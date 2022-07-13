Речные электротрамваи пришвартуются у круглых мини-вокзалов на воде

Москва-река / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Для электрических речных трамваев разработан новый дизайн турникетов, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Также в город уже доставлены понтонные причалы для них.

Сначала причалы собирали и тестировали на заводе, а финальный этап этих работ перед запуском будет в Москве.

— Мы уже тестируем новые электрические суда, теперь специалисты будут проверять причалы на грузоподъемность и устойчивость к нагрузкам. Каждый причал станет настоящим мини-вокзалом. Здесь будет все необходимое, чтобы с удобством ожидать речной трамвайчик, — отметили в департаменте.

Примечательно, что причаливать к понтонам суда будут носом. При этом одновременно парковаться смогут сразу несколько речных трамвайчиков.

— Современные понтоны смогут принимать и заряжать несколько судов сразу. Это существенно сэкономит для речных трамваев время пути, — добавили в ведомстве.

Конечно, все москвичи с нетерпением ждут запуска регулярного речного транспорта. Власти обещают его появление в этом году. Первый рейс для пассажиров планируется организовать на маршруте «Фили — Киевский вокзал», сообщил Алексей Митяев, заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы.

— Согласно 15-летнему контракту 1 июля этого года подрядчик компании «ВодоходЪ Пассажирский Порт» должен был запустить первые электрические речные трамваи на двух маршрутах. Все эти условия будут выполнены, часть судов — перенесена на следующий сезон навигации. На сегодняшний день, исходя из возникшей необходимости подрядчика в сжатые сроки заменить часть компонентов, оптимизированы логистические цепочки и производственные процессы, — объяснил Митяев задержку запуска движения на маршрутах.

Он добавил, что перед тем как трамваи станут общедоступными, несколько месяцев будут проводиться их испытания без пассажиров, затем отобранной тестовой группой и только потом суда допустят до работы.

— Это уникальный проект не только для России. Он является одним из самых инновационных и лучших в мире, — подчеркнул Митяев. — Подрядчик в полной мере осознает всю свою ответственность и важность предоставления всех заявленных технологических решений.

По его словам, в обновленных трамвайчиках почти полностью отказались от иностранных запчастей, использовав российские компоненты и узлы в условиях санкционных воздействий.

— Даже такой важнейший элемент в электрическом судне, как мотор, будет отечественного производства, — уточнил Митяев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Мы вместе с подрядчиками готовимся к запуску регулярных речных маршрутов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил запустить на водном транспорте самые современные сервисы, поэтому на причалах заработают новые турникеты. Стильный дизайн и прием всех видов оплаты сделают поездки на речном транспорте такими же удобными и комфортными, как и во всем московском транспорте. Кстати, все причалы для речных трамваев выполнят в едином стиле.