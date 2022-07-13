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Выпускница центра «Профессионал» рассказала о трудоустройстве и новых возможностях после переобучения

Павел Гриднев
Общество
Выпускница центра «Профессионал» рассказала о трудоустройстве и новых возможностях после переобучения
Фото: Из личного архива

Профессиональная переподготовка дает шанс за небольшой срок изменить жизнь к лучшему: устроиться на новую работу, увеличить доход, претендовать на повышение в должности. Повысить квалификацию в своей сфере или освоить новое направление работы москвичи могут в Учебном центре «Профессионал», где представлено более шестидесяти образовательных программ. Кроме того, здесь можно получить бесплатную карьерную консультацию.

Выпускница центра Мария Клименко — маркетолог по образованию, много лет работала в сфере туризма. За это время москвичка приобрела коммуникативные навыки, большой опыт ведения переговоров и поняла, что пора двигаться дальше.

— Наступает момент, когда необходимо сделать рывок вперед в профессиональном плане. Понимала, что у меня уже есть определенные опыт и знания для работы в консалтинге и поставила перед собой новую амбициозную цель. Во-первых, хотела сменить сферу деятельности, во-вторых, устроиться на работу в серьезную консалтинговую компанию, — поделилась Мария.

Девушка понимала, что опыт на предыдущем месте работы будет хорошим подспорьем для развития карьеры. Мария хотела перейти в направление корпоративного обучения, чтобы помогать крупному бизнесу развивать коммуникации с клиентами.

— Чтобы попасть в консалтинг, нужны глубокие знания и кругозор, — рассказывает москвичка.

Она изучила программы дополнительного профессионального образования, которые предлагались на рынке, и остановилась на курсе по маркетингу и управлению продажами в Учебном центре «Профессионал».

— Нельзя продать людям что-то, не зная, что они чувствуют и хотят, поэтому необходима комплексная программа обучения. На курсе в «Профессионале» мы затронули психологию продаж, маркетинг, коммуникации с потребителем. Уровень обучения — вузовский: фундаментальные теоретические материалы, практические занятия, деловые игры. Каждый день было чувство, что ты растешь, а не просто приходишь на занятия. Получила те знания, с которыми можно выйти к работодателю, — сказала героиня.

Сейчас Мария работает бизнес-тренером в организации, которая специализируется на услугах по корпоративному обучению. Как и планировала, она ведет курсы по продажам, коммуникациям, переговорам, консультирует крупные компании из разных сфер.

— Я счастливый человек, всегда любила свою работу в туризме и сейчас получаю максимум удовольствия от новой профессиональной деятельности, — призналась Мария.

При трудоустройстве был серьезный отбор соискателей, но Мария без труда прошла собеседование. Работодатель оценил основательный подход девушки к смене профессиональной деятельности, а также то, что она прошла серьезное обучение, прежде чем выйти на новое место.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.

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