по которым страдает способность к запоминанию. Это различные заболевания нервной системы, травмы головного мозга, осложнения после перенесенных недугов. Если же таких отягчающих факторов нет, то развить память под силу каждому, стоит только приложить усилия, — отметил психолог.

Среди основных и очень действенных рекомендаций можно выделить следующие:

Питайтесь правильно и высыпайтесь

Разнообразная физическая активность улучшает познавательные функции за счет увеличения притока крови к мозгу — самому энергозатратному органу. Снижение кровоснабжения также происходит из-за закупорки артерий на фоне повышенного холестерина. Стремитесь уменьшить потребление жирной и жареной пищи.

Трудно переоценить важность ночного отдыха для хорошего самочувствия и нормального функционирования. Особенно это справедливо для воспроизведения информации в ситуации, к примеру, с грядущим экзаменом. Во время сна полученные данные переводятся из кратковременной в долговременную память. Поэтому перед зачетом или выступлением, где нужно будет вспомнить цифры, понятия, определения, лучше как следует выспаться, а не зубрить до утра

Запишите важное

Если нужно усвоить сложную тему и хорошо в ней разобраться, не помешает сделать конспект от руки. Во-первых, так вы еще раз пройдете материал, обратите внимание на то, что упустили при первом изучении. Получится «выжимка», которая позволит легче понять суть. Во-вторых, при применении моторного навыка письма формируются новые нейронные связи.

Осознанно подходите к получению новых сведений

Да, конечно, можно постоянно что-то изучать, читать статьи на разнообразные темы, смотреть обучающие видео в соцсетях — все это расширяет кругозор. Однако при неумелом и чрезмерном использовании такой путь может стать своеобразным «интеллектуальным шведским столом», то есть сборной солянкой всевозможной информации. В итоге она просто забьет голову разрозненными фактами, терминами, образами, при этом они не будут связаны в единую систему — такая неразбериха ухудшает запоминание и воспроизведение данных.

Держите себя в ментальном тонусе

Кто-то любит судоку или сканворды, для другого будет более интересным заучивание стихотворений. Третий предпочтет углубленное изучение своей профессиональной сферы, постоянно повышая квалификацию, общаясь с коллегами, обсуждая значимые темы. Мозг, как и любая мышца, требует тренировки и поддержания рабочего состояния. Главное, что нужно помнить: не бывает такого, чтобы человек достиг какого-то уровня и на нем остановился. Если мы не двигаемся вперед, то автоматически деградируем. Нужно найти свой уникальный темп и улучшать свою память.

Используйте доступные упражнения

К примеру, постарайтесь воспроизвести в подробностях события ушедшего дня: с кем и о чем говорили, что интересного было увидено и сделано. Представьте все в максимальной детализации. Бывает полезно поменять маршрут на работу или домой, а на прогулке стараться запоминать названия улиц, их пересечения, значимые места. Не стоит забывать и о важности простого повторения.

— Если хотите улучшить свою память, научиться эффективно обращаться с информацией, стать продуктивнее — все в ваших руках. При должном усердии и системном, организованном подходе, результаты не заставят себя ждать, а навыки запоминания усовершенствуются, — добавил специалист.

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