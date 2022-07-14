Клубы для отцов действуют в столичных семейных центрах

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С начала года более 1,2 тысячи будущих и молодых отцов обратились в столичные семейные центры с вопросом, как правильно воспитывать ребенка и выстраивать общение с ним. Специалисты помогают папам раскрывать родительский потенциал, становиться примером и опорой для своих детей. Подробнее про клубы для отцов рассказывает психолог семейного центра СЗАО Виктория Лимарь.

В семейный центр обратился Олег, у которого год назад родился сын Елисей. Мужчина беспокоился, что у него не хватает знаний о том, как совмещать воспитание ребенка, общение с близкими и работу, быт.

— Я стал отцом в 22 года. Меня воспитывали мама и бабушка, поэтому образ «идеального папы» в моей голове не сложился. Мы с супругой старались заботиться о сыне, но часто спорили о том, как ему будет лучше. Я боялся, что не смогу быть хорошим отцом, — поделился Олег.

Чтобы научиться ухаживать за ребенком и понимать его потребности, психолог порекомендовал мужчине посещать «Клуб для отцов» при семейном центре. На групповых занятиях Олег узнал, как важно проводить время наедине с ребенком, выстраивать границы допустимого, договариваться с сыном. Также мужчине рассказали об играх с ребенком и возрастных кризисах. На тренингах специалисты моделируют различные ситуации, в которых отцы применяют полученный опыт и находят способы решения проблем. В результате Олег научился заботиться о сыне, проявлять нежность и ласку.

Клубы для отцов в столичных семейных центрах уже четыре года помогают папам раскрыть родительский потенциал, научить воспитывать и развивать ребенка. На занятиях более опытный родитель может стать примером и опорой для молодых отцов.

— В клубе проходят групповые встречи, которые нравятся участникам больше, чем индивидуальные. На занятиях мужчины находятся в компании пап с похожими проблемами. В этой обстановке легче поделиться трудностями, задать интересующие вопросы. Задача специалистов — рассказать о психологических и возрастных особенностях развития детей, улучшить знания и навыки для воспитания ребенка и укрепить статус отца в семье, — сказала Виктория Лимарь.

В семейных центрах проходят различные групповые занятия, которые помогают сохранять эмоциональный контакт с ребенком, повышать знания по уходу за детьми и поддерживать гармонию в отношениях. Вот самые интересные из них:

Здоровый ребенок

На тренингах родителям рассказывают, как укрепить физическое здоровье ребенка, заниматься творческим развитием с ранних лет. Также специалисты уделяют внимание темам правильного сна и питания.

Общение с ребенком

Будущие и молодые папы учатся общаться с детьми, проявлять заботу, нежность. На занятиях объясняют, как решать конфликтные ситуации, поддерживать дисциплину, правильно поощрять ребенка.

Мой ребенок растет

Отцам рассказывают о психологическом развитии детей, возрастных кризисах, достижениях на каждом этапе взросления. Психологи делятся лайфхаками, как преодолеть трудности в общении с ребенком и сохранить гармоничные отношения в семье.

Лучший папа

Специалисты научат отцов находить подход к своим детям, выстраивать доверительные отношения. Участники знакомятся с техниками и методами, укрепляющими детско-родительские отношения, повышающими знания и навыки для успешного воспитания.

Семейная суббота

Вся семья посещает центр, где участвует в мастер-классах и арт-терапевтических занятиях. В процессе специалисты беседуют с отцами на тему воспитания.

Кинопросмотры

В занятиях принимают участие отцы и дети. В процессе общения с семьей специалист подбирает мультфильм, который затрагивает их проблему. После просмотра они делятся впечатлениями и эмоциями. Папа с ребенком обсуждают сюжет, поведение и поступки героев, делают выводы. Благодаря семейным кинопросмотрам родители начинают лучше понимать своих детей.

Записаться в клубы для отцов можно на портале «Мой семейный центр». Всего в столице работают 22 семейных центра, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.