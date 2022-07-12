Выпускной для старшего поколения: в центре «Моя карьера» поздравили финалистов школы «Агент по недвижимости 50+»

Фото: Пресс-служба Департамента социальной защиты

В специализированном центре занятости «Моя карьера» состоялся финал проекта «Агент по работе с недвижимостью 50+». Выпускниками в этом году стали 70 москвичей старшего возраста. Две недели они осваивали профессию риелтора с участием сотрудников агентств по недвижимости.

— Школа «Агент по недвижимости» — один из наших ключевых проектов, направленный на помощь москвичам старшего поколения. Здесь участники получают возможность поверить в себя, освоить новую и востребованную профессию и узнать «из первых рук», как быть успешным на рынке недвижимости. А самое главное, после выпуска москвичи трудоустраиваются в партнерские агентства недвижимости и находят дело второй половины жизни, — рассказала руководитель проекта «5.0» центра занятости «Моя карьера» Лариса Антонова.

Обучение состояло из 10 модулей. Наставники проекта познакомили слушателей с методами привлечения клиентов и способами продажи услуг. Кроме того, научили правильно строить диалог с клиентом, снимать возражения и фиксировать договоренности. Отдельные занятия были посвящены изучению типов недвижимости и юридическим аспектам оформления сделки.

— На курсе собрались педагоги, юристы, бухгалтеры, инженеры — люди с багажом знаний. Владельцы недвижимости лояльнее относятся к риелторам в возрасте: воспринимают их как более опытных, заслуживающих доверия. Наше агентство сначала планировало принять 3-4 человек, а сейчас мы выделили еще несколько наставников и ждем до 10 новых сотрудников, — рассказала руководитель агентства «PRO Обмен» Екатерина Никитина.

В финальный день обучения выпускники приняли участие в деловых играх. Они отработали полученные коммуникационные навыки в командах, получили обратную связь от наставников. Затем им вручили сертификаты и памятные подарки.

— Нашими наставниками стали сотрудники агентств, поэтому занятия были максимально полезными. Уверена, что смогу применить полученные знания на практике, ведь вчера успешно прошла собеседование. Хочу сказать всем своим ровесникам: верьте в себя и не бойтесь менять свою жизнь и тогда она точно принесет вам новые успехи! — поделилась своими впечатлениями об обучении участница проекта 59-летняя Ольга Чапурина.

— Пришел в школу, потому что владею профессией, так или иначе связанной с недвижимостью, — инженер-строитель. Поэтому если не продать, то оценить квартиру или дом точно смогу. Но после прохождения обучения думаю, что сумею все. Уверенность появилась во время общения с нашими наставниками, которые отвечали на многочисленные вопросы. Благодарен центру «Моя карьера» за возможность вернуться к активной трудовой деятельности, — отметил 61-летний Ринат Годилов.