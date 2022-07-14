Долгая счастливая жизнь влюбленных супругов

Лариса и Анатолий Арчуковы в браке уже 55 лет. Вместе они пережили много печалей и радостей, однако даже сегодня супруги с любовью смотрят друг на друга и счастливы проводить каждый день вместе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В Москве поздравили супругов, которые прожили вместе 50 лет и более.

Ольга и Юрий Михайловы знакомы с пяти лет, но в детстве не обращали друг на друга внимания. Однажды уже взрослая Ольга Викторовна возвращалась домой поздно вечером и встретила в автобусе Юрия Евгеньевича. Он предложил проводить ее. И спустя 55 лет он все так же встречает и провожает воз­любленную.

— Любовь уже не такая, какой была в молодости. Она переросла в заботу. Мы во всем поддерживаем друг друга. Самое главное в семейной жизни — идти на компромисс, уступать в нужный момент, но в то же время и не сдаваться, — дает совет Ольга Михайлова.

У Ларисы и Анатолия Арчуковых, которые вместе уже 55 лет, другая история. Они познакомились, когда Анатолий Васильевич служил в армии. Военных послали на Украину собирать урожай. Там он и встретил Ларису Яковлевну. Ей было всего 17 лет. Но сезон закончился, молодым возлюбленным пришлось на время расстаться.

— Между нами сразу пробежала искорка. Я сказал себе: «Это мое». После того как я демобилизовался, прошло дней десять, и я вернулся в Запорожье, чтобы забрать Лару в Москву, — рассказывает Анатолий Арчуков.

Лариса Яковлевна никогда не мечтала жить в столице. Когда возлюбленные ехали на такси по пригороду, она думала: «Да куда же он меня везет?» Вдоль улиц стояли какие-то сараи, деревянные дома… На Украине тогда все было по-другому. Но потом жизнь пошла своим чередом. Свадьбу справили дома, но официально супруги расписались лишь 12 июля, в день рождения Анатолия Васильевича. Поселились молодожены в большом деревянном доме, где еще жили братья и сестры жениха. Они — большая крепкая семья: вместе оплакивали потери, встречали праздники. О прожитых годах супруги сегодня вспоминают с улыбкой.

— На Украину мы ездили на мотоцикле с коляской, прямо из Москвы. Это было очень романтично! Проезжающие мимо водители открывали окна и кричали вслед: «Эй, молодой человек, не потеряй свою красавицу!» А красавица сидит в огромном шлеме, в очках, растрепанная, — смеется Лариса Арчукова.

Но жизнь прошла не без трудностей. Работа, дети, уход за больной свекровью — все легло на плечи Ларисы Яковлевны. Еще одним ударом стала смерть внучки: она погибла в авиакатастрофе — полетела с ансамблем на гастроли в Сирию... От горя спасает внучка Женя, которую Лариса Яковлевна вырастила и все еще каждый день встречает из школы.

— Наша жизнь прошла так быстро… Но она была счастливой. Все шло по плану, — с улыбкой говорит Анатолий Васильевич и под ручку уводит свою супругу. В руках Лариса Яковлевна несет белый букет. Со стороны они кажутся совсем юной влюбленной парой. А неподалеку, на пруду, плавают белые лебеди — символы вечной любви.

СПРАВКА

В этот праздник обычно вспоминают благоверных Петра и Февронию Муромских. Супруги завещали похоронить их вместе, однако их последнюю волю не выполнили. А на следующий день тела супругов обнаружили в одном гробу. Петр и Феврония причислены к лику святых.