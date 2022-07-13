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Билборды в поддержку спецоперации

Анна Хромцова
Общество
Билборды в поддержку спецоперации
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

12 июля в столице разместили более 300 патриотических плакатов в поддержку участников специальной операции.

Билборды появились во всех районах Москвы. На части из них размещены призывы поддержать Россию и детей Донбасса, а на остальных билбордах патриотические плакаты с надписью: «Все у нас получится!»

— Я поддерживаю эту инициативу и считаю, что патриотические плакты очень важны для патриотического настроя наших граждан. Люди сидят в кафе, пьют чай, а в это время гибнут люди, которые совершают подвиги, рискуя жизнью каждый день. Сейчас наша страна ведет войну с НАТО, а не с Украиной и каждый из нас должен стать добровольцем в информационной войне. Мы не говорим автомат в руки брать, а нужно взять клавиатуру и стать солдатом в информационной войне — это требование к каждому из нас. Только совесть может замотивировать людей, — сказал депутат государственной думы Федерального собрания Олег Матвейчев.

11 июля президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины.

В соответствии с указом главы государства, все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

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