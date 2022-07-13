Молодые артисты покоряют зарубежные подмостки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Студенты ГИТИСа продолжают выступать в русских театрах за рубежом. Об этом 13 июля рассказал ректор вуза Григорий Заславский.

Учащиеся и те, кто уже окончил ведущие творческие учреждения столицы, выступают на театральных подмостках в иностранных городах, несмотря на санкции и «отмену» отечественной культуры. Все это стало возможно благодаря проекту «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом». Более того, благодаря выигранному гранту количество спектаклей столичных молодых талантов увеличилось. Если раньше планировалось показать пять премьер, то сейчас их будет семь.

— Идея этого проекта появилась порядка трех лет назад на калининградском фестивале искусств «Балтийские сезоны», — рассказал Григорий Заславский. — Изначально мы думали сделать его внутривузовским. Но потом очень быстро поняли, что не сможем обойтись без содействия представителей дружественных вузов, в особенности без художников по свету, обучающихся в Школе-студии МХАТ.

Постановки увидят зрители в наших дружественных государствах: в Абхазии, Казахстане, Белоруссии и Киргизии.

Для студентов такие зарубежные гастроли станут хорошим испытанием перед выходом на большую сцену.

— Дело в том, что когда в провинциальный театр приезжает молодая московская команда, ее зачастую встречают со скепсисом. Это заставляет наших студентов и выпускников доказывать и показывать свой профессионализм. Это помогает закалять характер, — сказал Заславский.

В заключение ректор добавил, что от проекта выигрывают не только непосредственные участники, но и многочисленная русская диаспора, которая истосковалась по отечественному искусству.