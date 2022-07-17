Урожай низких цен: почему в России дешевеют продукты

Продавец овощей на продуктовой ярмарке Алена Байда уверена: цены на новый урожай приятно удивят москвичей. В том числе и на капусту, и на морковь / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В России впервые с 2020 года снизились цены на продукты питания. «Вечерняя Москва» пообщалась с финансовым аналитиком Алексеем Карпухиным о том, какие продукты подешевели и что повлекло за собой пусть и небольшую, но дефляцию.

Весна этого года выдалась для потребителей и продавцов непростой — сначала введение санкций, затем — ажиотажный спрос на сахар и подорожание некоторых продуктов питания.

Однако укрепление рубля и перестройка логистических маршрутов сильно повлияли на летнюю ценовую политику. Так, снижение цен (так называемая дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги) на продовольствие произошло в среднем на 1,25 процента, что является рекордной цифрой по сравнению с прошлым годом. Сейчас самыми дешевыми являются овощи и фрукты — например, цены на помидоры снизились на 28 процентов, капуста аж на 30, бананы — на 11 процентов, а яблоки — на 8 процентов.

— Это объясняется прежде всего сезонностью — сельские хозяйства выращивают больше овощей, поэтому рынок полностью обеспечен. Более того, существуют разные программы государственной финансовой поддержки сельских хозяйств, поэтому они наращивают производство и не ощущают ударов санкций, — отметил Алексей Карпухин.

Если прогнозы по рекордной урожайности этого года сбудутся, то тогда в следующем году цены на овощи станут значительно ниже. Стабилизировалась ситуация и с поставками фруктов — в Россию большими количествами едут бананы, ананасы, клубника, манго, виноград. Все это нам поставляют из дружественных стран — Египта, Турции, Бразилии, Абхазии и Африки.

Поставщики стараются переходить на расчет в национальных валютах, что сильно сказывается на стоимости в пользу потребителя.

— Логистику удалось наладить, поэтому повышения цен больше не будет. Интересно, что специальное оборудование для выращивания клубники и других ягод наша страна теперь закупает в Индии и Китае, поэтому эти продукты также не являются дефицитом и их стоимость снизилась примерно на 10 процентов, — отметил Карпухин.

Справились и с дефицитом сахара — товар есть на складах ретейлеров в необходимом количестве во всех регионах России, а его цена упала примерно на 8 процентов. Крупные продуктовые ретейлеры в какой-то момент увеличили его закупки, поэтому на складах есть необходимый запас, а эксперты прогнозируют рост его производства.

— Основным драйвером для снижения стоимости продуктов стало увеличение их производства. У нас был небольшой тупик в середине весны из-за прекращения импорта современного оборудования, но мы быстро уладили этот вопрос. Сейчас у нас все сосредоточено на том, чтобы вернуть цены на основное продовольствие к максимально низким для покупателя значениям, но при этом сделать так, чтобы от этого не пострадали производители, — рассказал специалист.

Сложнее всего дела обстоят с молочной продукцией — ее стоимость снижается незначительно из-за проблем с упаковкой и некоторым зарубежным сырьем. Алексей Карпухин уверен, что к концу года стоимость молочной продукции должна снизиться примерно на 5–7 процентов, когда все сложности удастся разрешить.

— У нас на сегодняшний день очень много комбинатов, также молочная продукция поступает из Белоруссии. Дефицита не будет, но сильного снижения цены ожидать тоже не стоит — производителям важно сейчас сохранять качество, несмотря на то, что часть сырья приходится менять.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В июне рекордно подешевел ряд товаров и услуг. Больше всего это отразилось на продуктах и туристических поездках.

Что подешевело

— Бананы –11,3 процента

— Морковь –11,7 процента

— Свекла –15 процентов

— Огурцы –19,8 процента

— Помидоры –28,3 процента

— Капуста –31,5 процента

— Груши –8,9 процента

— Картофель –6,1 процента

— Виноград –6,7 процента

— Яйца –3,84 процента

— Сахар –7,44 процента

— Мясо кур –1,7 процента

— Масло сливочное –5 процентов

Что подорожало

— Лук репчатый +56 процентов

— Чеснок +51 процент

— Творог +1,8 процента

— Молоко +23 процента

— Гречка +24 процента

— Рис +25 процентов

— Черный чай +28 процентов

— Мясо говядина +22 процента

— Лимоны +3,2 процента

— Маргарин +3,1 процента

Как изменились цены за год

— Сахар + 48,2 процента

— Бытовая химия +33 процента

— Макароны + 24,4 процента

— Молоко и молочная продукция + 23,1 процента

— Хлеб и хлебобулочные изделия +18,7 процента

КСТАТИ

Сеть «Вкусно — и точка», которая теперь у нас вместо «Макдоналдса», сообщила, что в меню не будет картошки фри. Всему виной, якобы, неурожай картофеля в прошлом году. Минсельхоз не на шутку возмутился и сообщил: «Картошка есть — и точка. Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. В настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует».