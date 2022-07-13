Среди бетонных джунглей создали зеленый оазис

Москвичка Анастасия Булгакова за два года превратила обычный двор в Хамовниках в настоящий зеленый уголок. Активистка встает в пять утра, чтобы успеть перед основной работой поухаживать за деревьями, цветами и кустарниками / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Раньше во дворе, объединяющем дом № 42 по улице Плющихе, 1-й Вражский переулок и второй филиал городской поликлиники № 68, был просто газон, который регулярно косили. А жителям хотелось видеть красоту — клумбы, цветущие кусты.

И вот настоящий зеленый оазис появился во дворе благодаря доброй фее (так называют ее соседи) Анастасии Булгаковой.

Она создала небольшой зеленый островок с цветами, разнотравьем, кустарниками и даже небольшими деревцами. Анастасия Булгакова — мастерица на все руки. Она и сажает растения, и поливает их, и опрыскивает от вредителей.

— Еще в 2019 году у нас во дворе был совершенно «лысый» газон с несколькими 40-летними деревьями. Когда я решила привести все в порядок, мне говорили, что ничего тут не вырастет, потому что все слишком вытоптано. Но я русский человек и люблю природу. А еще у меня девиз: «Кто, если не я?» И принялась за дело, — рассказывает Анастасия.

Для начала нужно было убедить управляющую компанию не выкашивать газон. Потом несколько жильцов, узнав про идею Анастасии, решили ей помочь и купить растения и удобрения для их подкормки. Глава управы района лично подарил каштан, одна из политических партий — липу.

Два года работы, и почти заброшенный пустырь превратился в двор, который не только поднимает настроение всем окрестным жителям, но и становится настоящим поводом для гордости всего района. Там появились деревья, кусты черемухи и благоухающее разнотравье.

Перемены пришлись по душе не только жителям, но и пернатым.

— Я повесила скворечники и синичники, и сейчас в высокой траве живут птенцы, — продолжает Анастасия Булгакова. — Более того: у нас появились шмели! Представляете? Место стало очень атмосферным.

Она отмечает, что пациенты поликлиники, которые частенько заходят во двор, садятся на скамейки, любуются зеленым оазисом и не хотят уходить. Конечно, чтобы поддерживать двор в порядке, необходимо постоянно следить за растениями. Именно этим ежедневно и занимается Анастасия.

— Я по профессии психолог, мой рабочий день начинается в семь утра. Так что я встаю в пять часов и выхожу во двор работать. Трачу в среднем часа полтора. Но для меня это не работа, а скорее удовольствие, — рассказывает Анастасия Булгакова.

Отдельная история — вода. Ведь поливать посадки нужно постоянно, а это дорого. Анастасия, преодолевая множество бюрократических трудностей, в течение четырех месяцев сумела заключить с городом договор, согласно которому полив происходит за счет бюджета Москвы. Но красивый двор стоит всех потраченных сил.

— Мне важно, чтобы у людей в нашем дворе было хорошее настроение, чтобы радовала атмосфера и в районе, и в городе в целом, — говорит она.

Анастасия Булгакова верит, что на подобный «подвиг» способны многие.

Можно скинуться с соседями и купить красивые цветы, например розы. И проходящие мимо люди, глядя на такую красоту, не захотят бросить на траву окурок, бутылку или фантик. Но в любом деле важен энтузиаст — человек, который сделает первый шаг в сторону чистоты, уюта собственного двора. Может быть, это вы?

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Чтобы благоустроить свой двор, у москвичей есть несколько вариантов.

Первый — подключиться к городским проектам. Например, в Москве есть программа «Мой район», «Моя улица», «Наш город» и другие.

Второй — создать свой проект. На сайте mos.ru говорится, что собственники могут подготовить свой план по благоустройству и обратиться с ним в местную управу или префектуру своего округа. Главное, чтобы предложенные идеи учитывали расположение коммуникаций и были экономически обоснованы.

В товариществе собственников жилья (ТСЖ) облагородить двор на свое усмотрение гораздо проще, если он находится в общей долевой собственности у владельцев помещений в многоквартирном доме. Всем участникам товарищества необходимо будет встретиться на общем собрании и согласовать проект. Потом можно самим выбрать подрядчика или поручить это правлению ТСЖ.