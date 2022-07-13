Националисты используют террористическую тактику

Фото: Минобороны РФ

Серия мощных взрывов прогремела в пригороде Луганска. Под удар украинских военных попал полигон, на котором хранились боеприпасы.

По данным помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, ПВО сбила практически все ракеты, кроме одной. Она и поразила полигон.

— Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра, — уточнил Киселев. — К сожалению, есть пострадавшие, есть разрушения. Комиссия будет создана, будет работать. Я сам лично буду проводить расследование, выяснять, почему так произошло. Как бы там ни было, если бы ракеты ударили в центр города, то, безусловно, были бы огромные жертвы. И то, что наши ПВО сработали в последнюю секунду, — это все равно успех.

Тем временем союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что власти республики уже начали помогать людям, проживающим на недавно освобожденных территориях.

— Люди ждали, люди требуют гуманитарной поддержки — они натерпелись. Все наши службы, начиная от общественных приемных, заканчивая чиновниками, работают под обстрелами в условиях, когда в любой момент может прилететь снаряд, но тем не менее все службы безоговорочно выполняют свои обязанности, — заявил Денис Пушилин.

Он добавил, что подразделения ДНР принимают меры, чтобы противник не успевал доставлять технику и боеприпасы для ударов по городам республики. Но тем не менее они все еще находятся под украинским огнем. Например, за прошедшие сутки националисты обстреляли Горловку, Пантелеймоновку, Донецк. А еще ВСУ ударили по российскому Белгороду. В результате погибли пять мирных жителей, один из них — 16-летний подросток. Следственный комитет России по этому факту возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

А фермеры Херсонской области в этом году недополучат до 200 тысяч тонн зерна нового урожая из-за поджогов украинскими вертолетами и минирования полей отступающими ВСУ.

— И после того как эти территории были освобождены, сельскохозяйственная техника пока не может их обработать из-за опасности быть подорванной. Саперы работают, но некоторые поля, близкие к Николаевской и Днепропетровской областям, остаются недоступными для уборки. Херсонщина недоберет до 200 тысяч тонн зерновых — это много, — сказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что из запланированных изначально полутора миллионов тонн зерновых будет собрано лишь 1,3 миллиона тонн.

— Урожай нам удастся собрать, сберечь, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других, — заключил Владимир Сальдо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Родион Мирошник, посол ЛНР в России:

— Сейчас уже понятно, что украинские боевики применяют одну и ту же тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР: не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, они используют «серию ракет», многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО, направляя удары по мирным объектам и городам, — это тактика террористов.