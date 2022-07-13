Ученые научились получать лекарства из грибов, разрушающих картины

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Ученые ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН выяснили: грибы, способные разрушать картины, можно применять для получения лекарств. Руководитель научной группы, кандидат биологических наук Александр Жгун рассказал «Вечерняя Москва» подробности.

Изначально группа генетической инженерии грибов ФИЦ Биотехнологии РАН искала способ борьбы с так называемой музейной инфекцией — грибами-гифомицетами, наносящими вред произведениям темперной живописи в Третьяковской галерее (темпера — краски на основе водных эмульсий. — «МВ»).

— Мы сняли пробы с икон XV–XVI веков, написанных темперой. Определили среди многообразия отобранных микроорганизмов группу плесневых грибов потенциально опасных для этих картин, и подобрали специальные антисептики, защищающие от них, — рассказал «Вечерке» Александр Жгун. — А затем стали искать возможность практического применения этих грибов, так как увидели их способность к необычным биохимическим реакциям.

Так, они могут использовать в своей жизнедеятельности живописные материалы, из которых состоят картины, а некоторые этапы этого процесса могут включать в себя трансформацию стероидов.

Ученый отмечает: стероидные препараты применяют не только для ускорения роста мышц у спортсменов, их используют для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе астмы, рассеянного склероза.

— Иногда для получения стероидного препарата нужно 10–12 стадий химического синтеза. А с помощью плесневых грибов это можно сделать за одну стадию. Причем их применение на производстве делает процесс более экологически чистым, — поясняет кандидат биологических наук.

Отбор грибов в музее теперь не требуется — ученые смогли размножать микроорганизмы в лаборатории. А картинам «грибы-вандалы» больше не страшны.