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«Мечтал работать в колхозе»: актер Сергей Аброскин — о поиске себя, импровизации и романах

Александр Кудрявцев

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мечтал работать в колхозе»: актер Сергей Аброскин — о поиске себя, импровизации и романах
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В июле начались съемки фильма «Непослушник-2». Актер Сергей Аброскин, сыгравший в первой части картины, рассказал «Вечерней Москве», как чуть не стал студентом семинарии, какие качества дарит героям и когда откровенные сцены в кино оправданы.

— Сергей, как создавали образ своего персонажа в хите «Непослушник»? Привносили что-то свое?

— Я играю комедийного героя Сергея. Изобразил его довольно изнеженным, он еще немного полноват. Это молодой карьерист, он добивается чинов в РПЦ (Русской православной церкви. — «МВ»), он из богатого прихода. И когда у него в жизни происходят неурядицы, его наказывают те, кто находится над ним. Он начинает переживать, боится, что будет спать на камнях, а он ведь привык к комфорту и уже все распланировал. Режиссер Владимир Котт мне помог: когда я уходил в другую сторону, он объяснял, что все это должно быть на грани гротеска, но выглядеть правдиво.

— Почему у нас в России не так много кино с религиозной тематикой?

— Это щепетильная тема, для любого времени интимная. Этот фильм с разрешения РПЦ снят, был одобрен сценарий, было благословение. Если не ошибаюсь, были даже закрытые показы для представителей РПЦ — они фильм назвали поучительным для молодежи. Здесь ни в коем случае не хотели обидеть чувств верующих.

— Правда, что вы хотели поступить в семинарию?

— Да, как ни странно. До поступления в театральный вуз я не знал, куда пойти учиться. Друг дал памятку с вузами Москвы. И я отметил среди них три. Почему-то меня привлек театральный, хотя я боялся сцены, стеснительным был. Привлекла и семинария. Когда я вступал в подростковый возраст, пришло время расцвета православия в России, активного восстановления храмов. Мне это очень нравилось, я ходил в церковь, соблюдал посты, изучал православие. Но побоялся — понял, что это серьезный путь, и мне рано. Еще интересовал агропромышленный институт. Я подумал — здорово что-то выращивать, работать на земле, как в советское время, когда были колхозы. Ну а потом юношеский максимализм взыграл. Мне нужно было преодолеть свои комплексы и попробовать поступить в театральный вуз.

«Мечтал работать в колхозе»: актер Сергей Аброскин — о поиске себя, импровизации и романах Фото: Отдать концы, 2013 год

— Многие зрители считают, что вы лучше всех в нашем кино воплощаете на экране робких, добрых и даже блаженных персонажей. Не боитесь застрять в этом амплуа?

— Действительно, это в каком-то роде эксплуатация моей природы. Если с комедийной точки зрения смотреть, я и сам эксплуатировал такой подход. И такие роли выбирал потому, что мне они более свойственны, близки по темпераменту. Хочется больше правды в своей работе. И если персонаж позволяет, вкладываешь в него свои качества. Но это лишь один срез. Мне, как и любому актеру, хочется думать, что мой диапазон гораздо шире. И я не боюсь пробовать новое. Главное, чтобы это доходило до зрителя.

— В сериале «Исправление и Наказание» вы сыграли роль одного из заключенных — робкого Стасика. На ваш взгляд, можно вообще человека перевоспитать насильно?

— У персонажей ситуация непростая. Сценаристы их поставили в такие условия, что им нужно приспосабливаться к методам героини Анны Михалковой ( исполнительницы главной роли. — «МВ»). Что до меня, меня вряд ли кто-то может заставить что-то изменить в себе. Может, только жена. Я вообще такой человек: могу что-то делать только тогда, когда посмотрю на это со своей точки зрения и внутренне приму решение. Я благодарен режиссеру — Анне Пармас. Мне было тяжело в эту роль входить. Все время хотел сделать Стасика более позитивным. Анна мне объяснила, что у него иная задача, он противопоставлен другим персонажам, чтобы вся картина была более емкой. Это честный, робкий герой. Первоплановый персонаж, так сказать. Других красок в нем, более глубоких, искать не стоит.

— Режиссер Роман Каримов говорил: «Сергей Аброскин — ходячая импровизация. Ему не поставишь актерскую задачу». Прокомментируете?

— Роман Каримов немного лукавит: он очень любит импровизацию. В какой-то момент мы с Ромой на первом фильме «Гуляй, Вася!» очень много импровизировали; и я, и другие артисты. Эта вольность была химией обоюдной работы, которую я прежде не испытывал в кино. Мы получали от процесса огромное удовольствие. Во второй части подход чуть изменился. Всегда это зависит от тех, кто снимает. Есть проекты, где следят, чтобы все было по утвержденному сценарию. Ты работаешь в этих рамках, но это не значит, что не импровизируешь совсем. Есть очень серьезные, смысловые сцены, где нужно своего героя в разные стороны «покачать», чтобы понять, как лучше донести смысл происходящего.

— Правда, что в этом фильме пришлось сниматься голым, как и актеру Роману Курцыну?

— Да, это была сцена в бане. И мы были без полотенец, потому что иначе это была бы игра в поддавки, ненужный компромисс с собой. Снимали в холодной избе, заполненной дымом, так как в растопленной бане снимать нельзя — камера запотеет. В дыму ничего не видел, даже съемочную группу. Наши герои на почве бани сдружились. Я отношусь к наготе в кино положительно, если материал этого требует. Но требует ли — это уже видно по факту. Я смотрел сериал «Хеппиэнд» — он тоже на грани, я бы сказал: «перебор», требует ли там материал наготы? Скорее, да, но мне это не очень близко. А вот у Ларса фон Триера в кино нагота — не главное, главное — идея.

«Мечтал работать в колхозе»: актер Сергей Аброскин — о поиске себя, импровизации и романах Кадр из фильма «Непослушник», 2022

— Вы говорили: «Семейный подряд — не всегда хорошо. Личное накладывается на профессиональное, что не на пользу отношениям». А почему в актерской среде браки между партнерами не редкость?

— Творчество сближает. Люди работают вместе, и их судьба сводит так же, как это происходит на заводе, например.

— Если бы вы не стали артистом, то чем хотели бы заниматься?

— Я бы попытался открыть кафе, бар или какое-то еще заведение общепита. Также у меня были мысли создать, например, гостиницу.

— У вас есть любимое блюдо или напиток, который совсем не надоедает?

— Кофе. Могу пить его сколько угодно.

— Если к вам в гости приедут друзья, которые никогда не были в Москве, то куда вы в первую очередь поведете их?

— В окрестности Чистых прудов, Мещанского района, Марьиной Рощи и Новослободской. Люблю эти места не только из-за архитектуры, но и из-за истории. В них есть дух Москвы, который там особенно чувствуется.

— Ехать в путешествие или на гастроли на самолете или поезде?

— На поезде мне больше по душе. Мне нравится дорога, хоть она и долгая, сам процесс путешествия.

— Какую суперспособность вы хотели бы иметь?

— Первое, что приходит на ум, — читать мысли. Хотя это, наверное, самая ужасная способность. Потому что не хочется знать, что человек думает на самом деле, его внутренние желания. От которых он может быть и сам бежит. Страшно, что ты будешь знать о человеке все, с чем он борется, как он живет. Это как копаться в чужих грязных вещах.

— Какие три вещи вы взяли бы с собой на необитаемый остров?

— Если можно называть не только вещи, то я бы взял жену, солнечную батарею и самолет. Пробыл бы там три дня, а потом вернулся бы домой с женой на самолете.

ДОСЬЕ

Сергей Аброскин родился 18 мая 1982 года в Москве. Два года учился в Московской государственной академии физической культуры. Затем окончил РАТИ-ГИТИС. Актер театра «Студия театрального искусства». В кино получил известность после главной роли в фильме «Парень с Марса». Сыграл более 35 ролей в картинах разных жанров.

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