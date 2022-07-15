Все для путешествий и не только: в Комитете ветеринарии рассказали, какие услуги актуальны для владельцев питомцев летом

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Отпуск, поездки за город и на море, пикники на природе, выходные на пляже — и это только маленькая часть того, что у многих запланировано на это лето. Все эти события с владельцами нередко разделяют их домашние животные. Комитет ветеринарии Москвы подготовил список актуальных услуг в самое жаркое время года.

Вакцинация — самое главное

Вакцинировать питомцев надо по графику — вне зависимости от времени года, но летом этот вопрос у многих владельцев питомцев встает острее. Без вакцинации четвероногий друг не сможет путешествовать или остаться в зоогостинице. К тому же, нельзя забывать, что во время поездок на даче риск заразиться выше — любимец может встретиться с дикими животными, которые нередко являются переносчиками опасных вирусных заболеваний.

— Кошек, собак, енотов и хорьков обязательно надо вакцинировать против бешенства. Кроме того, есть комплексная вакцинация, которая защищает питомца сразу от ряда заболеваний. Список инфекционных болезней зависит от вида вашего домашнего любимца, то есть у кошек и собак он разный. Для путешествий по России питомец обязательно должен быть вакцинирован от бешенства. Для путешествий за пределы страны животное должно быть вакцинировано как против бешенства, так и согласно видовой принадлежности. Учитывайте, что для поездок также могут потребоваться дополнительные исследования и обработки — это зависит от требований принимающий страны и авиакомпании, — пояснили в пресс-службе Комитета ветеринарии.

Современное «удостоверение личности»

Электронный микрочип обязательно нужен, если вы собираетесь взять любимца в поездку за границу. Кроме того, он помогает найти потеряшек. Если питомец убежит во время летней прогулки, а потом попадет в ветклинику или приют, специалисты считают чип специальным сканером, найдут в базе данных контакты хозяина и свяжутся с ним.

При этом не стоит переживать о безопасности данной процедуры. Чип совершенно безвреден для домашних животных, а его установка занимает буквально несколько минут.

Документы для путешественника

Для путешествий за границу помимо ветпаспорта с отметками о вакцинации и обработках питомцу нужны ветеринарные сопроводительные документы. Их можно оформить только в государственныхветеринарныхклиниках. Какие именно документы нужны питомцу зависит от той страны, куданаправляется животное и его хозяин. Для поездок в страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения и Беларусь) понадобится ветеринарный сертификат Таможенного союза №1. Для путешествий в другие страны — ветеринарное свидетельство формы № 1. Эти документы оформляются не ранее чем за пять дней до даты путешествия.

Если вы летите на самолете, ветпаспорта с отметками и ветсвидетельства достаточно — все остальные документы вам выдадут в аэропорту. Если же вы планируете пересечь границу другого государства на автобусе или автомобиле, то вам следует самостоятельно обратиться в Россельхознадзор для оформления Евросправки (при необходимости) и сертификата формы 5а.

— В любой госветклинике помимо оформления ветеринарных сопроводительных документов специалист проведет общий клинический осмотр и внесет соответствующую отметку в паспорт животного. Для поездок за рубеж это делается не ранее чем за 5 дней до вылета или отъезда. Для путешествий по нашей стране отметку о посещении ветврача можно получить не раньше чем за 14 дней до поездки, —добавили в Комитете ветеринарии.

Гостиница для четвероногих постояльцев

Если питомец все же не может составить вам компанию в путешествии, его можно оставить в зоогостинице. В Москве они работают на базе госветклиник. Это значит, что в них питомец будет под чутким профессиональным присмотром. Если во время проживания у животного появятся симптомы заболевания, его осмотрит ветеринарный врач.

В столице работают 26 государственных ветеринарных клиник. Записаться на вакцинацию, чипирование, оформление ветеринарных сопроводительных документов или забронировать номер в гостинице можно онлайн на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Также можно обратиться в круглосуточный контакт-центра для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25. Операторы ответят на вопросы об услугах в городских ветеринарных лечебницах и помогут разобраться в любой ситуации, связанной с вашим питомцем.