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Юные шахматисты сыграли против искусственного интеллекта

Иван Кудря
Общество
Юные шахматисты сыграли против искусственного интеллекта
Участник Международного шахматного турнира Умар Кебедов проводит партию против робота, который одновременно может играть на трех столах / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

14 июля прошла церемония открытия Международного шахматного форума. Москва принимает его уже 18-й раз. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнал, что нового приготовили организаторы в этом году.

До начала основного турнира для всех любителей шахмат подготовили необычное развлечение.

По центру стола стоит «однорукий» робот. Он ловко двигает черные и белые шахматные фигуры по клеткам, за секунду просчитывая свои ходы. А вот «побитые» пешки, слонов и коней робот скидывает в маленькие коробки.

Такой футуристичный противник одновременно играет на трех досках, не оставляя людям шанса. Тем не менее многие пытались бросить вызов искусственному интеллекту.

Один из них — 13-летний Умар Кебедов. Как рассказала мама шахматиста Лейла Казбекова, любовь к этому виду спорта у парня появилась еще восемь лет назад.

— В нашей семье все любят шахматы. Я старалась заниматься со своими детьми по системе раннего развития. И получилось так, что они все решили играть именно в шахматы и продолжили развивать свое мастерство, когда немного выросли, — рассказывает Лейла Казбекова.

Школьник, сосредоточившись, передвигал фигуры по доске и почти смог одолеть машину.

— Я первый раз играл партию в таком формате. Очень интересно было видеть, как этот робот передвигает фигуры и выбрасывает их. Но я понимал, что здесь выиграть сложно. Все же это искусственный интеллект, который ходы продумывает намного быстрее, чем я, — говорит Умар.

На турнире, кроме юноши, выступят двое его братьев — старший и средний, и девятилетняя сестра.

— Надеюсь, что мои дети сегодня, если уж не победят робота, то обыграют живых людей. Мне кажется, с учетом их уровня подготовки и желания это вполне возможно, — говорит Лейла Казбекова.

В рамках всего форума до 20 июля будут проходить турниры в четырех категориях — A, B, C и D.

В первых трех между собой будут соревноваться профессиональные игроки. В четвертой категории свои партии разыгрывают шахматисты от девяти до 15 лет.

А комментировать происходящее позвали эксперта — международного гроссмейстера Сергея Шипова.

— Тяжело смотреть партию, когда сам в ней не принимаешь участие. Честно, я борюсь с огромным желанием вмешаться в игру и сделать ход. Но даже в такой новой роли для меня стараюсь, чтобы комментарии были интересны и понятны для всех. Но главное сегодня не моя работа, а участники. Надеюсь, мы увидим восхождение будущих звезд и красивые партии, — сказал Шипов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лазарев, президент Федерации шахмат Москвы:

— Такие турниры повышают интерес молодых спортсменов к нашему виду спорта. Из года в год люди приезжают из разных уголков страны, чтобы сыграть в них. Мы хотим, чтобы шахматный спорт развивался в России. Для этого мы проводим Кубок России не только для опытных гроссмейстеров, но и для юных любителей игры. Именно такие турниры дают возможность получить неоценимый опыт в игре с более профессиональными соперниками.

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