Власти Запорожья проведут референдум в начале осени

Фото: Минобороны РФ

В Запорожской области в начале осени планируют провести референдум о вхождении в состав России, заявил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, сейчас эксперты прорабатывают организационные моменты.

— Референдум определит, чего хотят жители Запорожской области и как они хотят жить, — сказал Евгений Балицкий.

Тем временем националисты при отступлении из Лисичанска заминировали и взорвали местный телецентр, сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР. Сейчас прорабатываются альтернативные варианты обеспечения телерадиовещанием населения города и близлежащих районов.

Очевидец из числа местных жителей рассказал представителям Народной милиции ЛНР, что телецентр взорвали боевики батальона «Правый сектор» (запрещен в РФ).

Тем временем Северск практически перешел под контроль союзных сил, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что войска республики при поддержке Российской армии делают успехи на северо-восточном направлении.

— Это не физическое окружение, это не котел, но тем не менее все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций, — сказал Пушилин. — Продвигаемся в районе города Святогорска. Ситуация вокруг Святогорской лавры пока остается тяжелой, потому что противник еще выходит на высоты в определенные моменты и обстреливает территорию лавры, не допуская перемещения, в особенности мужчин, в любое время суток. Гуманитарную ситуацию доступными способами стараемся закрывать, потому что там находятся больше 500 человек.

А в Народной милиции ЛНР заявили, что подразделения ВСУ оставляют позиции в районе Соледара и Северска. Из-за боевых неудач в рядах киевских боевиков участились конфликты и столкновения с применением оружия, отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

— Например, 13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков, — уточнил Конашенков.

А в Запорожской области росгвардейцы обнаружили подпольную оружейную мастерскую военнослужащего ВСУ.

— Там переделывали оружие и изготавливали боеприпасы, — добавили в ведомстве.

Тем временем российские военные доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

— Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Неизменно более трети всех поставок занимает мука, — сказали в Минобороны РФ.

Первыми гуманитарную помощь получают больницы. Помимо продуктов в наборы входят игрушки и памперсы, канцелярские принадлежности и развивающие книги для детей. Еще в Харьковскую область привезли медикаменты: витамины, обезболивающие, антибиотики, препараты от простуды, специфичные препараты для людей с заболеваниями щитовидной железы и для диабетиков.

А школьники из Херсонской области впервые получили аттестаты российского образца. Их выпускникам вручил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

— Люди, которые отрицают неонацизм на Украине, — это люди очень невысокого интеллектуального уровня и полного отсутствия исторического образования. Многие считают, что раз Зеленский не зигует, значит никакого неонацизма, фашизма там нет. Это, знаете, такие вот туповатые смешки где-то там на задней парте, когда урок не слышат, но всегда есть возможность посмеяться над тем, кто обсуждает серьезные вещи.