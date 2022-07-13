Ученые открыли новые виды рыб

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Ихтиолог Зоомузея МГУ имени М. В. Ломоносова Екатерина Васильева вместе с коллегами описала новые виды рыб. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала подробности научного исследования.

На столах в лаборатории Екатерины Васильевой разложены засушенные рыбы самых разных видов. Все это — экспонаты из университетского зоомузея. Среди них — востробрюшка, вьюн и их «близнецы».

Однажды Екатерина решила детальнее изучить имеющиеся в коллекции музея экспонаты.

— В наше время развиваются новые молекулярно-генетические методы исследования. А виды рыб, похожие друг на друга внешне, могут иметь разные характеристики, которые можно обнаружить только при детальном изучении с применением новых методов. Этим я и занялась, — рассказывает Екатерина Васильева.

Ученый решила начать собственное «расследование». Несмотря на то что долгое время исследователи не выделяли востробрюшку и вьюна в отдельный вид из-за внешней схожести с другими представителями рода, Екатерина была уверена, что это так. И гипотеза подтвердилась.

— Рыбы могут хорошо адаптироваться к окружающей их среде. Они приспосабливаются, меняя морфологию, окраску и даже форму, — говорит Екатерина Васильева, указывая на две похожие рыбины на столе. — Но благодаря молекулярно-генетическому анализу мы обнаружили существенные отличия между ними. При детальном исследовании мы даже нашли внешние отличия — длина колючки, высота тела, разное количество лучей в плавнике.

Васильева уточнила, что они с коллегами обнаружили четыре сильно различающиеся родовые «ветки» востробрюшки и вьюна. И названия в научной литературе были только у некоторых из них.

— А например, вид востробрюшки, который обитает в нижнем бассейне Амура, не был назван. Так что мы подробно описали его, указали все отличия от собратьев-близнецов. Это абсолютно точно новый вид. Та же история и с вьюном из озера Чиписани, расположенного на юге острова Сахалин. Эта рыба похожа на собратьев, но имеет принципиальные отличия, — с гордостью резюмирует ученый.

Екатерина признается, что во время написания научной статьи была настоящая конкуренция. Коллеги — соавторы Васильевой очень волновались, что японские специалисты, которые изучают виды рыб неподалеку от Сахалина, опишут эти различия быстрее москвичей. Однако этого не случилось.

В итоге статьи Екатерины Васильевой и ее коллег из МГУ имени М. В. Ломоносова опубликовали в популярном научном журнале. И это исследование мгновенно заинтересовало иностранное научное сообщество. Японские коллеги, например, обратили особое внимание на часть исследования, касающуюся вьюнов. Ученые из Страны восходящего солнца теперь используют эти данные для того, чтобы правильно дифференцировать рыб при разведении.

— А еще материалы наших исследований помогут простым людям уберечься от мошенников. Обладая этой информацией, они сразу же смогут вычислить продавца, который под видом сахалинского вьюна «впаривает» доверчивым покупателям более дешевый вид рыбы, — поделилась Екатерина Васильева.

Кроме того, по мнению ихтиолога, более детальное изучение всех видов живого на Земле позволит уберечь популяции редких рыб от уничтожения.

— Потеряем один вид, даже маленький, который никому и не был нужен, потом окажется, что вся биологическая цепочка разрушена. Ей нужно будет время, чтобы перестроиться. Да и неизвестно, получится ли. Так что любая находка очень важна. Это позволит сохранить биоразнообразие, которое нас окружает.

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