Столичные психологи научат противостоять манипуляциям

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Мы постоянно находимся в окружении людей и отношений — на работе, дома, с друзьями. Кто-то просит помощи напрямую, открыто обсуждает неудобные или спорные моменты. Но есть и те, кто делает это уловками, намеками, иной раз даже используя приемы психологической манипуляции. Как распознать такое поведение и противостоять ему, объяснил Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи.

Манипуляция — это непрямой способ воздействия на человека, его поведение, установки, эмоциональное состояние. В отличие от конструктивного и открытого обсуждения конфликтных ситуаций или сложностей между людьми, этот завуалированный прием влияния на собеседника заключается в намеках, пассивной агрессии, различным отсылкам к личному опыту, игре на чувствах вины и жалости. Главная причина этому кроется в том, что, как только вы заметите попытку управлять вами при помощи «грязных» приемов, вероятность агрессором добиться успеха сойдет практически на нет.

— Люди, чаще всего клюющие на такие уловки, обладают низкой самооценкой, для них стыд — устойчивое переживание, они боятся критики и унижения. У такого человека отсутствуют четкие и здоровые личные границы, также он испытывает сложности с тем, чтобы сказать кому-то «нет», — отметил психолог.

Бывает непросто заметить, что тобой манипулируют. Однако осознанно или нет, но ущерб собственным интересам и желаниям всегда ощущается человеком в виде подавленной злобы, агрессии, смутно понимаемой неправильности того, что приходится поступаться собой.

Такие действия по отношению к окружающим не являются однозначным признаком плохого отношения или даже неприязни. Все мы так или иначе пытаемся скрытно подействовать на члена семьи или друга, ведь бывает непросто о чем-то попросить или раскрыться. Порой просто нет возможности получить желаемое напрямую. Но есть те, кто сознательно выбирает эту тактику для того, чтобы добиваться желаемого.

Для противодействия агрессору, его провокациям и стремлению подчинить вас себе, есть несколько путей, которые позволят оградить себя от негатива.

— Разберитесь в себе

Мы поддаемся влиянию чужой воли из-за неуверенности в себе, низкой самооценки, представления, что хуже других и все всё знают лучше нас. Это психологическое бремя тянется, как правило, из детства, но от него можно избавиться. В том числе при помощи психолога, с которым в безопасной, но при этом продуктивной среде можно будет понять истоки поведения, причины конфликтов, сформировать новые способы реагирования, подходящие вам.

— Сохраняйте самообладание

Тот, кто хочет «поживиться» за чужой счет, всегда апеллирует к эмоциям: заставляет испытывать чувство вины, вгоняет в смущение или банально играет на жалости. В том числе манипулятор будет ждать, что вы сорветесь, дадите волю переживаниям — так вас можно будет упрекнуть в такой бурной реакции. Постарайтесь не отвечать на откровенные провокации, продолжайте общение с холодной головой.

— Сформируйте четкие личные границы

Умение твердо отказывать на неподходящие просьбы и однозначно говорить «нет» будет полезно всем. Многим людям это сделать непросто из-за личных особенностей или воспитания. Однако именно этот жизненный навык наиболее эффективен в подобных обстоятельствах, когда кто-то пытается использовать другого для своих целей. В конце концов, сложно что-то предпринять, если тебе прямым текстом дают от ворот поворот.

— Сделайте себя точкой отсчета

Того, кто обладает внутренним стержнем — четко выработанным и твердым мировоззрением, установками, определяющими жизненную активность, принципами, по которым оценивает окружающих, их поступки и действия, невозможно склонить насильно на свою сторону, если только сам он этого не захочет. Подобная позиция наиболее продуктивна и верна в смысле удовлетворенности собой, ведь жизнь у каждого своя и плясать под чужую дудку навряд ли кому-то по нраву.

— Применяйте более «тонкие» способы отпора

Если по каким-то причинам напрямую не получается отделаться от навязчивого просителя, используйте другие способы. К примеру, измените, исказите тот смысл, который был вложен в «просьбу». На жалобу, больше похожую на причитания: «У меня такая плохая работа, денег почти не платят, а мне очень хочется купить новый смартфон», ответьте что-то вроде: «Что ж, похоже, тебе просто нужно больше зарабатывать».

— Не давать себя в обиду — абсолютно естественное желание, это на сто процентов справедливо и в случае манипуляций. Работая над собой, обретая личностную зрелость, вы найдете силы и средства, чтобы держать психологического агрессора на безопасном расстоянии, — добавил специалист.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность любому москвичу в течение календарного года пройти 5 психологических консультаций, 2 сеанса психологической диагностики, 3 тренинга и 8 сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Кроме того, на регулярной основе проходят тематические вебинары. 19 июля в 18:00 пройдет онлайн-мероприятие «Психологическая манипуляция: «за» и «против». Психолог объяснит основные причины манипуляции, расскажет подробно об особенностях манипуляторов, даст рекомендации, которые позволят распознать, что по отношению к вам человек проявляет психологическую агрессию. Подробности на сайте www.msph.ru.