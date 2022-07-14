Карьерные возможности: как жительницам столицы с маленькими детьми помогают трудоустроиться и найти дело всей жизни

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За последние 2,5 года около 30 тысяч женщин с детьми до семи лет трудоустроились при поддержке столичной службы занятости населения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для мам, находящихся в поиске работы, разработана широкая линейка сервисов, включающая карьерные консультации, тренинги, специальные программы и бесплатное дополнительное профессиональное обучение.

Новые перспективы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

О возможности пройти бесплатные курсы для мам с малышами до семи лет москвичка Карина Петрова узнала случайно, когда листала новостную ленту. Девушка сразу же обратилась в столичный центр занятости «Моя работа» за консультацией и не пожалела. Карьерный эксперт направил Карину на курсы по косметологии, после окончания которых она успешно трудоустроилась и уже несколько месяцев работает в крупной сети студий красоты.

— Сначала мне хотелось попробовать себя в творческом направлении, освоить профессию, которая предполагает удаленный формат работы. Вариантов было много — графический дизайн, маркетинг, SMM, копирайтинг, дизайн интерьеров. Но в итоге решила, что хочу заниматься косметологией. На тот момент у меня уже был диплом о среднем медицинском образовании, но для работы косметологом его недостаточно, — рассказала Карина.

Специалист центра «Моя работа» предложила девушке пройти курс «Сестринское дело в косметологии». Обучение длилось около 2,5 месяца и проходило в очно-заочном формате. Оно включало в себя лекции и семинары по техникам массажа, пилинга и чистки лица, бровистики, инъекционным методикам. Девушка изучала теорию дома, а три раза в неделю ездила практиковаться на офлайн-занятия в центр Дополнительного образования медицинских специалистов.

— Учиться в таком формате было очень удобно — так я могла совмещать свою профессиональную самореализацию с заботой о ребенке. Благодаря обучению получила необходимые знания, освоила навыки и трудоустроилась в достаточно крупную сеть студий красоты, — отметила Карина Петрова.

Поверить в себя

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

После трех лет работы в финансовом холдинге москвичка Полина Брускова попала под сокращение. Новую работу нужно было найти оперативно, ведь у нее на руках остался маленький сын. Месяц поисков не увенчался успехом, и она обратилась за помощью в специализированный центр занятости «Моя карьера». Полина решила использовать все возможности, чтобы прокачать профессиональные навыки и повысить шансы на трудоустройство.

— Посетила все тренинги и мастер-классы, которые посоветовала мне карьерный консультант. Новые знания помогли изменить негативные личные установки, повысить мотивацию и подготовиться к собеседованию. Особенно запомнился тренинг «Четыре способа увидеть возможности в трудных ситуациях». Участников попросили вспомнить истории, которые помогли им измениться. После рассказов других людей взглянула на собственные трудности по-новому. Поверила в себя и в то, что справлюсь с любыми сложностями, — вспомнила Полина.

На консультации с экспертом по карьере девушка обновила резюме — сделала его более интересным и запоминающимся. На курсах по углубленному изучению офисных программ она узнала о полезных функциях, хотя раньше думала, что владеет ими в совершенстве. Все полученные в центре знания Полина успешно применяет на новом месте работы в Московском центре международного сотрудничества.

Замысел в деталях

Жительница столицы Ирина Евсеева работала инспектором отдела кадров. После сокращения она решила освоить новую для себя профессию маркетолога. По направлению службы занятости москвичка обратилась в Учебный центр «Профессионал» и прошла курс по разработке маркетинговой стратегии. В будущем она планирует открыть собственное дело.

— У меня есть хобби: для своей дочки я делаю резиночки, ободки, заколочки из атласных лент. В процессе обучения я поняла, что мое увлечение может приносить доход. Главное, разработать эффективную маркетинговую стратегию. Хочу попробовать превратить хобби в источник заработка, — рассказала Ирина.

Трудоустроиться горожанам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои Документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, д. 38, с.1 и улице Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, с. 1, и Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, на ул. Куусинена д. 2, с.1.

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.