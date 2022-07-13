Карен Шахназаров: Русский культурный код — это образ мышления

Карен Шахназаров / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Карен Шахназаров отметил свое 70-летие. «Вечерняя Москва» поздравила кинорежиссера с юбилеем и расспросила о ситуации в отечественной киноиндустрии.

Корреспондент «Вечерки» расспросила известного режиссера про перспективы отечественного кино в условиях санкций и новое поколение артистов.

— Карен Георгиевич, кинорежиссер сегодня — модная профессия, в творческих вузах конкурс на режиссерское направление высок...

— Режиссеров всегда выпускали немного. В СССР готовил только ВГИК, и у нас было семь бюджетных мест для граждан СССР, потому что были студенты из других стран, сирийцы например. Еще были Высшие режиссерские двухгодичные курсы, но туда принимали уже с высшим образованием, оттуда вышел Глеб Панфилов, например, и другие мастера. Тем не менее Советский Союз производил 250 картин в год, причем неплохого качества, и хватало режиссеров. А сегодня очень много школ. Но для меня ВГИК остается лучшей киношколой, которая дает объем и академического, и художественного образования. Даже некоторые большие мастера поступали во ВГИК только с пятого-шестого раза.

— С уходом западных прокатчиков появилось больше возможностей для нашего кино?

— Я всегда был сторонником ограничения иностранного присутствия на нашем рынке, поскольку американцы практически захватили его и контролировали. Я считаю, что это большой шанс. Весь вопрос в том, как мы им воспользуемся. У нас была эффективная советская система, где продюсером выступало государство, оно делегировало права руководителю Госкино. В мое время это был Филипп Ермаш. И, кстати, в его период был расцвет советского кино. А есть вторая система — рыночная. Она тоже эффективна. Но мы находимся где-то посередине: от одной ушли, но и к другой не пришли. Думаю, надо определяться. Но это должно решать государство, не я.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— А вам какая ближе система в кинопроизводстве: государственная или рыночная?

— Я почти четверть века руковожу государственной компанией «Мосфильм». Но мы не получаем никаких поддержек, дотаций. Мы функционируем как рыночная компания. И я считаю, это правильно. Система всего кинематографа в стране должна быть рыночной. Четкой, прозрачной, понятной. Надо сказать, что у нас телевидение, крупные федеральные каналы довольно успешно работают в этом направлении. Они соединили советскую систему с рыночной. Около 400 или больше сериалов показывают на наших главных каналах. В 1990-е годы у нас были мексиканские, бразильские, американские сериалы. А сейчас иностранных сериалов на телевидении почти нет. Поэтому я считаю, что замещение отечественными картинами — абсолютно реализуемая задача. Но это зависит от руководства. Оно должно организовать систему киноиндустрии так, чтобы она работала в правильном русле.

— Нужен ли России культурный обмен с бывшими республиками СССР?

— Мы последние 30 лет уделяли мало внимания нашим бывшим союзным республикам не только в области кино, культуры. Это было большой ошибкой. Например, надо приглашать их учиться у нас, в России. Это очень важно. Вся киноинтеллигенция Средней Азии, Украины, Белоруссии, я имею в виду мое поколение, они все вышли из ВГИКа. А вместе с получением образования они узнали наши традиции, культуру, язык, литературу, образ мышления. Для этого надо делать программы для представителей союзных республик. А у нас реальных программ нет. У нас нет программ даже для своей страны.

— Как бы вы описали культурный код россиян?

— Я сразу вижу людей, с которыми у меня общий культурный код, я их чувствую. Но что туда входит? Сложно описать. Думаю, это какой-то образ мышления, который присущ российскому народу. И он другой. Я объездил весь мир. Люди с российским культурным кодом живут и в бывших союзных республиках. Кроме Прибалтики, пожалуй, там всегда люди отличались от нас. Но, надо сказать, все особые: и китайцы, и американцы, и мы. Это неплохо. У нас свой мир, который уходит корнями в историю, традиции, культуру.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Валентина Матвиенко заявила, что в детском кино наблюдается кризис жанра...

— Я с ней согласен. Делать детское кино сейчас некому. Оно не получится рыночным, ему нужна господдержка. Советский Союз приложил огромные усилия, чтобы организовать целую отрасль детского кино. Была построена специальная Студия имени Горького. Была целая программа. Воспитывались режиссеры, сценаристы. Вы просто так их не найдете, их надо воспитывать. Плюс режиссеров на до как-то заинтересовать. Сейчас делать детское кино — самое неблагодарное для режиссера, потому что на фестивали его не берут, наград и премий за него не дают. Есть только счастливые улыбки детей, но этого мало для удовлетворения тщеславия. В советское время были свои призы, фестивали, госпремии. Режиссеры детского кино больше зарабатывали. Их стимулировали. Чтобы режиссер не сделал только одну детскую картину и бросил, а остался и дальше работал по этому направлению. Я бы не взялся делать детскую картину. Это особое. Этому надо учиться.

— Если нет новых детских фильмов, то как быть с патриотическим воспитанием?

— Я два года назад на совете по культуре предложил ввести в школьную программу просмотр советского кино. Президент это одобрил. Но прошло столько времени, и ничего не произошло. А это сделать можно очень быстро. Советское кино патриотично. И оно идеально для любого возраста: в нем никогда не показывали секс, матерную ругань или что-то еще, чего не нужно видеть детям. И я считаю, что картины нужно смотреть с первого класса, хотя бы два часа в месяц на это тратить. Я вот в семь лет смотрел «Балладу о солдате». Мне никто не объяснял смысла кино, я сам все понял. И я помню впечатление до сих пор. И дети сейчас поймут.

Поставьте в школах домашний кинотеатр, у страны хватит средств на это, найдите два часа в месяц, главное, чтобы это ввели в обязательную программу. И уже через пять лет у вас будет другое поколение. Образование ведь играет в этом главную роль. У меня у самого взрослые дети, и чего я только не видел, что они в школах изучали. Сэлинджера, например, зачем читают в классе? Он хороший автор, но какое отношение он имеет к нашей культуре? Кто захочет — прочтет его сам, вне учебы. Пушкина надо читать с первого класса, там и сказки, и драма.

— На ваш взгляд, герои фильма «Курьер» и их нынешние ровесники сильно отличаются?

— Судя по тому, что картину до сих пор смотрит молодежь, видимо, не сильно. Значит, они находят для себя там что-то полезное. Хотя… у героев нет гаджетов, но взаимоотношения между людьми какие были, такими и остались.

— Молодым сейчас легче живется?

— Я бы не сказал, что сейчас молодые живут безоблачно. Жизнь — это испытание. И если ты хочешь чего-то добиться, нужно прилагать усилия. И тебе либо придется чего-то добиваться, либо жизнь тебя просто сломает. Ничего в жизни не бывает без труда и без напряжения.

— Как вам молодое поколение актеров, готовы ли они к тяжелой работе? Вообще хотят ли трудиться?

— Актеры, которых я встречал, в большинстве своем хотят. Мне понравилось их отношение к работе. Я не могу так широко оценивать молодое поколение, в моем возрасте все было по-другому. У меня, например, были длинные кинопробы и очень много актеров, в основном молодых и среднего возраста. И я должен сказать, что высокого мнения о них. Очень хорошее поколение, много профессиональных, интересных людей. В целом уровень мне показался высоким.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Над чем работаете сейчас?

— Название картины пока условное — «Хитровка». Так назывался трущобный, злачный район Москвы в начале XX века. Его очень хорошо описывал Владимир Гиляровский в «Москве и москвичах». Работаю вместе с двумя молодыми сценаристками, которые окончили наши курсы при «Мосфильме», это Елена Подрез и Екатерина Короткова. Мы сделали комически-детективную историю по мотивам Гиляровского и Артура Конан Дойла. Главные действующие лица: режиссер Константин Станиславский, на его роль уже утвердили актера Константина Крюкова, и писатель Владимир Гиляровский, его сыграет Михаил Пореченков.

— А с каким настроением отметили юбилей?

— Конечно, в такой день, хочешь не хочешь, все равно подводишь для себя какие-то итоги. Уже пора. Вспоминаешь, что удалось, а что нет. Но я не особо много думаю об этом. Когда мне было лет 60, моя ныне покойная мама мне сказала: «Ты не думай о возрасте, выброси это из головы». Я думаю, это правильное отношение.

ДОСЬЕ

Глава кинокомпании «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Потом семья переехала в Москву. В 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина). Карен Георгиевич — лауреат отечественных и зарубежных кинопремий. Зритель прекрасно знает его фильмы, в том числе «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Город Зеро», «Цареубийца».