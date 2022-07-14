Бодрое утро заведующей поликлиникой начинается со спорта

Заведующая филиалом № 1 поликлиники № 62 Наталия Шарина встречает пациентов / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

В районе Сокол после капитального ремонта открылся филиал № 1 городской поликлиники № 62. 14 июля от дома до работы «Вечерняя Москва» прогулялась с заведующей этим медучреждением Наталией Шариной.

Наталия Евгеньевна Шарина каждое утро просыпается по будильнику ровно в 5:30.

— Супруг в это время еще спит, поэтому я тихо встаю, иду в ванную, принимаю душ, привожу себя в порядок, — рассказала она.

Затем заведующая филиалом поликлиники делает растяжку.

— Я веду здоровый образ жизни — каждый день 30 минут уделяю спорту. А еще я готовлюсь к сдаче норм ГТО, хочу получить именно золотой значок, — поделилась она.

ГТО для Наталии — прежде всего возможность доказать самой себе, что все реально, если очень сильно этого захотеть. А золотой значок будет приятным напоминанием о свершившемся событии.

— Я и своих коллег к спорту приобщаю. Правда пока не все согласились, но я не теряю надежды, — отметила она.

Наталия пояснила, что чуть больше года назад решила всерьез заняться своим здоровьем. Пошла к профессиональному тренеру на занятия и благодаря этому за год похудела на 25 килограммов. Теперь чувствует себя гораздо лучше, свободнее.

— На достигнутом не останавливаюсь — ведь нет предела совершенству. Да и полученную форму нужно поддерживать, — добавила она.

А вот завтрака у Наталии перед работой нет. Она практикует интервальное питание.

— В 6 часов вечера я ужинаю, а затем 16 часов ничего не ем. Завтракаю уже в 10 часов на работе, — пояснила медик. — Но обязательно выпиваю стакан чистой воды.

Затем Наталия Евгеньевна собирается на работу. Из дома она выходит в 6:30, поскольку до филиала поликлиники ей добираться около часа.

— Сажусь сначала на маршрутку, затем на метро доезжаю до станции «Сокол», — рассказала она.

Официально трудовой день у заведующей начинается в 8 утра, но приезжает она всегда заранее, не менее чем за 30 минут. Более того, какие-то срочные рабочие задачи Наталия начинает решать еще дома или в дороге.

— Сейчас это особенно часто бывает, ведь мы только-только открылись. Коллектив пока сам еще привыкает к новому зданию, — отметила она.

Поликлиника, по ее словам, преобразилась до неузнаваемости.

— Я какое-то время до ремонта заменяла в этом филиале заведующую и помню, в каком состоянии было здание — старенькое, с перекрытиями и коммуникациями, которые нужно было менять, — поделилась она.

Когда впервые Наталия с коллегами попала в поликлинику после капитального ремонта, у всех был приятный шок.

— Мы были поражены масштабом изменений, — рассказала заведующая.

Такая же реакция была и у местных жителей. Особенность района Сокол как раз в том, что здесь многие живут с рождения, поколениями. И для них, конечно, важно было сохранить привычный уклад, но при этом добавить современности.

— Оснащение поликлиники на самом высоком уровне. Особенно хочу отметить наличие оборудования высокотехнологичного — это и аппарат ультразвуковой диагностики, и флюорограф, маммограф, рентген, — подчеркнула она.

А еще Наталия отметила появление кафе, в котором она как раз теперь завтракает. Как правило, салатами.

ДОСЬЕ

Наталия Евгеньевна Шарина родилась 31 декабря 1966 года в Москве. В 1992 году получила высшее образование в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Затем проходила интернатуру и ординатуру при академии на разных кафедрах. Трудовую деятельность в московском здравоохранении начала в 1996 году с должности простого врача-терапевта в поликлинике № 51. Затем работала в поликлинике № 129 на разных должностях. После этого с 2014 года была замглавврача по медчасти в поликлинике № 5. В 2017 году перешла в поликлинику № 62 на должность завотделением помощи на дому, а с 2019 года по настоящее время возглавляет первый филиал этого медучреждения.