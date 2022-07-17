Автомобильный консорциум: чего стоит ждать от совместного проекта России, Турции и Ирана

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Сохранить отрасль отечественного автомобилестроения призван совместный трехсторонний консорциум России, Турции и Ирана. «Вечерняя Москва» — о подробностях этого плана и тенденциях на авторынке.

Представители автомобильной промышленности рассматривают возможность создания трехстороннего консорциума, который будет ориентирован на рынок численностью не менее 800 миллионов человек, об этом заявил председатель иранской Ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи-Манеш. Он отметил, что три страны имеют большой потенциал для развития сотрудничества по проектированию и производству автомобилей.

— От Ирана поставок готовых авто ждать не стоит, однако у страны большой потенциал для поставок комплектующих. У них хорошая легированная сталь, используемая при создании клапанов для двигателей автомобилей. В этом материале они смогут заменить итальянцев, — сообщил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. — Необходимые автомобили может поставлять Турция, имеющая сборочные цеха дочерних предприятий из Европы или Японии. Турция готова будет собирать автомобили других компаний, поставляя их в нашу страну. Среди потенциальных иностранных партнеров выделяется и Китай с его мощной автомобильной промышленностью. Но локализовывать производство в РФ ему будет экономически невыгодно.

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Зато, по словам Канаева, Китай готов поставлять комплектующие и сами автомобили.

При этом мэрия Москвы и руководство КамАЗа на территории бывшего завода французской автомобилестроительной корпорации подписали соглашение о сотрудничестве. Под брендом «Москвич» будут выпускать четыре кроссовера и один электромобиль. Обновленный дизайн автомобилей легендарной отечественной марки очень похож на машины популярной китайской компании.

Новые проекты на заводе «Москвич» представители КНР постараются сделать максимально конкурентоспособными, чтобы эффективно войти на наш рынок.

— Дружественный нам Китай входит в пятерку мировых лидеров по объемам производства автомобилей. Это может помочь нам и с созданием электромобилей, производству которых Китай будет способствовать, — добавил Канаев.

Отечественный автопром, по словам Канаева, совершенно точно будет продолжать работу. К тому же он будет особенно востребован в качестве техники для военных нужд.

— В будущем будет актуальным изготовление небольших и маневренных автомобилей, которые будут востребованы разведгруппами. В отечественной компании УАЗ в этом направлении самой популярной моделью является внедорожник «Патриот». Заказы на производство данного автомобиля обеспечены минимум на три года вперед, — отметил Канаев.

Предложение сотрудничества трех стран вызвано введенными против Тегерана и Москвы санкциями, которые нанесли удар по автопромышленности. В прошлом месяце продажи машин в нашей стране сократились на 82 процента, составив 27 761 автомобиль.

— Параллельный импорт отчасти поможет решить эту проблему, но для официальных поставок автомобили необходимо сертифицировать, и эта задача не решится за пару месяцев. Данного вида импорта для юридических лиц сейчас нет, машины ввозят только частные лица, — рассказала пресс-секретарь Ассоциации российских автомобильных дилеров Вера Павлова. — В 1990-е годы рынок был практически полностью «серым» и неконтролируемым. Сейчас же отрасль стала слишком значима для экономики страны, поэтому государство будет всячески ее поддерживать.

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По мнению представителя ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сейчас особенно трудно прогнозировать, какие из популярных автомобильных компаний решат остаться в России.

— Остановка производств, нарушение логистических цепочек, снижение покупательской активности — основные факторы, влияющие на рынок автомобилей в стране. Сейчас мы стараемся решить вопрос с отменой предоставления сертификатов от импортера при ввозе запчастей. Но параллельный импорт не поможет охватить весь перечень необходимых товаров в нужном объеме, — добавила Павлова. — Сейчас самое действенное направление — развитие собственного автопроизводства и поставки из дружественных стран.

Павлова отметила, что запасы запчастей тают и на их поставки санкции оказали самое серьезное влияние.

— На этом фоне доля дилеров китайских брендов уже приблизилась к 20 процентам от общего количества, — добавила Вера Павлова. — Государство сейчас стимулирует возобновление автопроизводств и программы льготного автокредитования. Эти меры должны помочь сохранить отрасль, в которой работают более 300 тысяч сотрудников.