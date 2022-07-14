Московские студенты поделились впечатлениями о практике в столичном социальном доме

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Ежегодно Социальный дом «Северное Измайлово» принимает на практику студентов. Руководство учреждения создает для будущих специалистов условия, максимально приближенные к рабочим будням сотрудников. Таким образом, ребята могут погрузиться в профессию и узнать обо всех тонкостях, наработать опыт еще до окончания учебного заведения.

Этим летом практику в Социальном доме «Северное Измайлово» пройдут около 30 студентов московских вузов. У них есть возможность использовать знания, полученные в учебных заведениях, провести мероприятия по своему направлению, научиться выстраивать доверительные отношения с жителями, узнать об особенностях работы в социальных учреждениях.

— Студенты с удовольствием принимают участие в разных мероприятиях и даже организуют свои собственные. Они очень помогают нам, вносят свои предложения. Новый взгляд молодых людей делает жизнь в нашем доме еще более яркой и интересной, — рассказала Ирина Федоренко, заместитель директора Социального дома «Северное Измайлово».

Ирина Федоренко проводит планерку с практикантами / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Анастасия учится в Российском государственном университете по направлению «клиническая психология». Профессию девушка выбрала еще в школе.

— За время практики точно убедилась, что сделала правильный выбор. В социальном доме очень уютная обстановка. Мне понравилось, что сотрудники считают это не учреждением, а домом. Здесь все делается для комфорта и безопасности жителей, — отметила Анастасия.

Анастасия / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Во время практики девушка проводила с жителями занятия по арт-терапии, делала нейродиагностику для определения их сильных и слабых сторон. Об этих методиках она узнала еще в университете.

— Метод нейродиагностики отрабатывали с одногруппниками друг на друге, а на занятиях по оккупациональной терапии в университете нас учили организовывать полезный досуг для людей с особенностями здоровья. Практически любая деятельность может нести в себе реабилитацию. Например, собирать мозаику полезно для развития мелкой моторики, а рисование помогает развивать воображение, — отметила Анастасия.

Алексей и Павел — студенты третьего курса Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова кафедры социальной медицины и социальной работы. Молодые люди впервые проходят практику в социальном учреждении. Каждый день в течение трех недель они общались с жителями, ходили с ними на прогулки, знакомились с индивидуальными программами по реабилитации, помогали организовывать различные мероприятия.

Алексей на прогулке с жительницей Социального дома «Северное Измайлово» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— От практики больших ожиданий не было, думал, будем работать с документами. Но на деле все вышло иначе. Взглянув на работу социального учреждения изнутри, меняется сознание, начинаешь понимать людей с ментальными особенностями и, как минимум, на одну ступень толерантности становишься выше, — поделился Алексей, практикант.

Студенты сопровождали жителей в туристическом походе, выезжали с ними на рыбалку и пляж, гуляли по городу. Выездные мероприятия особенно сблизили жителей и молодых людей. Проживающие часто обращались за советами и выражали им слова благодарности.

— Эта практика дала понять, что соцзащита — это очень интересное и важное направление. Здесь работают добрые и активные люди. Они помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, проживать каждый день увлекательную и насыщенную жизнь, — отметил Павел, практикант.

Павел читает книгу проживающей / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Молодые люди признались, что после окончания вуза хотели бы попробовать себя в роли специалистов по социальной реабилитации в Социальном доме «Измайлово». Руководство учреждения было приятно удивлено такому настрою ребят.

— С каждым годом практиканты отличаются друг от друга. В предыдущих поколениях не видела такого огня в глазах, интереса к профессии, сейчас все больше молодых людей выбирают соцзащиту по зову сердца. Они стремятся от практики взять максимум опыта, быть полезными обществу и сами проявляют инициативу, — отметила Ирина Федоренко, заместитель директора Социального дома «Северное Измайлово».

В Москве работает 29 домов-интернатов: 19 психоневрологических интернатов/социальных домов и 10 геронтологических центров. Там проживает более 15 тысяч пожилых горожан, людей с инвалидностью, в том числе с ментальными особенностями и психическими заболеваниями.