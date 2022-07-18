Гороскоп для всех знаков зодиака на вторую половину 2022 года

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Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие события произойдут в жизни представителей каждого знака зодиака во второй половине 2022 года. Кого-то ждут глобальные перемены и волнующие события, а кому-то стоит быть готовым к трудностям и потерям.

Овен

Во втором полугодии Овнов ожидают волнующие события. В вашей жизни появится важный человек, который окажет существенное влияние на некоторые значимые события. Помимо приятных новостей на работе, Овнов ждут неожиданные путешествия и поиск новых ценностей. Будьте готовы к насыщенному и активному образу жизни.

Телец

Тельцы могут столкнуться с неким манипулятором, преследующим корыстные цели. Однако ваша природная интуиция сразу же даст о себе знать. Именно поэтому коварные планы недоброжелателей с треском провалятся. В июле — декабре 2022 года Тельцы имеют высокие шансы наладить свою личную жизнь. Одинокие представители знака встретят очень важного человека, а семейные — вывести сложившиеся отношения на новый качественный уровень.

Близнецы

Не доверяйте услышанной информации, поскольку она окажется ложной. Во втором полугодии Близнецы рискуют проявить опасную доверчивость, которая может дорого им стоить. Проверяйте все данные самостоятельно и только потом используйте их в своих целях. Зато сейчас уровень личного магнетизма Близнецов находится на высоте. Именно поэтому вам стоит почаще выбираться в общество, чтобы встретить интересных людей и завязать перспективные знакомства.

Рак

Во втором полугодии у Раков начнется райская жизнь. Все ваши таланты найдут нужное применение, а любимое хобби принесет отличную прибыль. Сейчас Раки могут позволить себе расслабиться и совершить ощутимые траты. Удача будет сопутствовать вам до конца года. Вот почему представителям этого знака можно с легкостью браться за любые дела.

Лев

Поиски финансовых возможностей не пройдут даром. Во втором полугодии усилия Львов будут вознаграждены. Вы найдете то, что искали, и сможете заняться новыми проектами. Готовьтесь к небольшим испытаниям в конце года. Не переживайте, поскольку все закончится хорошо. Конец года откроет для Львов новые интересные перспективы.

Дева

В начале осени 2022 года давние чаяния Дев наконец-то сбудутся. Вы можете рассчитывать на исполнение заветных ожиданий. В финансовом плане приготовьтесь к рациональному распределению бюджета, поскольку некоторое время придется экономить денежные средства. Однако через несколько месяцев ситуация стабилизируется, и вы сможете осуществить задуманные планы.

Весы

Во втором полугодии будьте осмотрительны в выборе новых друзей. Далеко не все люди в окружении Весов отличаются искренностью и честностью. Старайтесь не озвучивать свои планы на будущее, чтобы в конечном итоге они не сорвались. В оставшиеся месяцы уходящего года Весам предстоит смириться с некоторой неопределенностью в планах, которая будет сохраняться до декабря. Откажитесь от четких целей и краткосрочной стратегии.

Скорпион

Второе полугодие пройдет для Скорпионов под знаком больших перемен. Вы сможете пойти на повышение и скопить приличное состояние для масштабных планов, например, ремонта или долгожданного путешествия. Ближе к осени 2022 года Скорпионам рекомендуется уделить внимание своей семье. Не забывайте о близких людях. Сейчас они нуждаются в вашей поддержке.

Стрелец

Во втором полугодии 2022 года творческие способности Стрельцов оценят по достоинству. Ваши идеи заметит начальство. Готовьтесь к реализации своих проектов. Осенью звезды не советуют Стрельцам отправляться в дальнюю дорогу. Близкие люди не готовы к продолжительному расставанию с вами. Лучше займитесь домашними делами и давними планами.

Козерог

Летние месяцы 2022 года окажутся на редкость удачными для всех представителей этого знака. Готовьтесь к успеху во всех сферах деятельности. Сейчас Козерогам сопутствует удача, которая будет рядом до конца года. Однако в погоне за всем и сразу не переоцените свои силы, иначе через пару месяцев вам захочется тишины и покоя.

Водолей

Во втором полугодии Водолеями завладеет накопившаяся усталость. Вам захочется спрятаться от общества и тихо заниматься собственными делами. Прислушайтесь к желаниям своего организма и создайте для себя желанный досуг. Через некоторое время боевой дух Водолеев будет восстановлен, и им опять захочется вернуться в строй.

Рыбы

Второе полугодие 2022 года принесет Рыбам сомнения и философские вопросы. Не исключено, что скоро вы найдете ответы хотя бы на часть из них. Прислушайтесь к своей интуиции, но не забудьте оценить ситуацию логически. Некоторые ответы лежат на поверхности, но Рыбы пока не готовы принять правду. В конце года представителям этого знака захочется общения и встречи со старыми знакомыми. Пригласите друзей собраться за общим столом. Сейчас вам необходим уютный домашний досуг.