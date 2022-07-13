Точка опоры: Псковский край испокон веков служит щитом земли Русской

Юный житель Пскова Антон, как многие псковичи и гости города, любит проводить время в финском парке Куопио, расположенном напротив Гремячей башни / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Псковская область вошла в топ-5 программы туристического кешбэка на северо-западе страны: за год спрос на отдых в регионе вырос на 71 процент. Сила и мощь крепостных стен главного западного форпоста, православные святыни величественных монастырей, потрясающая красота Пушкинских Гор и исторические места судьбоносных сражений — побывав на древней земле, корреспондент «Вечерней Москвы» убедилась: Россия действительно начинается здесь.

Разноцветье трав на бескрайних лугах, километры воздушных березовых рощ и рыжих, пронизанных солнечным светом сосен. К аистам, вальяжно гуляющим по обочине трассы «Балтия», ведущей из Москвы в Псков, привыкаешь не сразу, как и к объявлениям на щитах о возможном выходе на шоссе диких животных. Земля с древнейшей историей и единственный российский регион, граничащий сразу с тремя странами: Латвией, Эстонией и Белоруссией.

В стародавние времена Псков первым принимал на себя удар неприятеля. На этой земле Александр Невский разгромил ливонских рыцарей, а Петр I во время Северной войны строил бастионы. Едем не спеша, притормаживая возле мемориальных знаков, установленных вдоль дорог: «Здесь вынесла с поля боя 85 раненых санинструктор Гайкина. Будь достоин ее», «В карамышевских лесах фашистам сопротивлялись партизанские отряды». Милые, уютные деревни Суслово, Глушнево. Их зимой 1944-го сжег дотла немецкий карательный отряд. Места тяжелейших боев Великой Отечественной. И память о них — тоже без срока давности.

Вид на Сретенский и Успенский пещерный храмы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Столетиями крепла цитадель

Кром. Так, а не кремль или детинец, в Пскове называют ядро городской крепости. В X–XII веках здесь уже были возведены земляные, а потом и каменные укрепления. Суровые, мощные стены, массивные башни-работяги, кажется, и сейчас готовы дать врагу отпор. Троицкие ворота — узкий коридор «захаба» между двумя стенами на вечевую площадь. Противник здесь оказывался в ловушке. А на стены для защиты цитадели вставали все укрывшиеся в ней жители: старики, женщины, дети.

— В Средние века Псков каждые четыре года находился в состоянии войны, — рассказывает экскурсовод Юлия Марская. — Даже присказка была: «Год горим, год воюем, год живем». За свою историю город пережил 130 войн, но крепость его не была взята ни разу. Сегодня Псковский кремль входит в десятку символов России. А в период расцвета в нем, включая Окольный, Средний и Довмонтов город, было 40 башен и пять оборонительных стен. Они видели вольное псковское вече, пережили набеги ливонских рыцарей и фашистскую оккупацию.

У Власьевской башни выходим к главной водной артерии стольного града. Великой река не зря называется. Извилистая, течет она по всей Псковской области. А у стен Крома и Окольного города принимает в свои объятия реку Пскову. До главной цитадели рукой подать. Но река не пускает, разделяя берега. Со смотровой площадки Варлаамской башни вид ошарашивающий — и красотой окрестностей, и величием оборонных сооружений Застенья. Место рождения Пскова. В летописях город впервые упомянут в 903 году в связи с женитьбой князя Игоря на уроженке этих земель Ольге. Той самой, что сожгла столицу древлян Искоростень, мстя за смерть любимого мужа.

По другой легенде, в 957 году стояла на левом берегу Великой княгиня Ольга, к слову, первая женщина, принявшая христианство, и явилось ей знамение: три луча, появившиеся в небе, сошлись на противоположном берегу. Там и велела княгиня возвести церковь в честь Святой Троицы. На месте видения, напротив величественного Троицкого собора, установлена белоснежная Ольгинская часовня. Рядом раскинулся Мирожский монастырь, в его Преображенском соборе сохранились уникальные фрески домонгольской эпохи. Завороженно смотрю, как изображенная на них Богородица бережно пеленает, моет ножки Младенцу. И нежность в этом, и любовь — настоящие.

Вечерами центром притяжения жителей и гостей города становится финский парк Куопио, что на живописном берегу Псковы. Уютное место сохранило остатки петровских бастионов, а на Кислинской горе высится 20-метровая Гремячая башня. Раньше шла от нее крепостная стена с решетками, закрывающими путь через реку. Заглянешь внутрь зияющих башенных проемов — смотрит на тебя вечность, хранящая секреты далекого прошлого.

Истоки и источники

Искать истоки российской истории стоит и в Изборске. Этот древний город, выросший из поселения славянского племени кривичей, упоминается в «Повести временных лет» 862 года. Основал его, по легенде, один из трех призванных на Русь варяжских князей, младший брат Рюрика, Трувор. Изборско-Мальская долина, где расположено Труворово городище, — места заповедные. На великолепие живописных холмов, их обрывистых склонов, у подножья которых плещется невероятно синее Городищенское озеро, любоваться можно бесконечно. По узкой лесной тропе, ведущей мимо вековых сосен, выходим к Соловенским ключам, что бьют из земли без малого тысячу лет. Говорят, они обладают целительной силой. Только среди каскада чистой, ледяной воды нужно найти свой, особенный. Люди верят: пока бьют ключи, с Россией все в порядке будет. Кстати, факт: пересыхали источники лишь раз, в 1941 году, а вновь забили только в 1944-м.

Пройти мимо еще одного символа Псковской области — Изборской крепости — никак нельзя. Этот форпост, построенный в XIV веке, тоже ни разу не был захвачен врагом. Возле старейшей башни Луковки девушка в русском наряде приглашает сыграть в викторину на тему знаменитого пути из варяг в греки. Анна Летчикова, студентка исторического факультета Псковского университета, в свободное время работает в музее-заповеднике экскурсоводом.

— Детям очень нравятся познавательные игры, — рассказывает она. — Да и атмосфера, согласитесь, располагает.

Не поспоришь! Мощные башни, захабы, «каменные мешки», узкие подземные ходы, через которые в кромешной темноте самым смелым туристам удается пробраться до выхода к реке. А если зайти внутрь Талавской башни и посмотреть вверх, можно увидеть, как рассекает голубое небо разноцветная радуга.

Студентка Анна Летчикова работает экскурсоводом в музее «Изборская крепость» / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Гений чистой красоты

На звание поэтической родины великого русского поэта в России претендуют несколько замечательных своей неповторимой красотой мест. После посещения Пушкинских Гор становится ясно, что и они имеют абсолютное право быть в их числе. Все здесь рядом — и усадьба Петровское, где жил дед поэта и бывал его прадед, основатель рода Абрам Ганнибал. Домик верного сподвижника Петра I, кстати, весьма скромный и аскетичный. В родовое имение Михайловское Александр Пушкин в августе 1824 года был отправлен в ссылку за вольнодумство. Здесь за два года он создал более 100 произведений, в числе которых основная часть романа «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов», стихотворения «Деревня», «Пророк»… и одно из самых лиричных «Я помню чудное мгновение», посвященное Анне Керн, с которой поэт познакомился в доме своих друзей Осиповых-Вульфов, живших по соседству в Тригорском. Может, после блестящей светской жизни 25-летнему повесе и бывало здесь тоскливо. Но «все волновало нежный ум», и признавал же: «Поэзия, как ангел-утешитель, / Спасла меня, и я воскрес душой». Чистая, полная обаяния природа здешних мест с ее заливными лугами, лесными озерами и реками, сказки няни Арины Родионовны — конечно, все это вдохновляло к «истинному романтизму».

Небольшой кабинет поэта в отчем доме. «Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев», — вспоминал в «Записках о Пушкине» бывавший в гостях у лицейского друга Иван Пущин. Все так. «Народная тропа» к пушкинской усадьбе не зарастает: даже в будний день в Михайловском много туристов. Приходят люди и к могиле поэта, завещавшего похоронить его в Святогорском монастыре, что на Синичьей горе поселка близ родовой усадьбы. Кладем цветы к невысокому надгробному памятнику со скромной надписью: «Александр Сергеевич Пушкин».

Земля героев помнит

Год назад в деревне Самолва, что на берегу Чудского озера, в честь 800-летия Александра Невского открыт мемориальный комплекс. С дороги, ведущей сквозь густые леса, серебрится на солнце водная гладь. Тихо так, что слышно, как перешептываются на ветру луговые травы. Вдруг приходит сообщение: «Добро пожаловать в Эстонию». Чужая сторона близко. Но мы-то на своей земле! На той, что отстоял 780 лет назад русский князь со своей дружиной в Ледовом побоище. И вокруг просторы русские, за которыми простирается благостное зеркало-озеро. Восемь бронзовых фигур воинов, во главе скачет на лихом коне великий полководец.

Домой возвращаются с победой, оставив за спиной место битвы с ливонскими рыцарями. В небольшом интерактивном музее узнаем имена славных дружинников, сохранившиеся до наших дней, благодаря летописям: Гаврила Олексич, ловчий Яков, Быслав Якунович, Михаил Прушанин…

— Как выглядели воины Невского, неизвестно, — рассказывает экскурсовод музея Надежда Митина. — Прообразами для бронзовых фигур монумента стали псковские десантники 6-й роты, погибшие в неравном бою во второй чеченской войне. Страна наша всех своих сынов помнит. Кстати, памятник ребятам-десантникам установлен недалеко от Пскова.

Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Сила веры и традиций

Добрались и до загадочного Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В стародавние времена скрывались здесь в «Богом зданных пещерах» от татар монахи Киево-Печерской лавры. А в XV веке появился красавец-монастырь с главным Успенским храмом, прилегающим к сакральным пещерам, в которых насчитывается более 10 тысяч захоронений священников, рыцарей и паломников. Вниз к собору через Святые врата ведет «кровавая дорожка». По преданию, поплатился на ней жизнью игумен Корнилий: слишком дерзко говорил он с приехавшим в монастырь Иваном Грозным, вот и отрубили ему голову. Но потом царь раскаялся, а вокруг обители велел воздвигнуть крепость для защиты от ливонцев.

На обратном пути заглядываем в деревню Сигово, где бережно хранят традиции малого народа сето, представителей которого сегодня осталось всего 300 человек. По одной из версий, они потомки эстов, сбежавших на Русь от ливонского нашествия. Нашли здесь, в нескольких минутах езды от границы с Эстонией, пристанище, занимались разными промыслами, варили сыр, лен сеяли, мяли, трепали да обрабатывали. Вот она — старинная льномялка в амбаре хранится.

За вкуснейшими, только из печи пирогами да чаем с мятой слушаем рассказы гостеприимной хозяйки усадьбы Малле Богачевой о народных традициях. Так, про сетоскую женщину говорят, что ее сначала слышно, потом видно. Смотришь на тяжелое ожерелье из серебряных монет и большой фибулы, красующееся на наряде Малле, и ясно почему. Звенит «чапошка» громко. Есть поверье, что в сетоском костюме, состоящем из строгого, с закрытой шеей, сарафана, кружевного фартука и затейливо повязанного на голове платка, ходила Богородица. А детей у сето ремнем бить не принято. Только прутиком, да и то если пока провинившееся чадо его ищет, батька не остынет.

— Письменности у нас своей нет, мы говорим по-эстонски, но на своем диалекте, оттого и называют нас чудь или полуверцами, — рассказывает Малле. — Но мы православные! В Печорах есть церковь, в которой молитвы для нас читают на эстонском языке.

Распрощавшись с улыбчивыми хозяевами, выезжаем из деревни. И вдруг видим: прямо на столбе электропередачи аист гнездо свил. И крыльями от ветра защищает мать пищащих в нем птенцов. Тут и подумалось: точку опоры во всем найти можно — в защите детей, крепости веры, народной памяти, любви к родине, ее традициям и культуре. Здесь, на псковской земле, она точно есть — наша, российская, родная.

ЛЕГЕНДЫ

Рассказывают, что в тайном, спрятанном глубоко под землей склепе Гремячей башни спит вечным сном княжеская дочь-красавица. Будто бы прокляла ее за какие-то грехи то ли мать, то ли мачеха. А все остальное пространство, запертое за тяжелыми дверями с коваными засовами, занимают бочки, набитые золотом и драгоценностями. Много сгинуло за века добрых молодцов, пытавшихся отыскать тот склеп. И кто знает, не услышав ли из уст няни эту легенду, написал Александр Пушкин свою знаменитую «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях».