Терапевт Никитина рассказала, какие лекарства нужно взять с собой в отпуск

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сезон отпусков в самом разгаре! Но не стоит забывать о своей безопасности, и если собрались в путешествие, возьмите аптечку. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Никитина рассказала «Вечерней Москве», что может пригодиться в отпуске.

Объем аптечки во многом зависит от типа отдыха, его продолжительности; от специфики места, куда вы направляетесь, его климата. Аптечка должна содержать в первую очередь средства для оказания экстренной помощи. Дачная аптечка может позволить себе быть более объемной, чем аптечка дорожная или для пикника. В ней будет уместен, к примеру, термометр. Но создавать слишком большие запасы лекарств я бы не советовала, так как все они имеют свой срок годности.

Людям с хроническими заболеваниями обязательно брать с собой препараты, которые они принимают постоянно или при обострении заболевания, даже если на момент отъезда они хорошо себя чувствуют и их ничто не беспокоит. Например, тем, кто страдает артериальной гипертонией — повышенным давлением, необходим тонометр для контроля.

Аптечка на пикник, как и в путешествие — дорожная, поменьше. Сюда поместится только самое необходимое. Если путешествие долгое, а препарат рецептурный, решайте сами, что взять с собой: достаточный запас препарата или рецепт на его приобретение. Если препарат необходим как средство первой помощи при хроническом заболевании, то лучше иметь в запасе само средство, а не рецепт на него.

Если тяжесть в желудке

«Но-шпа» применима и при болях в животе. При ощущении тяжести в желудке может помочь старый добрый активированный уголь (от 57 руб лей за упаковку). При диарее пригодится, например, «Лоперамид» (от 60 руб лей за упаковку быстродействующих капсул). В случае пищевого отравления можно спасаться порошком «Смекта» (цена начинается от 130 руб лей за упаковку), либо тюбик «Энтеросгеля» (от 400 руб лей за упаковку) .

От морской болезни

Если вы собрались в речной или морской круиз, запаситесь препаратами, которые устраняют симптомы морской болезни. С укачиванием справятся «Драмина» и «Авиамарин» (от 200 руб лей за упаковку). Также помогут средства от тошноты.

На перевязку!

Эластичные бинты и марлевые салфетки могут пригодиться в случае травмы, чтобы остановить кровотечение, зафиксировать определенную область, защитить от инфекций.

Цена: от 150 рублей (за 4,5 метра).

Прийти в чувство

Многие уже забыли, что нашатырь это главное средство, если вдруг от жары вы начали терять сознание. Его запах способен быстро привезти человека в чувство.

Цена: от 60 рублей за 200 миллилитров средства.

Фото: Pexels / Anna Shvets

К походу готов!

Если решили отправиться в поход, то возьмите с собой обязательно жгуты, мази от ушибов и растяжений согревающие — например, «Вольтарен», «Ортофен» (цена — от 120 рублей). Стоит уделить внимание средствам от насекомых и тем препаратам, которые заживляют укусы. Например, можно взять бальзам Gardex (от 315 рублей за упаковку).

Ясная головушка

Головная боль — самая частая проблема туристов. Это может быть связано и с климатом, и с погодными изменениями. Стоит захватить с собой таблетки цитрамона (от 70 рублей за упаковку) или «Но-шпа» (от 80 рублей).

Для самых маленьких

Особое внимание стоит уделить лекарствам для детей. Нужны средства, выполняющие те же задачи, но подобранные с учетом возраста. У многих «взрослых» препаратов есть аналоги для малышей — например, средство от жара и боли «Нурофен Baby» с клубничным вкусом стоит от 120 руб лей за флакон.

Набор пластырей

Независимо от выбранного типа отдыха возьмите с собой пластыри. Причем лучше разнообразные по форме и по назначению. Упаковка стоит от 100 рублей. Есть пластыри заживляющие (от 480 рублей за упаковку). Они прозрачные, гораздо лучше держатся, чем «обычные» пластыри.

Фото: Unsplash

Стоп, кровь

Риск травмироваться в отпуске выше. Если пошла кровь, обеззаразит рану перекись водорода, а остановит кровотечение специальная гемостатическая губка.

Цена: губка — от 80 рублей, флакон перекиси водорода — от 30 рублей.

Не кашляй

Как ни странно, но очень многие в путешествиях заболевают ОРВИ. Если начало першить горло, то лучше иметь при себе таблетки для рассасывания . Например, «Граммидин» с анестетиком, «Терафлю», «Стрепсилс» (цена — от 270 рублей). При насморке можно использовать капли — «Тизин», «Отривин», «Ксимелин», «Африн» и прочие (цена — от 150 рублей).

Пикник с комфортом

Собираясь провести на природе день или два, наслаждаясь вкусной пищей, не забудьте «усилить» аптечку пищеварительными ферментами. Хорошо себя зарекомендовал «Мезим» (от 60 рублей за упаковку таблеток) (фото внизу слева), «Креон» (упаковка капсул — от 220 рублей), а также «Фестал» (упаковка драже обойдется примерно в 147 рублей). Применять эти средства стоит в случае переедания или погрешностей в диете.

Сбиваем температуру

Сейчас ассортимент жаропонижающих средств довольно велик. На отдых можно взять парацетамол (от 80 рублей за упаковку) или препараты на его основе, например «Панадол» (от 45 рублей). Подойдет и «Нурофен» (от 390 рублей за упаковку экспресс-капсул). А для измерения температуры возьмите градусник.

Болезнь / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Не сыпь мне соль...

Для дезинфекции ранок и ссадин пригодятся йод (от 100 рублей за флакон) и зеленка (от 40 рублей за флакон). Эти средства можно приобрести и в виде специальных карандашей — они занимают меньше места. Объем в таком случае меньше.

Цена: от 80 рублей.

Против аллергии

Имеет смысл взять с собой средства от аллергии. Трудно предугадать, какой фактор может спровоцировать ее. Например, цветы. Это может быть «Супрастинекс» (от 200 рублей за упаковку таблеток) или «Цетрин» (от 130 рублей за упаковку).

От ожогов

При термических, солнечных ожогах, ранах и дерматите пригодятся крем «Пантенол» (от 220 рублей) или бальзам «Спасатель» (от 190 рублей за тубу).

Если сердце болит

Как рассказала заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Лебедева, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно очень внимательно отнестись к запасу лекарств в отпуске: «Возьмите их с собой с запасом на два-три дня больше, чем будет длиться ваша поездка».

Также во время долгих перелетов врач советует ходить по салону, пить много жидкости и ни в коем случае не употреблять алкоголь — от перепада давления может случиться приступ.

Если в поездке запланированы экскурсии, надо заранее узнать уровень сложности маршрута, а также взять с собой запас питьевой воды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, доктор медицинских наук, врач-терапевт:

— Жара сгущает кровь, и повышается риск тромбообразования. В жару противопоказаны лекарства, которые усиливают этот эффект. Также нежелательны мочегонные. Только лишь по показаниям медиков. На состояние здоровья может пагубно влиять в жару и употребление гепатотропных препаратов, к ним относятся группы психотропных лекарств. Это успокаивающие препараты, антидепрессанты. Они влияют на печень, уменьшают выброс гистамина (соединение, необходимое для правильного функционирования организма) и витамина К — жирорастворимого витамина, который необходим для осуществления свертывания крови и минерализации костной ткани. Что касается сердечников, в жару такие люди относятся к группе риска. Рекомендуем им побольше пить воды и не забывать принимать лекарства. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают препараты, разжижающие кровь.