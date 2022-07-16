Какие цветы-однолетники можно посадить на даче в середине июля

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С 15 июля началась вторая волна посадок цветов-однолетников. Как сделать, чтобы ваши клумбы радовали глаз весь сентябрь и начало октября, рассказала гендиректор студии ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

— Очень многие культуры растут и цветут в этом году с запозданием из-за погоды. Как правило, в июле все посадки уже завершены и начинается сбор первого урожая. Но у нас все обстоит не совсем так, и сейчас не поздно украсить сад однолетниками: торговля рассадой продолжается.

Не печальтесь, если у вас до сих пор не зацвели те растения, которыми обычно украшен сад к середине лета. Сейчас они наберут силу и покажут себя. Но если чтото не удалось, можно купить готовые к цветению растения и высадить их. Это позволит заполнить пространство, изменить внешне композиции из многолетников.

Очень советую попробовать использовать для этих целей кашпо и цветочные горшки. Вопрос только в земле: для таких посадок лучше брать не садовый грунт, он обычно тяжеловат, а покупной универсальный. Ну, или хотя бы подмешивайте его в обычную землю, чтобы она была пушистее. Легкие пластиковые кашпо стоят недорого, но прослужат вам несколько лет. Плюсы кашпо в том, что их можно переносить с места на место, меняя вид участка, украшая вход в дом, крыльцо, ведущую к нему лестницу.

Бурная мальва

Жаль, многие позабыли об этом растении, штокрозе, оно как-то ушло из поля зрения цветоводов. А ведь мальва — сплошной позитив: и яркая, и не требует ухода, и цветет до осени, да еще может и прорасти на будущий год!

Гордая ангелония

Растение хорошо известно любителям относительных новинок, но, увы, не всем дачникам. Высокое, яркое, гордо несущее свою «голову», оно преобразит любую композицию или станет ее центром!

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Верный пентас

В этом красавчике многие углядят экзота и будут вас расспрашивать, где вы достали такое чудо. Оптимальный вариант высадки растения — кашпо или крупный горшок, растение в хороших условиях цветет без остановки! Очень хорошо смотрятся высаженные рядом друг с другом пентасы разных цветов.

Ломкая гацания

Хрусткие, будто кожистые, ломкие листочки и очень яркие цветки этого растения привлекут внимание любого неравнодушного человека. Гацания выдержит и солнце, и полутень и хороша как одиночка.

Нежный танацетум

У однолетнего танацетума (пиретрума) некоторые сорта цветут как ромашки. Именно такое растение — неприхотливое и неброское — и поможет залатать пустоту на рабатке, оживить любую композицию.

Яркий колеус

А вот колеусу не надо давать цвести: соцветия у него невзрачные, а основная ценность его — в разноцветной, яркой, неописуемо красивой листве.

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Бурная мальва

Жаль, многие позабыли об этом растении, штокрозе, оно как-то ушло из поля зрения цветоводов. А ведь мальва — сплошной позитив: и яркая, и не требует ухода, и цветет до осени, да еще может и прорасти на будущий год

Забавная кальцеолярия

Прелесть этой красавицы — в ее необычной формы цветках. Пухленькие «бомбочки» притягивают взгляд и не могут не восхищать яркостью. При внешней необычности кальцеолярия довольно неприхотлива.

Многоцветная лантана

Тоже редкость, и тоже — королева. Лантана бывает многоцветной и тогда затмевает всех. Ампельный вариант растения хорош возле беседки или зоны отдыха, лантана может обвить беседку, очень эффектно смотрится на фоне кирпичной стены дома.

Экзотичный доротеантус

Купив это растение, вы, скорее всего, влюбитесь в него. Почвопокровная ромашка — родственница суккулентов, у нее изумительно красива даже листва, а уж цветки — просто что-то невероятное!

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Шокирующий остеоспермум

Поразительной формы цветки этого растения, которое называют капской или африканской маргариткой, поразят и вас, и ваших соседей. Растение прекрасно смотрится отдельно, особенно рядом с камнями.

Необычный флокс

Единственный однолетний флокс удивит вас яркостью. Он неприхотлив, растет и в комнате, любит воду, зацветает в середине июля.

Спасительная цинерария

Серо-серебристое красивое растение позволяет создать бордюр у любой посадки. Им можно декорировать клумбы и рабатки, получится очень эффектно, но главное — цинерария позволяет устранить недостатки в прежних посадках, поскольку легко приживается в любых местах сада.

Оранжевое море

Прелестный и очень неприхотливый цветочек эшшольция покажет себя, если вы посадите рассаду в плодородную почву на большом расстоянии друг от друга. Яркие, будто маленькие солнышки, растения будут цвести до осени без перерыва. К сожалению, иногда про это растение забывают, а ведь по эффектности оно бьет все рекорды! Кстати, иногда эшшольция сбрасывает семена, и они прорастают на месте посадки на будущий год. Так что проведите с ней эксперимент! Но не сажайте ее рядом с бархатцами или ноготками — они почти одного цвета и потеряются на фоне друг друга. Для контраста возле эшшольции можно посадить васильки или любые цветы белого или синего окраса.

Магия душистых табаков

Табак проще вырастить самим, но если вы этого не сделали, купите несколько штук — не пожалеете. Цвести они будут долго, до самой осени, а дивный их аромат по вечерам наполнит сад.

Табак — растение высокое, мощное, обычно он и сам хорошо держит форму, но если плотно покрывается цветами, то лучше обеспечить ему какую-либо опору — просто палочку или кольцо на ножках, известное как пионодержатель. Не забудьте подкормить табак комплексным удобрением, рыхлите под ним почву, а также удаляйте отцветшие цветки, так вы добьетесь более длительного цветения. Вокруг можно посадить невысокие однолетники, чтобы прикрыть иногда оголяющиеся стволы растений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Аксенова-Кузьмин, дизайнер:

— Хочу напомнить дачникам, что сделать кашпо для однолетников можно очень просто: обмакните ненужную тряпку в жидкий раствор цемента, хорошо пропитайте ее в нем и накройте ею перевернутое ведро. Через пару дней аккуратно снимите затвердевшую ткань и получите прекрасную емкость для высадки рассады. Можете покрасить ее серебрянкой или бронзовой или белой краской — будет очень красиво.