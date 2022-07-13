Умная перчатка стирает языковые барьеры

Ученик школы № 2065 Данила Фомиченко показывает, как работает созданная им перчатка по переводу языка жестов на русский / Фото: Пресс-служба Школы №2065

Ученик школы № 2065 Данила Фомиченко создал перчатку, которая переводит язык жестов на русский язык. 13 июля корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как работает устройство и чем оно превосходит отечественные и зарубежные аналоги.

Первый прототип устройства уже готов. Сейчас юный изобретатель думает над тем, как усовершенствовать проект.

— Я давно хотел понять, как можно упростить понимание обычными людьми языка глухонемых и сделать так, чтобы общение не было затруднительным. Часто был свидетелем того, как человек с проблемами со слухом пытался заказать что-то в кафе или ресторане. Приходилось искать бумажку и ручку, печатать текст на телефоне и так далее. Это занимает много времени, — рассказывает школьник.

Поэтому Данила решил серьезно изучить вопрос того, как процесс можно упростить и ускорить. Сначала молодой человек хотел сделать беспроводное устройство, по которому можно было бы общаться в мессенджерах или же через приложение. Но позже Даниле Фомиченко пришла идея. Если в языке жестов используются руки, почему бы не использовать их. Так и появилась сурдоперчатка.

— Она идеально подходит для общения, удобна в носке, и ее можно легко надеть в любой момент. А еще она не привязана к сети, — говорит Данила.

При работе со своим изобретением школьник рассматривал аналоги, которые есть как в России, так и за рубежом. Анализ показал, что похожие устройства либо очень тяжелые из-за большого количества датчиков, либо крайне неточные, потому что этих датчиков мало. И ни один из найденных в России аналогов не может озвучивать жесты в режиме онлайн, без задержки и с высокой точностью. После этого изобретатель решил избавить свое устройство от этих недостатков.

— Мой прототип — полностью социальный. Его код и схему сборки я выложил в открытый доступ. Соответственно, любой, кто захочет повторить его в домашних условиях, сможет собрать свою перчатку, загрузить в нее код и использовать по необходимости, — рассказывает Данила.

В дальнейшем молодой изобретатель хочет добавить возможность работы перчатки с «умными» приборами. В планах также есть и добавление второго гаджета в комплект.

— Ведь есть жесты, которые невозможно показать одной рукой. И если две перчатки будут работать слаженно и одновременно, то «словарный запас» получится расширить. Для этого нужно синхронизировать две перчатки, чем я собираюсь заняться в ближайшем будущем, — добавляет Данила Фомиченко.

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