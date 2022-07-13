Как курение влияет на кожу

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Курение провоцирует появление на лице сетки из сосудов и способствует быстрому старению. Однако немногие готовы отказаться от этой вредной привычки даже ради красоты. Косметолог Наталья Лачинова рассказала «Вечерней Москве», как восстановить кожу курильщику.

По ее словам, кожа курильщика страдает обезвоживанием и покраснениями. Сухость и нарушения питания запускают быстрый процесс старения.

— В косметологии есть такое понятие, как кожа курильщика. Это целый комплекс симптомов. Основная проблема — нарушение микроциркуляции, доставки к коже кислорода, питательных веществ и иммунных клеток. Сосуды становятся очень хрупкими, и кожа недополучает всех активных ингредиентов. Ей свойственна сухость, землистый цвет лица, чувствительность к внешним воздействиям и купероз. Сосудистая сеточка появляется вокруг носа и на щеках. Сначала это мелкие сосудики, которые смотрятся как общая краснота, а потом более крупные. Получается эффект замкнутого круга. Кожа быстрее стареет, — пояснила Лачинова.

Эксперт отметила, что кожа курильщика — это обратимый процесс. Лучший способ — это бросить вредную привычку. Однако также существуют специальные процедуры, которые возвращают лицу здоровый вид.

— Безусловно, я советую бросить курить. Но если не получается, то можно вылечить симптомы, они обратимы. Купероз убирается с помощью различных фототехнологий, сосудики склеиваются лазером. Это позволяет пустить основной поток крови по магистральным сосудам. Отмечу, что сеточка будет появляться вновь при курении. Купероз нужно убирать постоянно, — сообщила косметолог.

Эксперт добавила, что современные инъекционные процедуры отлично справляются с «кожей курильщика», но любое агрессивное воздействие должно быть сделано максимально аккуратно.

— Я советую процедуру биоревитализации и плазмолифтинг. Они хорошо восстанавливают кожу. Кроме того, я не рекомендую делать агрессивные процедуры. Они категорически противопоказаны для кожи курильщика. Например, лазерная шлифовка, пилинги, термолифтинг и нитевые технологии. Все травмирующие и стимулирующие процедуры будут неэффективны или усугубят ситуацию, — заверила специалист.

Лачинова подытожила, что обладателям кожи курильщика нужно быть предельно осторожными с любыми манипуляциями. Такую кожу нужно беречь и воздействовать на нее минимально.