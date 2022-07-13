Молодежь столицы помогает детям Донбасса

Специалист по информационной работе отдела по делам молодежи Московской епархии Валерия Елизарова собирает гуманитарную помощь для детей из Горловки / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице стартовала благотворительная акция в помощь детям Горловки «Соберем ребенка в школу». Юнкор «Вечерняя Москва» поговорила с добровольцами и узнала, что сейчас нужно ребятам из ДНР и много ли вещей уже принесли москвичи.

В небольшом складском помещении на территории храма святителя Николая в Покровском разложено множество вещей: альбомы для рисования, карандаши, ручки и тетрадки. Все это — гуманитарный груз, который уже в августе отправится к школьникам ДНР. Эти вещи принесли сотни неравнодушных москвичей, которые ежедневно посещают храм.

Волонтеры принимают пожертвования в любом виде — будь то канцелярские принадлежности, средства личной гигиены, продукты питания, игрушки или одежда. Пригодится все, что поможет ребятам начать учебный год.

А еще можно отправить школьникам открытки, послания и рисунки.

— Это, может быть, банально, но даже простой улыбающийся смайлик, нарисованный на этикетке бутылки с водой, может заставить ребенка почувствовать поддержку далекого и неизвестного ему человека. Для людей, которые восемь лет живут под обстрелами, это возможность ощутить, что есть в мире люди, которые верят в добро и готовы нести его нуждающимся, которые не оставили их в беде, — рассказывает специалист по информационной работе отдела по делам молодежи Московской (городской) епархии Валерия Елизарова.

В течение пяти недель волонтеры будут собирать пожертвования. После этого добровольцы рассортируют предметы по категориям и доставят их в социальную службу Горловской епархии. Согласно подсчетам организаторов акции, со всех викариатств планируется собрать около 12 тонн гуманитарного груза.

Опыт проведения благотворительных мероприятий для Московской епархии вовсе не нов. Так, во время Великого поста с 7 марта по 24 апреля 2022 года они стали инициаторами акции «Марафон добра» в поддержку беженцев из Донбасса. Тогда по всей Москве на территориях местных викариатств развернули сбор продуктов питания, предметов личной гигиены и вещей для бежавших от войны людей.

— После окончания той акции нам поступало очень много звонков от молодых людей. Они интересовались, можно ли еще принести гуманитарную помощь, будут ли еще такие акции. Это лишний раз доказывает, что московская молодежь не может оставаться в стороне и быть безучастна к чужой беде. Поэтому мы приняли решение открыть еще один сбор гуманитарной помощи детям, проживающим в Горловке, — подчеркнула Валерия Елизарова.

Акция продлится в столице до 17 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Сладков, председатель отдела по делам молодежи Московской (городской) епархии, протоиерей:

— Православная молодежь, как часть общества и церкви, не может оставаться в стороне от этой акции по нескольким причинам. Первая — религиозная. Ведь Господь сказал: «Что делаешь ближнему — то ты делаешь для меня». По этому православный человек, совершая доброе дело, делает его не только в помощь ближнему, но и для Христа. Вторая причина — мы, люди, должны помогать друг другу, особенно если знаем, что рядом кто-то оказался в сложной ситуации. И мне отрадно знать и видеть, что акция, которую мы проводим сейчас, есть не движение сверху вниз, не инициатива руководителей, а искренний порыв и даже потребность молодежи.