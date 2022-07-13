Чемпионат «Абилимпикс» помог выпускнику московского колледжа получить работу в ИТ-компании

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

«Абилимпикс» — это масштабный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Соревнования проводятся по более 80 компетенциям, в которых выступают школьники, студенты и взрослые специалисты. Чемпионат дает им мотивацию для дальнейшего развития в профессии, помогает в социализации и трудоустройстве. Среди членов жюри конкурса представители крупных компаний, поэтому получить приглашение на работу можно во время соревнований.

Недавно в столице завершился VIII Московский чемпионат «Абилимпикс — 2022». В нем приняли участие более 1,7 тысячи человек. Победители регионального этапа будут представлять свои профессиональные компетенции на Национальном чемпионате «Абилимпикс» и соревноваться с конкурсантами со всей России.

Самым популярным направлением среди участников в этом году стали информационные технологии. В различных ИТ-профессиях за звание лучшего боролись более 350 человек. Это студенты технических вузов и колледжей, школьники, которые углубленно изучают информатику, и начинающие специалисты.

Даниил Рындыч победил на чемпионате в компетенции «Инженерный дизайн САD». На конкурсе его заметили представители крупного конструкторского бюро и предложили первую работу по профессии.

Даниил выпускник Московского колледжа архитектуры и градостроительства, учился по специальности «Информационные системы». Молодой человек с детства мечтает стать ИТ-специалистом и уверенно идет к своей цели. За время обучения он освоил программы 3D-моделирования и основные языки программирования, такие как Python, C++, Java. В «Абилимпикс» Даниил тоже не новичок, уже несколько лет подряд побеждает в своей компетенции.

— Сначала участвовал как школьник, теперь как студент. В колледже 3D-моделирование переросло в профессиональную направленность. В следующем году продолжу участие в чемпионате уже в категории специалистов. Именно благодаря «Абилимпикс» смог понять, что готов связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с инженерным направлением, — поделился участник.

Путь к победе простым не был. Даниил рассказывает, что чтобы справиться с конкурсными заданиями, нужно много готовиться. Студенту пришлось изменить свой привычный образ жизни и адаптироваться к нагрузкам, ведь отработка материалов была очень трудоемкой.

— Задания на чемпионате становились все труднее с каждым годом, но я вошел во вкус и приноровился к таким испытаниям. Процесс подготовки был непростым, во время него освоил необходимые навыки, а чемпионат позволил закрепить их на практике, — говорит Даниил.

На VIII Московском чемпионате «Абилимпикс — 2022» молодым ИТ-специалистом заинтересовались работодатели. Его пригласили на собеседование в конструкторское бюро. Сейчас Даниил проходит в компании испытательный срок и выполняет большой спектр задач от изготовления чертежей до 3D-моделирования.

После работы Даниил готовится к Национальному чемпионату «Абилимпикс», который определит лучших специалистов России. На этих соревнованиях он также намерен победить в своей профессиональной сфере. А еще Даниил выбирает вуз, в котором хочет продолжить обучение по технической специальности и в будущем работать в сфере машиностроения.

СПРАВКА

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно и объединяет миллионы людей по всему миру. Турнир меняет традиционные взгляды на возможности людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами чемпионата в столице выступают столичные Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре Учебного центра «Профессионал».