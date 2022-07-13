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«Проблемы со здоровьем и поведением»: почему опасно суперлуние 13 июля

Иван Кудря
Общество
«Проблемы со здоровьем и поведением»: почему опасно суперлуние 13 июля
Фото: Pixabay

13 июля москвичи увидят суперлуние — ночное светило будет находиться на минимальном расстоянии от Земли. «Вечерняя Москва» выяснила, как это астрономическое явление может повлиять на нашу планету.

Суперлуние случается раз в 400–500 дней. Луна, проходя по своей орбите, оказывается в точке, наиболее близкой к Земле, и поэтому кажется гораздо больше и ярче, чем обычно.

В Москве это явление можно будет наблюдать начиная с 21 часа 38 минут и всю ночь, рассказал заведующий лабораторией геологических исследований космическими методами кафедры динамической геологии МГУ Анатолий Полетаев.

— Увидеть суперлуну получится и невооруженным взглядом, но интереснее будет воспользоваться небольшим телескопом или биноклем, чтобы разглядеть ее кратеры, — советует «ВМ» эксперт. — Также лучше выехать за город, чтобы оценить исключительную яркость Луны вдали от городской засветки.

Суперлуние — явление отчасти опасное. По данным геофизиков из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Луна влияет на движение земных литосферных плит, перемещает их. В суперлуние растет риск землетрясений. Экстрасенс Ника Рамазанова отмечает, что это явление отражается и на людях.

— По народным поверьям, при полной Луне проводят обряды колдуньи, — говорит Ника Рамазанова. — Луна выплескивает негативную энергию. Люди могут почувствовать на себе всю ее магическую силу. Возможны проблемы со здоровьем — головная боль, апатия. Влияет Луна и на поведение: некоторые могут заметить за собой и окружающими странности.

Но есть, по словам экстрасенса, и положительные моменты в суперлунии. Например, творческие личности почувствуют прилив сил.

Защити себя

— В день суперлуния не рекомендуется позволять себе вредную пищу, переедать. Опасно пить спиртное, так как с дозой алкоголя можно не рассчитать.

— Категорически нельзя лихачить на дорогах.

— В полнолуние не стоит что-либо сажать в саду. Луна негативно влияет на плодородие и процессы, связанные с водой.

— В эти дни запрещается что-либо выносить из дома, одалживать или отдавать, чтобы не вынести из дома «свою луну», то есть счастье, благополучие.

— Не допускайте, чтобы свет луны попадал на спящего человека, иначе ему будут сниться кошмары или он вовсе лишится сна.

— Воздержитесь от начала крупных дел: строительства, помолвки, свадьбы, путешествия.

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