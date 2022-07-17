Покоряем Европу, несмотря на русофобию

IX Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Стюардесса Виктория Шенбель на стенде одного из отечественных авиапроизводителей / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Цена билетов в страны ЕС за последний год выросла почти вдвое — на 87 процентов. Но, несмотря на цены и санкции, российские туристы все равно продолжают летать.

Средняя стоимость забронированных на лето авиабилетов в страны Европы из России за год выросла до 61,33 тысячи рублей. Дело в том, что лететь теперь приходится с пересадкой: через Стамбул, а то и Дубай. В итоге изменился характер поездок: их средняя продолжительность выросла на 9,8 процента — до 18 дней. Туристы считают, что уж если выбрались в Европу, то задержаться там нужно подольше! Такие данные в своем исследовании приводит один из сервисов по поиску и покупке билетов. По данным другого крупного сервиса, рост цен на авиабилеты еще выше. Так, например, средняя стоимость перелета из Москвы в Милан и обратно за год выросла в 2,4 раза — до 83,1 тысячи рублей. А билеты в Барселону и назад подорожали почти в 2,5 раза, до 73,2 тысячи. В чем дело?

— Число авиакомпаний, которые сейчас работают на этом рынке, снизилось примерно в шесть раз. На некоторых направлениях работают только зарубежные, и они фактически монополизировали рынок, — пояснил директор туристического агентства Антон Сагин. — Бюджетные тарифы куда-то исчезли, а цены теперь не привязаны к курсам доллара и евро и с укреплением рубля не снижаются.

Еще один интересный тренд: россияне совершенно не боятся летать в Европу.

— Снятие ограничений в связи с COVID-19 и стабилизация эпидемической обстановки добавили путешественникам уверенности, что приводит к росту спроса и глубины бронирований. За год последний показатель вырос на 8,4 процента — до 54 дней, — пояснила руководитель одного из сервисов по бронированию отелей Ирина Рейдер.

Антон Сагин сказал, что туристы готовы добираться в Европу даже самыми экзотическими способами.

— Люди едут автобусами до Вильнюса, Таллина или Хельсинки и вылетают уже оттуда, — рассказывает эксперт. — Из Москвы, с вокзала «Северные ворота», ехать до Таллина 23 часа, до Вильнюса почти 26, но люди согласны.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что самые востребованные у россиян европейские страны — те, что возобновили выдачу виз и отменили основные ограничения для туристов в связи с пандемией:

— Это Италия, Испания, Греция и Франция, — пояснила эксперт. По данным крупного сервиса по бронированию, высок спрос также на Черногорию, Германию и Кипр.

Но не все так радужно. Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что в этой стране у наших путешественников могут быть проблемы.

— Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны, — заявил российский дипломат. — Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу. Что касается непосредственно безопасности, я бы не сказал, что угрозы очень велики для российских граждан. И исходят они не от греков, а от националистически настроенных украинцев — и от тех, кто постоянно проживает в этой стране, и от так называемых беженцев. Факты такие нам известны. В посольство регулярно звонят пострадавшие.

Антон Сагин уточняет:

— Нашим клиентам, которые отправляются в Европу, мы советуем не разговаривать в общественных местах на русском. Во всяком случае — громко. С европейцами проблем обычно нет, а вот украинцы да, постоянно устраивают провокации. Особенно их много в странах Восточной Европы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Осауленко, директор Ассоциации выездного туризма «Турпомощь»:

—Заграница очень разная. В Турцию и Египет, на мой взгляд, сейчас ездить вполне безопасно — власти этих стран гарантируют защиту российских туристов. Из европейских стран я бы рекомендовал Сербию и Венгрию. А вот остальная Европа — на ваше усмотрение. Перед поездкой я бы получил максимум информации о том, как российских туристов принимают. Если вы все-таки собираетесь в европейскую страну, то для начала морально подготовьтесь к разного рода неприятным ситуациям. Лично я бы советовал не вступать ни с кем в словесные перепалки и уж тем более в физический конфликт. А если он всетаки произошел — тут же обращайтесь в полицию. Если полиция бездействует — в наши консульские службы. В общем, все риски, отправляясь в Европу, нужно учитывать.