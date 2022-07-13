В столичном Институте дополнительного профобразования рассказали о работе проекта «Школа родственного ухода»

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В январе 2022 года стартовал социальный проект «Школа родственного ухода». Команда столичного Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) в непрерывном режиме изучает потребности слушателей, дорабатывает образовательную программу, запускает новые курсы. Как это отражается на изменениях проекта, рассказал заместитель директора ИДПО и куратор «Школы родственного ухода» Игорь Тимофеев.

— Игорь, как создавался проект «Школа родственного ухода»?

— Изначально мы исходили из того, что программа школы будет востребована теми, кто обращается за предоставлением услуги помощника по уходу. Но уже после запуска стало очевидно, что основные участники проекта — это те, кто уже занимается неформальным (родственным) уходом, но, может, даже не обращались за помощью к городу. В ходе изучения обратной связи от участников программы мы распределили данные по формуле «три П» — платформа, пользователи и персонал.

Первое — платформа. Мы анализировали, как участники проходят наш основной курс «Домашний уход за малоподвижным человеком» и собирали обратную связь. Затем связывались с пользователями и уточняли, с какими трудностями они столкнулись, почему они не завершили курс или не приступили к изучению материалов. Это позволило нам понять, какие реальные ожидания есть у пользователей. На основании полученных выводов мы переделали процесс обучения, изменили условия прохождения курса.

Второе — пользователи. Мы собрали данные о том, какая ситуация у среднестатистического человека, который занимается уходом: его трудности в уходе, как давно он ухаживает, отдельно проанализировали информацию о сопутствующих нозологиях и других проблемах, которые есть у его подопечного. Так мы смогли определить, чем проект еще может быть полезен наибольшему количеству москвичей.

И это позволило нам расставить приоритеты в запуске новых услуг. Поэтому следующим образовательным продуктом у нас появилась программа «Деменция: оценка, подходы и качество жизни».

И третье — персонал. Мы получили обратную связь от сотрудников проекта: руководителей районных школ родственного ухода, тренеров по долговременному уходу. С каждой группой встречались отдельно, узнавали их опыт взаимодействия с участниками, делились своим опытом и находками. После этого инициировали допобучение для тренеров и стали больше внимания уделять информированию участников об услугах тренеров.

— Чему можно научиться в проекте?

— Проект создан в помощь людям, которые ухаживают за родственниками, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию. Участники проекта проходят образовательные тематические онлайн-курсы, разработанные специалистами ИДПО.

Мы собрали основные алгоритмы действий при кормлении, купании и умывании. Рассказываем о технике перемещения в кровати, особенностях коммуникации и обустройства квартиры. Еще даем универсальные комплексы физических упражнений, правила взаимодействия с человеком, страдающим деменцией. Объясняем, как создать среду, в которой у подопечного будет максимально качественная, комфортная и безопасная жизнь. Порядка 600 человек отправили заявки на участие в проекте «Школа родственного ухода».

— В чем уникальность этого проекта?

— Мы специально разработали онлайн-курсы, потому что знаем: забота о малоподвижном человеке требует много времени. Ухаживающие за ним родственники чаще всего не имеют возможности очно посещать занятия.

Обучение строится в формате видеоуроков, а также небольших проверочных заданий. Это удобно, ведь ролик всегда можно поставить на паузу, попрактиковаться и вернуться обратно к уроку. В видеоматериалах нет сухой теории, эксперты показывают основы ухода в жизненной ситуации.

После завершения занятий с участником проекта связывается тренер по долговременному уходу территориального центра социального обслуживания района (ТЦСО). Он отвечает на вопросы, возникшие в процессе обучения, корректирует навыки. При необходимости выезжает на дом и помогает разобраться со сложностями на месте.

— Над проектом трудится целая команда: сколько человек задействовано и какой у них функционал?

— Действительно, над проектом работает большая команда. В общей сложности более 50 человек: руководитель и менеджер проекта ведут всю операционную работу и обрабатывают заявки (изучают анкеты, назначают обучение, взаимодействуют с участниками). Также работают преподаватели Центра компетенций по обучению социальных работников, команда дистанционного обучения и техподдержки ИДПО, тренеры по уходу и руководитель школ в районах Москвы.

Огромную роль играет команда столичного Департамента труда и соцзащиты (ДТСЗН). Ключевым куратором изменений в системе долговременного ухода, идейным вдохновителем проекта стал замруководителя ДТСЗН Павел Келлер, а нашим постоянным партнером, активным участником проекта — Управление организации соцобслуживания на дому ДТСЗН.

— Как сейчас развивается проект?

— Основной фокус сейчас — это развитие содержательного наполнения проекта. Мы готовим еще несколько курсов для слушателей, в которых расскажем о правилах использования технических средств реабилитации, особенностях опеки над совершеннолетними, а также о сопутствующих нозологиях (диабет, онкология и другие).

Конечно, мы развиваем и основной курс, в него войдут дополнительные наглядные и методические материалы, которые будут доступны всем участникам. Планируем протестировать очный формат занятий в нашем симуляционном классе.

На заметку

Проект «Школа родственного ухода» создан для того, чтобы люди, столкнувшись с необходимостью оказывать уход, могли быстро этому научиться. На курсы проекта «Школа родственного ухода» можно записаться на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Полный перечень программ — на сайте института. По всем вопросам можно также написать на электронную почту: ipk@mos.ru.