Мамам помогают достичь ресурсного состояния в столичных семейных центрах

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С начала года более 1,1 тысячи мам обратились в столичные семейные центры с вопросом, как поддержать душевное равновесие. Специалисты рекомендуют планировать будущее, концентрироваться на своих чувствах и записывать мысли. Так женщины смогут оставаться в ресурсе, сохраняя покой и внутреннюю гармонию. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Берегиня» Карина Орлова.

Столичные мамы могут обратиться за помощью и поддержкой в один из семейных центров, где специалисты осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, проводят тренинги и развивающие занятия.

В семейный центр обратилась Влада, мама троих детей. В последнее время женщина стала часто испытывать недовольство и гнев. Могла сорваться на крик из-за пустяков. Также у нее пропало желание ставить перед собой цели и что-либо планировать. Во время беседы с психологом стало ясно: у женщины эмоциональное выгорание. У нее не получалось правильно распределить ресурсы, она тратила много сил на работу, домашние дела, воспитание детей и общение с мужем — на себя времени уже не оставалось.

Ей предложили посещать психологические тренинги и программу «Здоровая личность», которая помогает восполнить запас энергии и улучшить эмоциональное состояние. На занятиях применяют различные методы, в том числе арт-терапию и медитацию.

Владу научили техникам тайм-менеджмента. Она смогла правильно распределить задачи и освободить время, которое посвятила чтению книг, рисованию и просмотру фильмов. Женщине дали рекомендации по распределению времени и сил. У нее появилось правило заводить таймер для определенной задачи и заниматься только ей. Так Влада изолирует себя от внешнего шума и концентрируется. Также на тренингах женщина научилась выстраивать границы в отношениях с родственниками, друзьями, коллегами.

Специалист помог Владе найти увлечение, которое помогает сохранять спокойствие и приносит удовольствие. Женщина вспомнила, что раньше занималась вязанием. Появившееся свободное время она стала уделять любимому делу. У Влады получилось связать два чехла на телефон. Дети поддержали увлечение мамы и украсили изделия бусинами и лентами.

— Спустя пару месяцев я стала чувствовать себя спокойнее, радостнее. Научилась лучше понимать и принимать свои чувства. Мне рассказали про техники эмоционального контроля с помощью дыхания. Также появилась энергия для планирования семейного отпуска. Думаю, что в этом году мы поедем в Карелию, — сказала Влада.

Восполнить ресурсы можно с помощью нескольких способов.

Планируйте — энергию нам дает не только значимое событие, но и его планирование. Например, «еще немного, и поедем в отпуск», «скоро куплю шезлонг для балкона и буду вечером пить чай или читать книги на свежем воздухе».

Фиксируйте — заведите себе блокнот или тетрадь, где будете записывать все то, что ранее держали в голове. Это могут быть негативные мысли, эмоции, список дел, покупок, встречи. Письменно фиксируя то, что приходит на ум, вы сможете разгрузить мозг.

Ощущайте — обратите внимание на то место, в котором вы сейчас находитесь. Прислушайтесь к звукам, почувствуйте запахи, потрогайте вещи, которые находятся вблизи. Наслаждайтесь тем, что вас окружает.

Действуйте — попробуйте вернуться к тому, что прежде вам приносило удовольствие. Это поможет подзарядиться энергией. Если в школе вы были в баскетбольной команде, поиграйте в мяч с вашими детьми. Или хорошо рисовали – может быть, стоит возобновить занятия?

— Старайтесь постоянно изучать что-то новое. Внесите в свою жизнь техники расслабления. Например, йогу, медитацию, рисование, танцы, чтение. Попробуйте разные увлечения, чтобы найти подходящие именно вам. Начните жить в удовольствие, воплощая в реальность свои мечты и планы. Наслаждайтесь каждым днем, — сказала Карина Орлова.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.