Столичные психологи помогают навести порядок в жизни

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14 июля в мире отмечается необычный праздник — День хаоса и беспорядка. Часто можно услышать мнение, что наиболее благоприятная для творчества среда — некая небрежность вокруг. Согласно мифам, мир и вовсе был создан из хаоса. Напротив, порядок в делах и мыслях считается скучным. О плюсах и минусах порядка и хаоса рассказывает специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Прядок — основа гармоничной жизни. Каждому знакомо чувство удовлетворения и легкости, которые посещают после того, как наступает ясность и упорядоченность в делах или собственном шкафу. Выделим пять составляющих, наведение порядка в которых способно значительно упростить жизнь и сделать ее обладателя счастливее.

Ваши бумаги

Гарантийные чеки и инструкции к технике, договоры с банком, медицинским и спортивным центрами, платежки и свидетельства, ветеринарные паспорта питомцев — документов дома хранится обычно много. Зачастую они находятся в разных местах, разрознены по датам. Такое положение дел подчас сохраняется годами, и в случае, если срочно требуется гарантия на кухонную плиту, вряд ли требуемое быстро отыщется.

— Сейчас есть масса способов систематизации и прилежного хранения документов и различных бумаг. Один раз перебрав кипу нужного и ненужного, скрупулезно разложив все по папкам и полкам, вы разгрузите голову, и проблема быстрого поиска медицинского полиса или свидетельства о рождении будет надолго решена, — посоветовала психолог.

Квартира

Обилие ненужных предметов «утяжеляет» дом и жизнь, а общий беспорядок ухудшает самочувствие и активность человека. Неубранное жилище, разбросанная одежда и мусор вполне способны вызвать апатию и тоску. Взгляните со стороны, что вас окружает, и начните исправлять положение к лучшему. От потерявших актуальность вещей регулярно избавляйтесь, а предпочтение в интерьере отдавайте простору и минимализму. Туда, где вам удобно и уютно, всегда хочется возвращаться.

Чтобы уборка не воспринималась как тяжкая повинность, выберете подходящий способ поддержания порядка: убирайте понемногу ежедневно или посвящайте этому один день в неделю, делайте самостоятельно или привлеките клининговую компанию.

Работа

Порядок на рабочем месте и в рабочем компьютере помогает сосредоточиться на делах. Также важно объективно оценить свое отношение к тому, чем занимаетесь. В случае любимого дела не ленитесь профессионально расти, регулярно повышайте свою квалификацию и общий уровень образования. Подумайте о роли работы в вашей жизни, что она дает, за что вы ей благодарны. Если же чувствуете, что тяготитесь своими обязанностями, работа вам, скорее, досаждает, чем приносит удовольствие, а возвращение из отпуска — каждый раз трагедия, тогда впору подумать, на своем ли вы месте.

— Абстрагируйтесь от настоящего трудоустройства и представьте, чем бы вы хотели на самом деле заниматься. Возродите свои детские фантазии, обратитесь к тому, что любите и что хорошо получается, вспомните, что в вас отмечали и за что хвалили другие. На службе проводится большая часть жизни, и когда с этой сферой всё в порядке, даже рабочие авралы в радость, — добавила специалист.

Душа

Каждый день мы испытываем массу эмоций разного спектра. Разве у нас есть время для анализа? Разбираемся ли мы в причинах их возникновения, задумываемся ли о том, как они влияют на наше состояние и настроение? Разумеется, источник радости или воодушевления обычно известен. Но есть и такие чувства, в основном негативные, которые не отпускают, раздражают или причиняют боль. Как и в случае беспорядка с бумагами, некоторые живут с нами вместе годами, а то и десятилетиями. Кстати, отмечать радость, счастье или гордость — тоже замечательное занятие, как и наблюдать за тем, что вы все больше и больше наполняетесь хорошим.

Обязательно приводите в порядок свои чувства. Понять их глубже можно, если, например, вести дневник, отмечать там значительные эмоции и прослеживать их путь.

Окружение

Окружающий мир явно ждет нашей помощи. Заботясь об экологии, люди перестают использовать пакеты в супермаркетах и пересаживаются на электромобили. Однако порядок можно наводить по-разному. Например, высадить цветник у подъезда. Выяснить, кому из соседей тяжело ходить за молоком и хлебом, и заодно приносить продукты и ему. Еще можно взять из приюта кошку или собаку, участвовать в организации досуга детей вашего двора. В создании порядка на планете нет мелочей, главное — ваше искреннее желание менять этот мир, улаживая то, что вам по силам.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность любому москвичу в течение календарного года пройти 5 психологических консультаций, 2 сеанса психологической диагностики, 3 тренинга и 8 сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Кроме того, на регулярной основе проходят тематические вебинары. Так, 18 июля в 18:00 пройдет онлайн-мероприятие «Почему мы теряем жизненные силы и как их восстановить». Психолог расскажет о признаках эмоционального выгорания, объяснит, как можно его предотвратить и что способствует появлению этого состояния. Подробности на сайте www.msph.ru.