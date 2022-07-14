Юные шахматисты сыграли против искусственного интеллекта

Участник Международного шахматного турнира Умар Кебедов проводит партию против робота, который одновременно может играть на трех столах / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

14 июля прошла церемония открытия Международного шахматного форума. Москва принимает его уже 18-й раз. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнал, что нового приготовили организаторы в этом году.

До начала основного турнира для всех любителей шахмат подготовили необычное развлечение.

По центру стола стоит «однорукий» робот. Он ловко двигает черные и белые шахматные фигуры по клеткам, за секунду просчитывая свои ходы. А вот «побитые» пешки, слонов и коней робот скидывает в маленькие коробки.

Такой футуристичный противник одновременно играет на трех досках, не оставляя людям шанса. Тем не менее многие пытались бросить вызов искусственному интеллекту.

Один из них — 13-летний Умар Кебедов. Как рассказала мама шахматиста Лейла Казбекова, любовь к этому виду спорта у парня появилась еще восемь лет назад.

— В нашей семье все любят шахматы. Я старалась заниматься со своими детьми по системе раннего развития. И получилось так, что они все решили играть именно в шахматы и продолжили развивать свое мастерство, когда немного выросли, — рассказывает Лейла Казбекова.

Школьник, сосредоточившись, передвигал фигуры по доске и почти смог одолеть машину.

— Я первый раз играл партию в таком формате. Очень интересно было видеть, как этот робот передвигает фигуры и выбрасывает их. Но я понимал, что здесь выиграть сложно. Все же это искусственный интеллект, который ходы продумывает намного быстрее, чем я, — говорит Умар.

На турнире, кроме юноши, выступят двое его братьев — старший и средний, и девятилетняя сестра.

— Надеюсь, что мои дети сегодня, если уж не победят робота, то обыграют живых людей. Мне кажется, с учетом их уровня подготовки и желания это вполне возможно, — говорит Лейла Казбекова.

В рамках всего форума до 20 июля будут проходить турниры в четырех категориях — A, B, C и D.

В первых трех между собой будут соревноваться профессиональные игроки. В четвертой категории свои партии разыгрывают шахматисты от девяти до 15 лет.

А комментировать происходящее позвали эксперта — международного гроссмейстера Сергея Шипова.

— Тяжело смотреть партию, когда сам в ней не принимаешь участие. Честно, я борюсь с огромным желанием вмешаться в игру и сделать ход. Но даже в такой новой роли для меня стараюсь, чтобы комментарии были интересны и понятны для всех. Но главное сегодня не моя работа, а участники. Надеюсь, мы увидим восхождение будущих звезд и красивые партии, — сказал Шипов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лазарев, президент Федерации шахмат Москвы:

— Такие турниры повышают интерес молодых спортсменов к нашему виду спорта. Из года в год люди приезжают из разных уголков страны, чтобы сыграть в них. Мы хотим, чтобы шахматный спорт развивался в России. Для этого мы проводим Кубок России не только для опытных гроссмейстеров, но и для юных любителей игры. Именно такие турниры дают возможность получить неоценимый опыт в игре с более профессиональными соперниками.