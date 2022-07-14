Коня оседлать да в музей сгонять

Учащиеся конно-спортивного клуба Добровольного спортивного общества «Урожай» на выездке в парке «Сокольники». / Фото: Яков Берлинер / РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В середине июля 1967 года рубрика «Справочное бюро» помогала читателям найти хобби по душе.

В эпоху без интернета информация о многих местах досуга была труднодоступна для населения, поэтому любимая газета москвичей помогала читателям узнать, где можно найти хобби для детей и для себя.

Где учат скакать?

В номере от 11 июля 1967 года читатели О. Анисимов и А. Долгунин интересовались, где в столице есть школы верховой езды, куда принимают подростков и взрослых. Дело в том, что читатели хотели записать в школу и своих сыновей, и начать заниматься в ней самим. Рубрика сообщала, что отцы могут хоть завтра приходить на занятия в Центральный конноспортивный клуб общества «Урожай», который находится по адресу: Поперечный просек, 11, в Сокольниках. Занятия там ведутся с гражданами любого возраста. А дети начиная с 10 лет смогут начать посещать школу с августа. К слову, и сегодня по этому же адресу существует конный клуб.

Фотоработы на любой вкус

В номере от 10 июля читатели В. Байшева и М. Сванеева интересовались, где они могут освоить профессию фотолаборантов. Есть ли в столице такие курсы? Рубрика обнадеживала. Да, такие курсы в городе были: запись на них велась на Московской городской фабрике фоторабот, которая находилась по адресу: Владимирский (сегодня — Никольский. — «МВ») проезд, 4.

Едем в Суздаль!

В этом же номере читатели М. Внуков и А. Бобровапросили подсказать, когда работает музей в Суздале и как лучше туда проехать. И снова в отсутствие электронных сервисов на помощь приходила рубрика «Справочное бюро». Музей работал с 10 до 16 часов. Понедельник был выходным днем. В те времена добираться до Суздаля рекомендовали с Курского вокзала. Сначала поездом до Владимира, потом на рейсовом автобусе до самого Суздаля. Можно было сесть и на рейсовый автобус Москва — Иваново, который ходил от Рижского вокзала.

Кстати, по железной дороге, а потом автобусом от Владимира добраться до Суздаля легко и быстро можно и сегодня. Времени на поездку уйдет горазд