Жизненно важные лекарства доставят по воздуху вовремя

Генеральный директор предприятия по производству и продаже лекарств Юлия Игнатьева держит в руках упаковки с инсулином, которые доставили по воздуху грузовым бортом из Индии в столицу. Благодаря соглашению правительства Москвы с авиакомпанией груз прибыл вовремя / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

14 июля московское предприятие начало отгрузку в регионы инсулина, доставленного из Индии спецавиарейсом. «Вечерняя Москва» узнала о ситуации в сфере грузовых авиаперевозок.

Склад московской компании, занимающейся производством и продажей лекарств, находится в Щербинке. Недавно туда доставили инсулин — важный препарат для тех, у кого сахарный диабет. Без него человек с этим заболеванием может впасть в кому и даже умереть.

— Когда были введены санкции, привычные нам логистические цепочки были нарушены. На тот момент не было уверенности в том, что грузы будут доставляться в принципе. При этом у нас по-прежнему были обязательства перед заказчиками, — рассказала генеральный директор столичного фармацевтического предприятия Юлия Игнатьева.

В таком положении оказались многие предприятия Москвы, которые стали заложниками надуманных политических санкций. А ведь на кону не просто обычные товары, а жизненно важные лекарства.

Спасением для компаний стало своевременное решение правительства Москвы о подписании соглашения с авиакомпанией «Волга-Днепр». Был заключен контракт общим объемом транспортного заказа на 9,5 миллиарда рублей.

— Компания выполняет грузовые авиаперевозки между столицей и другими городами России, а также Китаем, Индией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Азербайджаном, Пакистаном, Вьетнамом и другими странами мира, — сообщил руководитель Департамента инновационной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Со своей стороны, правительство Москвы совместно с правительством России содействует в оперативном получении необходимых разрешений на международные перелеты и в таможенном оформлении грузов. Благодаря этому удается укрепить логистические цепочки, обеспечить предприятия необходимым сырьем и комплектующими, нарастить объемы грузоперевозок.

Услугами этой авиакомпании как раз и воспользовалось предприятие Юлии Игнатьевой. В итоге инсулин был доставлен вовремя.

— Стоимость перевозок повысилась еще в пандемию, так что после введения санкций мы не ощутили особой разницы. Что касается самого препарата, то он сохранил свою прежнюю цену, — добавила она.

Гендиректор компании уточнила, что именно авиагрузоперевозки позволяют быстро доставить лекарства, ведь у препаратов есть сроки годности, требования к условия транспортировки и хранения. В самой же авиакомпании «Волга-Днепр» рассказали, что уже совершили сто рейсов, доставив почти 1500 тонн грузов.

— Сейчас наблюдается повышенный спрос на импорт из дружественных стран. Прежде всего речь идет о Китае, Индии, Вьетнаме и Бангладеш. Запросы поступают на различные товарные категории — товары первой необходимости, медоборудование и препараты, одежду, товары для спорта, металлоконструкции, запчасти, серверное оборудование, а также компьютеры для московских школ, — сообщили в компании.

По их словам, с момента введения западных санкций авиационная отрасль оказалась наиболее подвержена давлению. Ежемесячно объемы грузоперевозок падают на 70 процентов. В этой связи, заявили в компании, поддержка со стороны правительства крайне важна и очень существенна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— В апреле мэр Москвы Сергей Собянин и авиакомпания «Волга-Днепр» подписали соглашение о гарантированных грузовых авиаперевозках. Рейсы своевременно и в полном объеме доставляют в Москву товары для нужд жителей, города и предпринимателей. Будем наращивать объемы поставок, а также продолжаем собирать заявки на перевозку.